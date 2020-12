Jahresrückblick 2020: Feiern und Frieren mit dem Virus

Siegen Die letzten drei Monate von 2020. Dem Jahr, von dem viele sagen, dass man es vergessen kann. Steffen Schwab sieht das anders.

Oktober, November, Dezember. Corona beherrscht die Schlagzeilen auch im letzten Vierteljahr. Dabei passiert so vieles, was ebenfalls Aufmerksamkeit verdient.

Projekte: Es geht voran

Doch. Die Stadt Hilchenbach baut den Kulturellen Marktplatz Dahlbruch wirklich. Baudezernent Michael Kleber verwendet den Begriff des „umgekehrten Spatenstichs“. Was heißt, dass zunächst einmal abgerissen wird, bevor Haus der Alltagskultur, Mehrzweckhalle und zweiter Veranstaltungsaal errichtet werden. Auch Heinrich Weiss, der Mäzen, der mit seiner Zwei-Millionen-Spende den Bau am Ende doch noch ermöglicht hat, kommt zum Fest unterm blauen Oktoberhimmel. Danach geht es so holprig weiter, wie man es seit gut einem Jahrzehnt gewöhnt ist: Schadstoffe, die beim Abriss gefunden werden, machen das 10-Millionen-Ding noch mal ein bisschen teurer, und mit einem für die Gebäudeausstattung eingesetzten Ingenieurbüro wird das Tischtuch zerschnitten – ob das was wird mit der Eröffnung Ende 2022?

Ein anderes Hilchenbacher Vorhaben hat viel, aber nicht ganz so viel Zeit gebraucht – ist aber fertig geworden: Der Spielplatz in der Herrenwiese ist ein Vorzeige-Spielplatz geworden. Die Raubritter-Ausstattung spielt auf die Ginsburg, wo in aller Stille mit dem Ausbau der barrierefreien Höhenburg ein weiteres Millionen-Projekt startet, in der Regie des Vereins zur Erhaltung der Ginsburg und interessiert begleitet von Archäologen der Uni Marburg. In der Herrenwiese gibt es indes schnell wieder Aufregung: Man versteht das Handling mit der Inklusionsschaukel nicht, ein überbesorgter Vater macht sie ein bisschen kaputt.

Ein bisschen Weihnachten schon im Herbst: Städte, die schnell auf die Corona-Konjunkturprogramme zugegriffene haben, bekommen 100-Prozent-Zuschüsse für Investitionen: zum Beispiel Netphen für das Freizeitbad, Hilchenbach für den Winterbach-Sportplatz, Kreuztal für den Ausbau der Marburger Straße und die neue, grüne Mitte Buschhütten.

Schulen: Auf der Suche nach dem Glück

Zu Weihnachten neigt man dazu, von einem „Kurzschuljahr“ zu sprechen: Die Schulen werden mit Wechsel- und Distanzunterricht, klassenweisen Quarantänen und verlängerten Ferien durch die Krise geführt. Dauerthema wird die digitale Ausstattung: Breitband, WLAN, Endgeräte – so schnell, wie all das gebraucht wird, kann jetzt auch nicht mehr gebaut und eingekauft werden. Abgesehen davon: wie man eigentlich hybrid unterrichtet, haben selbst die jüngsten Lehrkräfte noch nicht studieren können. Selbst gemachte Youtube-Lehrfilme, von Lehrern für Lehrer. zum Beispiel, wie man seine Klasse in eine Videokonferenz verwandelt, sind hausinterne Klick-Bringer.

Corona bedeutet nicht, dass kein Alltag stattfindet. Dazu gehört das alljährliche Gerangel um die Erstklässler. Nach zwei Jahren gibt es wieder den üblichen Ärger in Kreuztal: Zu viele, in der Mehrzahl nicht katholische Kinder wollen beziehungsweise sollen auf dem Dörnberg zur katholischen Grundschule gehen, in Fellinghausen wird es auch zu voll. In Netphen kennt man das: Da tobt der Dauer-Kinderverteilungskampf zwischen Deuz und Hainchen. Nur einer kann gewinnen, findet der Schulrat, während die Netphener Politik immer noch auf eine salomonischere Lösung zuarbeitet. In Netphen wird eine gut einjährige Vakanz an der Sekundarschule beendet, Andrea Benito tritt dort ihren Dienst an. Das Gymnasium Kreuztal wird auch den Rest dieses Jahres kommissarisch geleitet, seit Herbert Hoß sich im Januar in den Ruhestand verabschiedet hat.

