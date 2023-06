Internationaler Jugendwettbewerb: Bundessiegerin aus Siegen

Siegen. Viele Erfolge gab’s beim Jugendwettbewerb „jugend creativ“: Eine Bundessiegerin und viele Gewinner kommen aus dem Siegerland.

Die Siegener Schülerin Mara ist Bundespreisträgerin beim 53. Internationalen Jugendwettbewerb ‚jugend creativ‘. Unter dem Motto „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ haben Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland 300.000 Beiträge in den Bereichen Bildgestaltung und Kurzfilm eingereicht. Darunter waren auch 5000 aus dem Siegerland. Maras Werk wurde von der Bundesjury in Berlin mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Auch auf Landesebene gibt es zwei Preisträgerinnen aus Kreuztal und Siegen für Bildeinreichungen sowie eine Schulklasse aus Netphen als Preisträgerin in der Kategorie Film.

„Als Veranstalter des Wettbewerbs im Siegerland, möchten wir die Kreativität und Eigeninitiative von Kindern und Jugendlichen nachhaltig fördern. Das Wettbewerbsthema dieses Jahres eignet sich dafür sehr gut, da Zusammenhalt gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema ist“, sagt Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann. „Die eingereichten Beiträge verdeutlichen, dass sich auch Kinder und Jugendliche stark damit beschäftigen und sie inspirierende Gedanken dazu in ihren Werken ausdrücken.“Gemeinsam mit Peter Sziburies, Schulrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, hatte Brinkmann im Siegener Kulturhaus Lyz die insgesamt 33 Preisträgerinnen und Preisträger geehrt. Schulrat Peter Sziburies nahm zudem stellvertretend für die teilnehmenden Schulen im Siegerland, einen Volksbank-Spendenscheck über 10.200 Euro entgegen.

Das Werk der Bundespreisträgerin Mara "Zusammen sind wir stark". Foto: Volksbank

Jurys aus Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen wählten zunächst auf regionaler Ebene im Siegerland Bild- und Filmeinreichungen aus, die in ihren Altersgruppen hervorstachen. Für die Siegerbeiträge ging es in den landesweiten Vergleich weiter. Im Bereich Bildgestaltung erhielten später 30 junge Künstler Anerkennung auf Bundesebene.

Die Regionalsieger 1. Klasse: Franziska aus Siegen von der Sonnenhangschule 2. Klasse: Elisabeth aus Siegen von der Jung-Stilling-Grundschule 3. Klasse: Aliya Sophie aus Wilnsdorf, Grundschule Dielfen 4. Klasse: Rostislaw aus Siegen von der Hammerhütter Schule 5. Klasse: Mattis aus Netphen vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium 6. Klasse: Anahit aus Kreuztal vom Städtischen Gymnasium Kreuztal 7. Klasse: Nicole aus Siegen vom Peter-Paul-Rubens-Gymnasium 8. Klasse: Lucia aus Geisweid vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium 9. Klasse: Ayoub aus Siegen vom Peter-Paul-Rubens-Gymnasium 10. Klasse: Anastasia Fiona aus Kreuztal vom Peter-Paul-Rubens-Gymnasium

11. – 13. Klasse: Mara aus Siegen vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium

So ist Mara aus Siegen vom Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium von der Jury ausgezeichnet worden: Ihr Bild „Zusammen sind wir stark“ ist eines von zehn Gemälden, das in ihrer Altersklasse prämiert wurde. Auf Landesebene erhielten Anastasia Fiona aus Kreuztal vom Peter-Paul-Rubens-Gymnasium und Mia-Leni aus Siegen von der Realschule Oberes Schloss Förderpreise für ihre Bildeinreichungen. In der Kategorie Kurzfilm erzielte die Dreisbachtalschule Eckmannshausen eine Platzierung.

Für Mara geht es nun noch weiter. Sie wurde mit allen übrigen Siegerinnen und Siegern auf Bundesebene zur exklusiven „jugend creativ“-Bundespreisträgerakademie eingeladen, die in diesem Sommer im hessischen Neukirchen stattfindet. In verschiedenen Werkstätten können die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in Einzel- und Teamarbeiten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Talent weiter ausbauen.

