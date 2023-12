Jahresrückblick 2023: Die Schlagzeilen aus Siegen

Silvesterfeuerwerk in Siegen.

Von Januar bis Dezember: Das waren die Schlagzeilen aus Siegen, Kreuztal, Hilchenbach, Freudenberg, Netphen, Wilnsdorf, Burbach und Neunkirchen.

Januar

2. Januar: Großbrand in Krombacher Brauerei vermutlich von Feuerwerkskörper ausgelöst; 2000 Zuschauer beim Umzug der Salchendorfer Wurstekommission.

3. Januar: Unbekannte laden große Mengen von Altreifen im Wald bei Wilnsdorf ab; Siegener Bürgermeister kritisiert Finanzpolitik des Kreises heftig.

4. Januar: Verlust der Wohnung wird im Siegerland immer mehr zum Problem; Die Weiß in Kaan-Marienborn fließt wieder in ihrem alten Bett.

5. Januar: Zwei Ponys gehen zwischen Hilchenbach und Allenbach auf Wanderschaft; Vermisster 82-Jähriger im Wald bei Niederschelden tot aufgefunden,

6. Januar: VWS müssen wegen Fahrermangel einige Buslinien ausfallen lassen; Container zum Aufwärmen für Wohnungslose am Siegener Café Patchwork aufgestellt.

7. Januar: SPD und CDU beenden Zusammenarbeit im Kreistag; Anwohner der Siegtalbrücke bereiten sich auf Abriss und Neubau vor.

9. Januar: Bürger sorgen sich um Existenz des Eiserfelder Hallenbads.

10. Januar: Malteser-Hausnotruf bekommt viele Anrufe aus Einsamkeit.

11. Januar: Personalnot gefährdet Versorgung bei häuslicher Kinderkrankenpflege; Nach Dauerregen droht dem Siegerland jetzt Hochwasser.

12. Januar: Regionale Arbeitsagentur betreut auch 2250 Ukrainer; Parken unter der HTS wegen Brandschutzproblemen in der Diskussion.

13. Januar: Siegufer muss wegen Dauerregens und Hochwasser gesperrt werden; Aus Netphen stammende Autorin Giulia Becker mit Podcast „Drinnies“ erfolgreich.

14. Januar: Gebiet um „Schandfleck“ Bahnhof Eiserfeld soll neu entwickelt werden; Keller der Grundschule Alchen von Hangwasser geflutet.

16. Januar: Kapazitäten der Kommunen zur Aufnahme von Flüchtlingen neigen sich dem Ende zu; Hochwasser am Wochenende hält Feuerwehren auf Trab.

17. Januar: Wilnsdorf muss Grundsteuer B drastisch erhöhen.

18.Januar: Professorin aus Passau kandidiert gegen Ex-Minister Pinkwarth um Stelle des Siegener Uni-Rektors.

19. Januar: Krombacher Gruppe steigert Ausstoß und Umsatz; Werkzeugmaschinenfabrik Rath in Kredenbach vor der Schließung.

20. Januar: Nach Tötungsdelikt in Siegen-Setzen fahndet Polizei nach flüchtigem Täter; Wintereinbruch im Siegerland verursacht zahlreiche Unfälle.

21. Januar: Uni-Gebäude auf dem Haardter Berg werden bald überflüssig; Konferenz von Gewerkschaften und Unternehmen in Eichen fordert Aufbruch für die Region.

23. Januar: Jeder 17. Bewohner des Kreises Siegen-Wittgenstein ist pflegebedürftig.24. Januar: Heimatverein Achenbach will Unregelmäßigkeiten aufarbeiten; Mutmaßlicher Täter aus Setzen tot im Wald gefunden.

25. Januar: Ex-Minister Pinkwart bekommt auch im dritten Wahlgang keine Mehrheit als Uni-Rektor; Kurz vor Abgabeschluss erst 57 Prozent der Grundsteuererklärungen beim Finanzamt.

26. Januar: Verzögerungen bei Neubau der Jung-Stilling-Schule gefährden Einschulung von 30 Kindern.

27. Januar: Siegener Versorgungsbetriebe setzen auf Sonnenenergie; Wilnsdorfer Firma entwickelt Tampon- und Bindenspender.