Gar keine guten Nachrichten aus den Schulen? Doch. Fast schon hellsichtig die Ruanda AG des Gymnasiums Netphen, die im Dezember für ihre „Thursdays For Future“ einen Preis des Bundespräsidenten bekommt – ihr letztes Projekt vor Corona, über das sich die Netphener Schüler mit den Jugendlichen in Kigali ausgetauscht haben, hatte das Glück zum Thema und die Treppe zum Lehrerzimmer in einen „Stairway to Happiness“ verwandelt. Ebenso visionär das Gymnasium Stift Keppel: „Wir hier draußen“ soll das Motto zum Schuljubiläum im nächsten Jahr heißen - als ob man geahnt hätte, dass das mit dem „drinnen“ etwas schwieriger würde. Auch der Keppeler „Zukunftswald“ passt ins Bild: Damit der wachsen kann, haben die Borkenkäfer großflächig Platz geschaffen.

Politik: Start in die 20er Jahre

So vieles ist anders geworden. Während die Hilchenbacher Stadtverordneten sich nun in aquariumsähnlichen Glasverbauten im Ratssaal verschanzen, sind ihre Kollegen in anderen Städten in große Hallen ausgewichen: in Kreuztal in die Otto-Flick-Halle, in Netphen in die Georg-Heimann-Halle, in Wilnsdorf in die Festhalle, in Freudenberg zurück in die Büschergrunder Aula, in Siegen in den Gläsersaal – wohin sich auch, nach zwei Gastspielen in der Weidenauer Bismarckhalle, der Kreistag begeben hat. Je weiter das Jahr voranschreitet, desto kürzer werden auch die Sitzungen, vorgeblich, um den Aerosolen keine Chance zu geben, vielleicht aber auch, weil den Ratsmitgliedern einfach zu kalt wird. Sie frieren, wie die Schulkinder.

Über Geld wird in den Sitzungen vergleichsweise wenig gesprochen. Schon im April wurde die Verabschiedung des Etats in Hilchenbach dem Hauptausschuss überlassen, im Dezember wurden in Freudenberg die Haushaltsreden gleich ungehalten zu Protokoll gegeben. Die Millionen rauschen nur so davon, Lockdown für Lockdown, alle Schuldenbremsen sind gezogen, die Verluste dürfen in den nächsten 50 Jahren abgestottert werden. Sodass auch unsere Ururenkel noch wissen werden, was das mit dem Corona auf sich hatte, damals in den 20er Jahren. Andere Begebenheiten dürften indes dann unter dem Mantel der Geschichte ruhen: dass Netphen die Suche nach einem Beigeordneten schon ins dritte (!) Jahr fortsetzt oder dass in Kreuztal ein frisch gewähltes Ratsmitglied seine politische Orientierung rekordverdächtig schnell noch vor der ersten Ratssitzung um 180 Grad dreht.

Corona: Die Opfer der Pandemie

Man gewöhnt sich an andere Zahlen. Im März war der erste Corona-Verdachtsfall in Siegen eine Schlagzeile, jetzt im Herbst gibt es Tage, an denen die Zahl der Neuinfektionen dreistellig ist. Maske ist an vielen Orten Pflicht – im Frühjahr war dieses Ausgeh-Zubehör so exotisch, dass sich ganze Bastelrunden dazu einfanden. Die Hilchenbacherin Anke Blecher gehörte zu denen, die Maßstäbe in der Organisation semiprofessionellen Maskenherstellens setzte: Dutzende von Mitstreiterinnen und Mitstreitern stellten über tausend Mund-Nasen-Schutze her, erst in Netphen, dann in Hilchenbach.

Im Laufe des Jahres fächerten sich die Probleme auf, die die Pandemie schafft, indem sie alle Lebensbereiche erfasst. Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) melden sich zu Wort: Die Busse müssen nach Plan fahren, spielen aber weniger Fahrgeld ein als zuvor, weil die Menschen das öffentliche Verkehrsmittel scheuen. Der Zweckverband Personennahverkehr bleibt im November hart: Einen vorzeitigen „Betriebsschluss“ gibt es werktags nicht, und am Wochenende soll sogar der Nachtbus weiter fahren.

