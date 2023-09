Wegen verdächtiger Geräusche an der Bundesstraße 508 wird die Polizei alarmiert. (Symbolbild)

Vormwald. Unfall ohne Unfallverursacher auf der B 508: Als die Polizei den Verletzten schließlich findet, wird die Liste seiner Vergehen länger und länger.

Wegen „verdächtigen Geräuschen“ an der B 508 in Hilchenbach-Vormwald ist am Montagabend, 11. September, die Polizei ausgerückt. Zunächst fanden die Ordnungshüter zwischen dem Ort und dem Abzweig Zollposten Unfallspuren, aber keinen Verursacher. Im Dunkeln machten sie sich gegen 21.25 Uhr auf die Suche und wurden fündig.

Oberhalb des Wanderparkplatzes Zollposten, im Wald, fanden die Beamten einen 37-jährigen Mann mitsamt einem beschädigtem Motorrad, heißt es im Polizeibericht. Nach ersten Ermittlungen war der Mann mit dem Fahrzeug gestürzt – folgenreich für den 37-Jährigen, wie sich dann herausstellte. Er wurde dabei nicht nur verletzte, es stellte sich zudem heraus, dass das Kennzeichen eigentlich zu einem Lastwagen gehört. Die Plaketten für Zulassungsbezirk und Hauptuntersuchung waren mit Klebeband befestigt.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten dann außerdem fest, dass der 37-Jährige keinen gültigen Führerschein hat. Das war es aber immer noch nicht: Er konnte demnach nicht nachweisen, dass ihm das Motorrad gehört. Es wurde vor Ort sichergestellt, ob der Mann es gestohlen hat, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

