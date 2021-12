Irmgarteichener Krippenfiguren sind schon 150 Jahre alt

Unter dem Pfarrer Laurentius Schimmelfeder entstand im Jahr 1933 die Weihnachtskrippe, die bis heute die Pfarrkirche St. Cäcilia in Irmgarteichen in der Weihnachtszeit schmückt.

Irmgarteichen. In den Kirchen und Kapellen werden Darstellungen der weihnachtlichen Überlieferung aufgebaut. Gottesdienste im Johannland diesmal anders.

Unter dem Pfarrer Laurentius Schimmelfeder entstand 1933 die Weihnachtskrippe, die bis heute die Pfarrkirche St. Cäcilia in Irmgarteichen in der Weihnachtszeit schmückt. Maria und Josef sind die ältesten Figuren. Sie kamen vor rund 150 Jahren aus einem Olper Kloster nach Irm­garteichen. 1965 erhielten Maria und Josef neue Kleider. Nach der Restauration aller Krippenfiguren 2010 erstrahlt die Krippe in neuem Glanz, dazu kam eine Krippenstall- Erweiterung. Hinzugekommen sind ein Kamel mit Kamelführer, neun Schafe, drei Widder, zwei Schäferhunde sowie im letzten Jahr ein Engel.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie unterschiedlich Krippen gestaltet und mit wie viel Mühe Krippen aufgebaut werden, zeigt sich bei einem Rundgang an den Weihnachtsfeiertagen. So unterschiedlich die Art der Darstellung, so bunt sind auch die Figuren. Allem Bemühen ist der Versuch übergeordnet, die Geburt Jesus darzustellen. Die Jungfrau Maria, oft mit einem weißem Kopftuch bekleidet, zeigt auf das Jesuskind in der Krippe. Josef hält den Wanderhut und die Laterne in den Händen.

Das Kamel ergänzt die weihnachtliche Darstellung. Foto: Heinrich Bruch

Die Krippe hat eine lange Tradition. Franz von Assisi war es, der 1223 von seiner ersten lebenden Krippe mit Ochs und Esel den Dorfbewohnern von Greccio in Latium die Weihnachtsbotschaft verkündigte. Von der lebenden Krippe führte der nächste Schritt zu den Figuren aus Ton und Holz.

+++ Lesen Sie auch; Schwein rannte Tür ein: Chronist von Irmgarteichen erzählt +++

Drei Strophen Irmgarteichener Hirtenlied Auf, auf, auf ihr lieben Hirten auf. Fröhlich zu dem Kripplein lauf, zu dem Kripplein in dem Stall. Seht hier liegt das Christuskind,bei dem Esel und dem Rind, ist verstoßen überall. Kommt, kommt, zu dem Stall herein. Zu dem armen Kindelein, schaut den wahren Gottessohn,welcher aus dem Himmelssaal kommet in dies Erdental, hat verlassen seinen Thron. Fallt, fallt, fallt all hier auf eure Knie, euren Gott anbetend hie, mit aller Demütigkeit. Neiget nieder euch zur Erd`, denkt dabei ich bin`s nicht wert, anzuseh’n sein’ Herrlichkeit.

Ein Lied aus Irmgarteichen

Überall in den Gemeinden waren die Messfeiern in den letzten Jahren gut besucht. So auch in Irmgarteichen. Die auswärtigen Besucher fragten nach dem Gottesdienst schon mal: „Was habt ihr für ein schönes Hirtenlied?“ Es handelt sich hier um das Krippen- und Hirtenlied „ Auf , auf, auf ihr lieben Hirten auf.“ Meistens wurde geantwortet: „Das ist ein altes Lied und wir haben das gerne in der Hirtenmesse am 1. Weihnachtsfeiertag gesungen“.

+++ Lesen Sie auch: Netphen: Die Küster von Irmgarteichen +++

Woher kommt das Lied? Wer hat den Text geschrieben? Historiker sagen, es könnte im 17./18. Jahrhundert entstanden sein, denn aus dieser Zeit stammen die meisten Hirtenlieder. Der Hilfslehrer und Organist Gerhard Ley ( 1775 - 1846) war es, der das Lied weiter vermittelte. So wurde es von Generation zu Generation im oberen Johannland weitergegeben.

Der Enge stand voriges Jahr erstmals in der Krippe in Irmgarteichen.l Foto: Heinrich Bruch

Wegen Corona finden in diesem Jahr die Weihnachtsgottesdienste nicht wie gewohnt statt. Wer teilnehmen will, muss sich vorher anmelden. Die Abstandsregeln sind einzuhalten, ein Mund-Nase-Schutz muss getragen werden. In der Pfarrkirche in Irmgarteichen findet Heiligabend um 15.30 Uhr ein Wortgottesdienst für Familien statt, um 18 Uhr eine Christmette und am 1. Weihnachtstag um 8 Uhr eine Hirtenmesse. In Salchendorf ist Heiligabend um 18 Uhr die Christmette und am 2. Weihnachtstag um 10.45 Uhr ein Festhochamt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland