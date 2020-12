Jahresrückblick 2020: Die Corona-Krise macht erfinderisch

Siegen Corona bestimmt den Frühling - und auch den Blick auf die Monate April, Mai und Juni, die sich Tim Haacke noch einmal angeschaut hat.

Beim Rückblick fällt auf, dass viele Fragen, die zu Beginn das Leben in der Coronakrise bestimmten, gerade wieder relevant sind. Zum Beispiel die Lage in den Krankenhäusern, die Digitalisierung der Schulen. Während in manchen Bereichen, wie in den Schulen, noch immer viel Nachholbedarf besteht und die Gefahr durch Corona noch immer nicht gebannt ist, sind zu anderen Themen inzwischen viele gute Lösungen gefunden worden.

Medizin: Lösungen für neue Probleme

Die zentrale Frage, die im Frühjahr sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens bestimmte, war: Wie gehen wir mit dem Virus um? In besonderem Maße war davon natürlich auch der Gesundheitssektor selbst betroffen. Krankenhäuser und Arztpraxen mussten sich dabei nicht nur auf die Behandlung von Corona-Patienten einrichten, sondern auch den üblichen medizinischen Alltag unter den neuen Bedingungen organisieren. Die Lösungen, die dabei gefunden wurden und vor allem der Einsatz, mit dem das medizinische Personal der Krise begegnete, sind aller Ehren wert.

Die ehemalige Bernhard-Weiss-Klinik in Kredenbach wurde vom Kreis als Ausweichkrankenhaus vorbereitet. Wären die anderen Krankenhäuser wegen Corona an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen, hätte es hier Platz für weitere Patienten gegeben. Glücklicherweise kam es nicht dazu und die Ausweichklinik konnte im Sommer wieder aufgegeben werden. Doch das Projekt vermittelte Sicherheit und die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure bei der schnellen Einrichtung war beeindruckend.

In Siegen öffnete in der alten Hammerhütter Schule eine Praxis nur für Covid-19-Patienten und Menschen, die noch auf ein Testergebnis warten mussten. So sollte die medizinische Versorgung dieser Personengruppe gewährleistet und gleichzeitig verhindert werden, dass andere Praxen wegen Coronafällen vorübergehend geschlossen werden mussten – was in der heiklen Lage eine mittelschwere Katastrophe gewesen wäre. Neben der Akquise von medizinischem Fachpersonal war zu diesem Zeitpunkt die Beschaffung von ausreichender Schutzausrüstung eine große Herausforderung. Die „Corona-Praxis“ konnte bereits Ende Mai wieder schließen.

Bildung: Gehversuche mit digitalen Medien

Ein weiteres großes Fragezeichen betraf das Thema Bildung. Lernen auf Distanz war vorher allenfalls graue Theorie, so schien es, und die digitale Infrastruktur an den Schulen gelinde gesagt ausbaufähig. Trotzdem mussten in kürzester Zeit Konzepte erarbeitet und umgesetzt werden, damit das Grundrecht auf Bildung aufrecht erhalten werden konnte. Parallel zu den ersten zarten Homeschooling-Gehversuchen wurde an den Schulen mit Hochdruck schon an Lösungen für die Zeit nach dem Lockdown gearbeitet. Die Kommunikation aus Düsseldorf und Arnsberg war dabei neben Corona an sich und den technischen Unzulänglichkeiten ein weiteres Hindernis für die hiesigen Verantwortlichen – das sie mit stoischer Ruhe meisterten.

Nicht nur für Schüler, auch für angehende Lehrer lief die (Aus-)Bildung dabei anders ab als gewohnt. Die – dringend benötigten – Nachwuchspädagogen lernten ebenfalls in Videokonferenzen und wurden schließlich nicht wie sonst in einer großen Gruppe sondern in Vieraugengesprächen vereidigt. Hunderte solcher Tête-à-Têtes fanden am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Siegen statt.

Neben den didaktischen Nachteilen war auch das fehlende soziale Miteinander für viele Schüler ein nicht zu unterschätzendes Problem. Zumindest zum Teil konnte hier die Jugendarbeit der Kommunen Abhilfe schaffen. Die Jugendzentren zogen um ins Internet und boten auf Plattformen wie Discord wenigstens virtuell die Möglichkeit zur Gemeinschaft. Schon bei der Einladung zu diesen Angeboten bewiesen die Jugendreferenten aus den Städten und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein viel Kreativität und interkommunalen Teamgeist.