28. Januar: Gedenkstunden für Opfer des Nazi-Terrors in Siegen, Kreuztal und Hilchenbach; An der Siegener Tiergartenstraße sollen eine Kita und ein Parkhaus entstehen.

30. Januar: Areal des Alten Rathauses Niederschelden soll sozialem Wohnungsbau dienen; 2-Megwatt-Photovoltaikanlage in Feuersbach geplant.

31. Januar: Vierte Gesamtschule Siegens am Rosterberg ist schon voll.

Februar

2. Februar: Energiekrise bedroht den Einzelhandel; Nach Ablauf der Frist liegen erst 69 Prozent Grundsteuererklärungen beim Finanzamt vor.

3. Februar: Tauben im Stadtgebiet Siegen bekommen ein neues Domizil auf dem Dach des Parkhauses Heeserstraße.

4. Februar: Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Wilgersdorf.

6. Februar: Bahnhofs-Wartehalle wegen Vandalismus nachts geschlossen.

7. Februar. Tierpraxen in der Region bieten immer seltener Notdienste an.

8. Februar: Auch im Siegerland werden Hilfsgüter für Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt.

9. Februar: Überwältigende Hilfsbereitschaft für Erdbebenopfer.

10. Februar: Hundekot stört Spaziergänger im Naherholungsgebiet von Oberschelden.

11. Februar: Bevorstehende Eröffnung von Laufhaus in Burbach sorgt für Unruhe; Bürokratische Hürden verhindern raschen Ausbau von Windenergieanlagen.

13. Februar: 64-jähriger Autofahrer bei Kollision mit Bus tödlich verletzt.

14. Februar: Hilchenbacher Biokompost gilt neuerdings als giftig; Bedienstete der Krankenhäuser kritisieren Praxis bei Vergabe des Corona-Bonus.

15. Februar: Rettungsdiensten droht Überlastung durch unbegründete Anrufe; Bedienstete im öffentlichen Dienst beteiligen sich an Warnstreiks.

16. Februar: Investorengruppe plant in Neunkirchener Ortsmitte fünf Wohn- und Geschäftshäuser

17. Februar: Siegener Betriebe sprechen sich in Umfrage für Erhalt von Haupt- und Realschulen aus; Stelle des Uni-Rektors wird neu ausgeschrieben.

18. Februar: US-Konzern kündigt Schließung von Krombach Armaturen in Kredenbach zum Jahresende an. 20. Februar: Nach Hangrutsch in Siegen muss Mehrfamilienhaus evakuiert werden; Zahl der Windpockenfälle im Kreis ist gestiegen.

21. Februar: 36-Jährige aus Geisweid ist NRW-Lottofee; Pflegeschule geht mit 23 jungen Vietnamesen an den Start.

22. Februar: Nach Ende der Pandemie steigt Zahl der Straftaten wieder an; Spezialfirma sichert Steilhang an der Sieg bei Niederschelden.

23. Februar: China ist für heimische Wirtschaft starker Handelspartner; Rechte Hetzparolen beunruhigen Hilchenbacher Jugendszene.

24. Februar: Gutachten empfiehlt für Siegen nur noch einen Hallenbad-Standort; Ex-Minister Pinkwart verlässt Siegen für Ruf nach Dresden.

25. Februar: 400 Teilnehmer bei Solidaritätskundgebung für die Ukraine.

27. Februar: Sieben Verletzte bei Kollision auf schneeglatter Straße bei Vormwald; Servicetag des türkischen Generalkonsulats im Kreishaus gut angenommen.

28. Februar: Warnstreik im öffentlichen Dienst betrifft Kitas und Müllabfuhr; Für Glasfaseranschluss fehlen noch viele Unterschriften.

März

1. März: Eiserfelder setzen sich für Erhalt ihres Hallenbads ein; Colleen Schneider aus Wilgersdorf macht beim RTL-„Bachelor“ mit.

2. März: Hohe Beteiligung an Bürgerentscheid und klares Votum für Haupt- und Realschulen in Siegen; Arbeitslosenquote im Februar auf 5,5 Prozent gesunken.