Zu den Institutionen, denen die Lockdowns die Existenz gefährden, gehört das Hilchenbacher Rockmobil des Mobilen Musiktreffs (MoMu). Natürlich gibt es längst auch rockmusikalische Online-Angebote, so wie auch MoMus Musikschule für die Kleinen längst das virtuelle Musikzimmer eingerichtet hat. Nur: Der Musik-Truck steht herum und kostet Geld, MoMu-Gründer Hans-Dieter Klug denkt übers Abmelden nach. Nach 30 Jahren.

Apropos virtuell: Unbedingt erwähnenswert ist der „Virtuelle Hut“, eine Initiative von Kulturmanager Martin Horne und des Netpheners Sebastian Zimmermann, der nicht nur (CDU-)Kommunalpolitiker, sondern auch Amateur-Kleinkünstler ist – übrigens, siehe Guido „Fliege“ Müller (FDP), gar keine einmalige Konstellation. Aus der Zeit, in der Straßenkünstler noch vor Publikum auftreten konnten, stammt die Hutsammlung am Schluss. Dieser Hut geht nun bei Streaming-Veranstaltungen virtuell herum, für die Künstler, aber auch für gefährdete Veranstaltungsorte wie das Heimhof-Theater und das Kreuztaler (Lokschuppen-)Café Basico, wo im Eisenbahnwaggon-Studio der St(r)eam-Train abgeht.

Ärger: Höchstspannung und Tauwetter

Zum normalen Leben gehören Streit und Ärger. Beides gab es auch 2020, das sich in dieser Hinsicht einen Rest an Normalität bewahren konnte. Die Auswahl:

Amprion-Höchstspannungsleitung: Bürgerinitiative Junkernhees und Stadt Kreuztal führen Seite an Seite den Kampf gegen die Stromtrasse durch das Heestal und den Bau eines Umspannwerks gegenüber von Schloss Junkernhees. Ein Gutachten nach dem anderen reicht der Netzbetreiber ein, um Einwände zu entkräften, die vor nunmehr zwei Jahren beim mehrtägigen Erörterungstermin in Attendorn vorgetragen wurden. Jedes neue Papier stößt in Kreuztal auf Empörung, erst recht, seit Amprion entschieden hat, sich doch nicht auf eine Alternativtrasse an Mittelhees und Meiswinkel vorbei einzulassen. Die Stadt Kreuztal will dagegen klagen.

Absehbar war es ja, und auch immer wieder so angekündigt: Der Ausbau der B 508 zwischen Kreuztal und Hilchenbach wird, wenn er denn kommen soll, Jahre dauern. Und nun ist er da. Von zwei Enden arbeitet sich die Baustelle vor, macht aus dem Mehrzweckstreifen Rad- und Fußwege – die Radwege nicht breit genug, wie sogleich die von der Stadt Kreuztal beauftragten Radverkehrsnetzplaner kritisieren. Jede Baustelle ist mit Ampeln und Staus verbunden. Kaum eine Seitenstraße bleibt vom Schleichverkehr unentdeckt, was zum Jahresende in Dahlbruch massiven Protest von Anwohnern hervorruft. Der Termin beim Oberverwaltungsgericht, das über die Klage gegen die Kreuztaler Südumgehung verhandeln wollte, ist geplatzt; ein neuer „Fachbeitrag“ zu Gewässerschutzfragen ist bestellt.

Anliegerbeiträge: Mittlerweile gibt es einen kreisweiten Zusammenschluss der Bürgerinitiativen, die sich dagegen wehren, dass Anlieger für einen Straßenausbau zur Kasse gebeten werden. Besonders hart treffen soll es Anwohner in Oelgershausen: Ihren Straßen sind lang, die Grundstücke sind groß - Garanten für hohe Beitragssätze. Ebenfalls deutlich bemerkbar machen sich die Anwohner der Hilchenbacher Siedlung - sie übrigens mit Erfolg, im Gegensatz zu ihren Leidensgefährten in dem Netphener Ortsteil. Kommunalpolitiker hoffen überall darauf, dass die zugesagten Landeszuschüsse die Brisanz aus dem Thema nehmen.

Krombacher Erdwall: Die Brauerei baut, hebt eine Baugrube aus und lässt den Aushub woanders zwischenlagern. So lange, bis er stört und ein Anwohner veranlasst, sich das Material näher anzuschauen. Dabei findet er einen Bündnispartner in der streitbaren Naturschutzinitiative, die die Spitzen von Stadt- und Kreisverwaltung aufs Korn nimmt. Die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet, das Verwaltungsgericht befasst sich mit dem Fall. Der Erdwall erweist sich als schadstoffhaltig, er wird entsorgt.