Verwaltung: Alte und neue Herausforderungen

Viele weitere große und kleine Fragen warf die Coronakrise auf. Das öffentliche Leben weiterhin zu organisieren, stellte die Verwaltung vor eine ebenso große wie ungewohnte Herausforderung – die sie angesichts der Umstände mit Bravour bestand. Hervorzuheben sind insbesondere die interne Kooperation und die externe Kommunikation. Die Fachbereiche bündelten ihre Kräfte, um mit dem Virus umzugehen, um abzuarbeiten, was anlag und den Bürgern mit Rat und Tat beiseite zu stehen.

Paradebeispiel dafür ist die Einrichtung der Corona-Hotline des Kreises. Zahlreiche Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Abteilungen traten an zum Telefondienst. So wurden alle Informationen rund um die Pandemie an zentraler Stelle gesammelt und dem Bürger einfach zugänglich gemacht. Erfrischend ehrlich und unaufgeregt waren auch die Äußerungen der verantwortlichen Politiker. Keine Panikmache und keine falschen Versprechen, stattdessen ein behutsames „Fahren auf Sicht“, wie Landrat Andreas Müller es formulierte.

Und auch Projekte abseits der Corona-Bewältigung standen keineswegs still. Die Planung an den Marktplätzen in Freudenberg und Hilchenbach, der Grünen Mitte Buschhütten und dem Bürgerhaus in Seelbach gingen weiter – nur ein bisschen anders, als bisher üblich. Die Kommunen entdeckten das Mittel der Online-Bürgerbeteiligung für sich und setzten es – mithilfe erfahrener Profis wie dem Siegener Städtebau & Stadtplanungsbüro Loth – um. Manches wurde komplett in die digitalen Sphären verlegt, in anderen Fällen wurde die Internetbefragung durch Vor-Ort-Termine mit Maske und Abstand ergänzt. In jedem Fall kamen die Bürger zu Wort und vieles ging trotz Pandemie voran.

Alles freilich funktionierte im Corona-Frühling nicht. Nachdem der Landrat mit einer Verlängerung der Frist zunächst noch versucht hatte, den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu retten, musste er schließlich doch auf 2021 verschoben werden.

Verkehr: Nur noch wenige Räder drehen sich

Die Coronakrise war auch für den öffentlichen Verkehr ein riesiges Problem. Volle Busse und Bahnen galten als potenzieller Infektionsherd und es dauerte eine Weile, bis sich die Fahrgäste an die Regeln gewöhnt hatten, die Masken schon am Bahnsteig zu tragen und nur gewisse Eingänge zu benutzen. Auch die Planung der Verbindungen schien den Verkehrsverbänden in der Pandemie schwerzufallen.





Die Bahn reduzierte ihr Angebot drastisch und zwischenzeitlich war sogar die Erreichbarkeit von Siegen nicht mehr gegeben, wie Günter Padt, Geschäftsführer des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS), es formulierte.

Auch das Angebot der Busse wurde deutlich zurückgefahren. Die Busse, die noch unterwegs waren, kamen immerhin pünktlicher und zuverlässiger als sonst. Mancherorts verzeichnete der ZWS sogar eine Rekordquote von 0 Ausfällen anging ‑ und nahm sich vor, diese Zahl auch nach Corona anzupeilen.

Ob wegen der Verkehrssituation, der Arbeit im Homeoffice oder einfach wegen der warmen Temperaturen, die Menschen stiegen um und ein regelrechter Fahrradboom erreichte Siegen.

Freizeit: Nur in Netphen geht der Spaß baden

Museen, Kinos, Kneipen und Cafés sowie Sportstätten mussten alle zunächst geschlossen bleiben und anschließend neue Wege finden, den Menschen trotz Corona Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung zu geben. Dabei ließen sich zwei Trends erkennen: Entweder die Angebote wurden ins Internet verlegt – oder nach draußen.

Fitnessstudios boten Onlinekurse, Kultureinrichtungen begannen zu streamen, die Tanzschule Spitzentanz in Kreuztal bot Unterricht per Videoschalte an – und feierte nebenbei den Schritt in die Eigenständigkeit, nachdem sie zuvor X Jahre lang eine Unterabteilung der Musikschule war.