3. März: Zukunft von Haupt- und Realschulen auch nach Bürgerentscheid gewiss; Stadt Siegen verpasst Abgabetermin für Grundsteuererklärung.

4. März: Neunkirchener Bürgermeister Baumann verlässt sein Amt vorzeitig; „Silbermond“ ist TopAct bei KulturPur 2023; 200 Teilnehmer bei Klima-Demo in Siegen.

Geisweider Flohmarkt geht in seine 55. Saison; IHK-Galerie zeigt Kunst des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Willi Brase.

7. März: 200 Beschäftigte nehmen an Warnstreik bei Krombacher Brauerei teil; ESC-Teilnehmer Lord of the Lost tritt bei KulturPur auf.

8. März: Schnee sorgt für Chaos und Unfälle im Siegerland; Otto-Konzern kündigt Schließung der MyToys-Filiale auch in Siegen an.

9. März: Deutschlandticket bringt VWS in Not; Viele Unfälle durch Schnee und Eis,20. März: Teure Energie bereitet der Siegerländer Schwerindustrie Probleme; Neunkirchener EMW richtet in Weidenau neues Lager ein.

11. März: Hangrutsch an der B 508 behindert Straßenbau in Dahlbruch; Vor geplanter Reform Sorge um Zukunft der Siegener Krankenhäuser.

13. März: Zwölfjähriges Mädchen aus Freudenberg wurde Opfer eines Gewaltverbrechens; Brandstifter legen in Siegen-Sohlbach Feuer an vier Gebrauchtwagen.

14. März: Zwei Mädchen werden der Tötung der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg verdächtigt; Aus für Siegener Karstadtfiliale zu Ende Juni besiegelt.

15. März: Nach Tötung der zwölfjährigen Luise ist Freudenberg in Trauer; Vier weitere Straßen in Siegen werden umbenannt.

16. März: Tatverdächtige Mädchen sind vom Jugendamt fern der Heimat untergebracht worden; Eigentümer des Karstadt-Gebäudes setzen auf Nutzung durch die Uni.

17. März: Hass auf jugendliche Täterinnen aus Freudenberg entlädt sich im Netz; Marienkrankenhaus richtet neuen Notfallservice ein.

18. März: Siegener Hindenburgstraße heißt künftig „Europastraße“; Vorbereitungen für Sprengung der Talbrücke Eisern in vollem Gange.

20. März: Ministerpräsident Wüst trägt sich in Kondolenzbuch für getötete Luise ein; Benedikt Büdenbender aus Netphen löst Volkmar Klein nach 20 Jahren als CDU-Kreisvorsitzender ab.

21. März: Stadt Siegen tritt einzigen eigenen Kindergarten an freien Träger ab; Experten mahnen an der Kinder-Uni zu Vorsicht im Netz.

22. März: Schlag gegen illegale Prostitution in Siegen und Kreuztal; In Hilchenbach geborener Kriegsverbrecher bei Wikipedia nicht mehr „Sohn der Stadt“.

23. März: Trauerfeier für getötete Luise unter großer Anteilnahme der Bevölkerung; Stadt Hilchenbach will Rechtsextremisten vom „3. Weg“ vor die Tür setzen.

24. März: Siegener Tafel muss mit weniger Spenden mehr Bedürftige unterstützen; Deutsche Edelstahlwerke kündigen Personalabbau an.

25. März: Im Fall der getöteten Luise wird von einer vorbereiteten Tat ausgegangen.

27. März: Zweite Hälfte der Eiserntalbrücke erfolgreich gesprengt; In Eisern muss ausgebüxter Jungbulle von Jäger erlegt werden.

28. März: Hangrutsch Unterm Klingelschaft in Rekordzeit gesichert; Auch im Siegerland standen alle Räder still beim bundesweiten Warnstreik.

29. März: Wechsel an Spitze der Netphener SPD-Ratsfraktion von Manfred Heinz zu Lothar Kämpfer.

30. März: Siegen behält beide Hallenbäder in Weidenau und Eiserfeld.

31. März: Meteorologe Sven Plöger referiert in Neunkirchen über Gefahren des Klimawandels,

April

1. April: Zahl der Arbeitslosen im Kreisgebiet ist im März gesunken; Ehrenamtliche Denkmalpflege gibt es nur noch in zwei Kommunen.