Eisstadion Netphen: Nach einem allerletzten Anlauf begräbt der Netphener Rat alle Hoffnungen auf Eissport in der Stadt, indem er die Verwaltung auffordert, einen bereits beim Land gestellten Antrag auf Fördermittel zurückzuziehen – damit muss die Stadt nun also nie wieder kommen. „Beach & Ice 57“ hieß die letzte diskutierte Spar—Variante, schon nicht mehr mit dem Neubau einer Eishalle, sondern nur noch mit der Wiederherstellung der schadhaften Zeltdach-Konstruktion . Nagel zum Sarg der 2017 stillgelegten Anlage war ein Wirtschaftlichkeits-Gutachten, das so gar nicht schmeichelhaft für die Stadt insgesamt ausfiel: Beach-Erlebnisse gebe es im Sommer an nahezu jeder Straßenecke und dazu noch unter freiem, sonnigen Himmel, und abgesehen davon sei der Standort des Freizeitparks ungünstig gelegen, zu schlecht vom öffentlichen Nahverkehr erschlossen und zu weit weg von den Fernstraßen, um tatsächlich – wie von der Stadt behauptet – „Alleinstellungsmerkmal“ von überregionaler Bedeutung zu sein.

Menschen: Die Jungen und die Älteren

Jetzt wird’s naturgemäß persönlich: In diesem Jahr hat Jannik Gillberg seinen Abschluss am Gymnasium Netphen gemacht. Nicht das Abi, dafür ist er mit 16 noch etwas zu jung. Aber einen ganz regulären Hauptschulabschluss mit 2er-Notendurchschnitt hat er geschafft – obwohl er mit seinem Handicap eigentlich für eine „zieldifferente“ Laufbahn vorgesehen war, als einer der Ersten in dieser Schule. Er wäre sowieso dorthin gegangen, war schon für die 5 angemeldet, als er von einem Auto überfahren wurde. Für unsere Zeitung hat er erzählt, wie er sich zurück ins Leben (und auf den Fußballplatz) arbeitet. Ein ganz starker Typ.

Es gab viele Abschiede in diesem Jahr, von einer Reihe von Menschen, die teilweise über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit standen und sich nun in den Ruhestand zurückziehen: Da ist Eva Vitt, die immer jung wirkende, fotografierende Seniorenbeauftragte der Stadt Netphen, die in Zukunft ehrenamtlich alte Menschen in der Rikscha spazieren fahren will. Da ist Herbert Hoß, der Leiter des Gymnasiums Kreuztal, in dessen Amtszeit die Stadt sich von Friedrich Flick lossagte, dem Stifter der Schule. Und Diethard Altrogge, der 32 Jahre lang das Hilchenbacher Forstamt geleitet hat – jemand, der mit Wildnis und Entbetonierung von Quellen zu provozieren und als Schöngeist auf der Bühne von Kultur Pur überraschen wusste.

In den Rathäusern arbeiten Menschen in der zweiten Reihe, bei denen die Fäden zusammenlaufen und ohne die mancher Bürgermeister etwas älter aussähe. Erwin Rahrbach ist so jemand, der Baudezernent der Stadt Netphen, der nach fast 50 Jahren in den Ruhestand ging. Und Eberhard Vogel, der Kreuztaler Stadtbaurat, mit 24 Jahren Dienstzeit dienstältester Beigeordneter im Kreisgebiet. Und Udo Hoffmann, der Hilchenbacher Kämmerer, der 20 Jahre lang die Beigeordneter in Hilchenbach war und bei der Kommunalwahl den ganz schnellen Umstieg schaffte. Nun schaut er als SPD-Stadtverordneter seinem Nachfolger auf die Finger. Zu berichten ist beim Blick nach Hilchenbach auch über Holger Menzel, der nach fünf Jahren als Bürgermeister ein Gastspiel in der Politik beendete und über Rudolf Hoffmann: „Herjes“, wie sie den Landwirt aus Oberndorf nannten, der mit der UWG fast 40 Jahre lang Hilchenbacher Kommunalpolitik mitbestimmt hat, ist mit 82 Jahren gestorben.

An einen Menschen ist jedes Jahr zu erinnern, in manchem noch intensiver als in anderen: Fred Meier wäre Heiligabend 81 Jahre alt geworden. Wäre, wenn die Nazis den jüdischen Jungen nicht 1943 aus Littfeld verschleppt hätten. Er war erst drei.