Das der Parkplatz des Ox in Freudenberg wurde zum Autokino und auch Konzerte wurden dort veranstaltet. Neben dem traditionelle Open-Air-Kino erwarteten die Menschen im Schlosspark verschiedene Kunstinstallationen. Im Freibad in Müsen wurde Yoga unter freiem Himmel praktiziert.

Apropos Freibäder – auch die entwickelten allerorts fleißig Konzepte, damit die Badesaison im Corona-Jahr nicht ins Wasser fallen musste. Außer in Netphen, dort entschieden sich die Verantwortlichen gegen eine Öffnung des Freibades und sorgten damit für reichlich Unmut.

Natur: Müll in jeder Hinsicht

Die Wälder und Seen der Region waren im Corona-Frühling beliebter denn je. Der große Zulauf wurde angesichts des Infektionsgeschehens zumindest potentiell zu einem Problem. An den Talsperren wurde eine Einbahnstraßenregelung eingeführt, vor Hochzeiten wie den Osterfeiertagen baten die Kommunen darum, stark frequentierte Orte möglichst zu meiden. Die Behörden kontrollierten die Einhaltung der Regeln und verhängten wenn nötig Strafen. Der Großteil verhielt sich vernünftig und bei vielen kleinen Verstößen ging die Taktik der Beamten auf, ein freundliches Gespräch zu suchen an die Vernunft zu appellieren. Nicht überall jedoch funktionierte das. Am eigentlich so idyllischen Silbersee in Neunkirchen erreichte das ohnehin vorhandene Verschmutzungsproblem eine neue Dimension.

Das eigene Zuhause gewann vor dem Hintergrund von Homeoffice und Kontaktbeschränkungen für viele Menschen eine ganz neue Bedeutung – und im Frühjahr auch hier vor allem der Garten oder der Balkon. Neben der reinen Erholung rückte auch die heimische Nahrungserzeugung in den Fokus. Dieser Trend nahm im Hinblick auf leere Supermarktregale und drohende Lieferengpässe weiter Fahrt auf – auch wenn letztlich nichts wirklich fehlte, außer Klopapier.

Der Natur tat das Herunterfahren indes spürbar gut ‑ was Klimaaktivisten umso mehr beflügelte. Die Fridays-for-Future-Bewegung in Siegen forderte bei vielen Demonstrationen trotz oder besser gesagt gerade wegen Corona schärfere Maßnahmen zum Klimaschutz. Dabei brachten sie auch die Sorge zum Ausdruck, die Politik könne die Krise nutzen, um klimaschädliche Maßnahmen durchzusetzen.

In Krombach sorgte ein von der Brauerei aufgeschütteter Erdwall für Ärger. Die Naturschutzinitiative NI vermutete, dass sich Schadstoffe in dem Erdmaterial befänden und außerdem bei der Bewilligung nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei – Völlig zu Recht, wie sich später herausstellte. Noch bevor der Rechtstreit richtig Fahrt aufnehmen konnte, lenkte die Brauerei von selber ein und versprach die Entfernung des Erdhügels.

Finanzielles: Aus der Not eine Tugend machen

Generell mangelte es an Streitthemen auch in der Coronakrise nicht – ganz im Gegenteil. Die unsichere Lage, im Besonderen der drohende finanzielle Schaden, befeuerte so manche Diskussion zusätzlich oder ließ bereit gefällte Entscheidungen in einem neuen Licht erscheinen. So forderte die CDU, den geplanten Kreishausneubau zu überdenken und in vielen Kommunen gingen die Bürger wegen KAG auf die Barrikaden.

Wie soziale Leistungen auch in der Pandemie aufrechterhalten werden können, beschäftige die kommunale Verwaltung. Viele Selbstständige und Freiberufler fragten sich, wie sie die Krise überstehen sollten. Die finanzielle Soforthilfe des Bundes kam dabei nicht überall an und wenn doch, waren die Konditionen nicht immer ganz klar. Auch an vielen Unternehmen ‑ und damit auch an ihren Beschäftigten – ging Corona nicht spurlos vorbei. Manche konnten allerdings aus der Not eine Tugend machen, so konnte das Hilchenbacher Unternehmen Incutech auf die Produktion von Masken umsteigen und damit den Umsatz sogar deutlich steigern.​