3. April: Hilchenbacher demonstrieren zahlreich gegen Neonazis vom „3. Weg“; Feuerwehr in Siegen muss Turmfalken-Küken aus Kanalisation retten.

4.April: Vorverträge für Glasfaseranschlüsse in Kreuztal gekündigt; Bauplätze im Kreisgebiet sind wieder teurer geworden.

5. April: Gemeinde Burbach strengt Klage gegen geplantes Laufhaus beim Verwaltungsgericht an; Prozess um kranke Hundewelpen seit einem Jahr in der Warteschleife.

6. April: Kreispolizeibehörde sieht keinen Anlass für Einrichtung einer waffenfreien Zone; Anne-Frank-Ausstellung findet großen Anklang bei Schulklassen.

8. April: Naturschutzverbände plädieren für Erhalt statt Straßenneubau; Wilnsdorf will eine Spielstraße auf Zeit einrichten.

11. April: Zahlreiche Osterfeuer locken im Siegerland Erwachsene und Kinder an; Kreis sucht bislang vergeblich Bauplatz für Gefahrenabwehrzentrum.

12. April: Klinikum Siegen eröffnet neues Zentrum für Erwachsene mit Behinderungen; Karstadt-Belegschaft will noch nicht aufgeben.

13. April: Neuer Aufzug im Bahnhof Weidenau nach nur einer Woche defekt; Klärwerk in Netphen wird runderneuert.

14. April: Großer Ärger in Siegen um Abfuhr der Gelben Tonne; Gericht nennt Büro der Neonazis in Hilchenbach „illegal“.

15. April: Evangelischer Pfarrer in Netphen verweigert Tochter von gleichgeschlechtlichem Paar die Taufe; Rumänischer Lkw-Fahrer auf A 45 bei Entsorgung gefährlicher Substanzen erwischt.

17. April: Zunehmende Gewalt macht Feuerwehren im Kreis Sorgen; Stadt Siegen will Tempo-30-Zonen ausweiten.

18. April: DRK-Kinderklinik beklagt sich bei SPD-Landtagsfraktion wegen Überlastung; Ortsdurchfahrt Oberschelden soll nicht zu einer Rennstrecke werden.

19. April: Absolventen des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe bei den Krankenhäusern begehrt; In Kreuztal gibt es für jedes neugeborene Kind einen Gutschein für einen Apfelbaum.

20. April: Maskierte Räuber scheitern an verschlossener Tür der Autobahntankstelle Siegerland-Ost; Bezirksschülervertretung nennt Abi-Panne „desaströs“.

21. April: Klinikum Weidenau beendet Fremdvergabe von Dienstleistungen durch neue Service-Gesellschaft; Auto gerät im Apollo-Parkhaus in Flammen.

22. April: Betreibergesellschaft für Haus Abendfrieden muss für Teile des Konzerns Insolvenz anmelden; Freilichtbühne bringt „Robin Hood“ und „Biene Maja“.

24. April: Kinderklinik will Kinder- und Jugendpsychiatrie erweitern.

25. April: Von sechs grünen Stadtverordneten in Freudenberg sind nur noch drei übrig; Auf Kommunen kommen nach Tarifabschluss deutlich höhere Personalkosten zu.

26. April: Siegen und Kreuztal schneiden bei ADFC-Umfrage zu Radwegen etwas besser ab als in Vorjahren.

27. April: Baubeginn am Schleifmühlchen ebenso erwartet wie befürchtet; Briefzentrum Freudenberg begeht 25-jähriges Bestehen.

28. April: Städte müssen Kritik an Verzögerungen bei Entleerung der gelben Tonne ertragen; Siegen will Behindertenparkplätze blau anmalen.

29. April: Zahl der Arbeitslosen ist im April leicht gesunken; Siegener Bäder leiden unter Personalmangel; Neuer Radweg führt durch das Leimbachtal.

Mai

1. Mai: Städtisches Personal in Siegen kündigt reihenweise Jobticket und nimmt günstigeres Deutschlandticket; Brandstiftung im Netpher Rathauskeller.

3. Mai: Geplanter Neubau der Hufeisenbrücke wird immer teurer und komplizierter.

4. Mai: Großrazzia gegen italienische Mafiaorganisation ‘Ndrangheta führt auch nach Siegen; Eisdiele in der Stadtmitte als Stützpunkt für Geldwäsche und Drogenhandel.

5. Mai: Stadt Siegen sieht Pläne für interkommunale Müllabfuhr skeptisch; Amprion beginnt mit Bau der Starkstromleitung zwischen Seelbach und Landesgrenze.

6. Mai: Widerstand gegen Bau der Südumgehung im Buschhüttener Mattenbachtal ist weiterhin groß; Netpher Allgemeinmediziner sucht vergeblich nach Nachfolger für Praxis.

8. Mai: Projekt „Endlich ein Zuhause“ soll Wohnungslosigkeit verhindern; Tausende Besucher beim Flohmarkt in Geisweid.

9. Mai: Rente mit 63 wird von jedem Zweiten beantragt; Klinikum in Weidenau lässt schimmeligen Kleinwagen nach einem Jahr im Parkhaus abschleppen.

10. Mai: Zwei schwer Verletzte bei Messerstecherei in der Innenstadt; Staatsanwaltschaft beantragt Auslieferung des in Italien inhaftierten Mafiosi.

11. Mai: Fast alle Kreuztaler Grundschulen sind zu klein; Siegen führt neues Parkleitsystem mit automatischer Kennzeichenerkennung ein.

12. Mai: Zwei-Bäder-Lösung für Siegen wird 62 Millionen kosten; Riesiger Ansturm zur Eröffnung des neuen Globus in Siegen.

13. Mai: OVG stoppt Neubau der Talbrücke Büschergrund.

15. Mai: Gemeinsame Aktion von Sparkasse, Polizei und Kreis gegen Schock- und Betrugsanrufe; Verurteilter Kunsthändler Helge Achenbach zu Besuch im Viktoria-Kino Dahlbruch.

16. Mai: AfD-Kreispartei spricht Siegener Ratsfraktion Recht auf Namensführung ab; Feuerwehr beklagt sich über Bagatelleinsätze.

17. Mai: 18 Bewerbungen um die Stelle des Siegener Uni-Rektors; Stadt Kreuztal überlegt neuen Standort für Stadthalle neben dem Stadion.

18. Mai: Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht Achenbach Buschhütten; Kreuztaler Caritas begeht 50-jähriges Bestehen; In Siegen verschwinden die Porsche- und die Diemstraße.

20. Mai: Im ehemaligen Forsthaus Siegen-Süd in Obersdorf kommen 32 ukrainische Flüchtlinge unter; Kampf gegen Stromtrasse durch das Heestal vor der Entscheidung.

22. Mai: Bei der Entsorgung der gelben Tonnen ist Entlastung eingetreten; Reisebus bleibt mit Motorschaden auf A 45 liegen und verursacht einen acht Kilometer langen Stau.

23. Mai: In Siegen-Eisern schließt das letzte Geschäft seine Pforten; Burbacher Case-Managerin Verena Affronti ist erste Adresse für Geflüchtete.

24. Mai: Bundesgerichtshof hebt zum zweiten Mal Urteil aus Siegen gegen Vergewaltiger auf; In Kreuztal ist nun auch der Parkplatz Roonstraße als neuer Standort der Stadthalle im Gespräch.

25. Mai: Siegen bekommt 2024 zum Stadtjubiläum eine Sondermarke; Altbau der ehemaligen Eichener Hauptschule ist ein Sanierungsfall.

26. Mai: Zweckverband Nahverkehr soll sich an Kosten für neue Hufeisenbrücke in Siegen beteiligen; Neue Eibenhecke in Stadtmitte von Hilchenbach als giftig eingestuft.

27. Mai: KulturPur wird mit rasanter Akrobatik aus Guinea eröffnet; Geplantes Wohngebiet auf dem Siegener Wellersberg in Frage gestellt.

30. Mai: 65.000 Besucherinnen und Besucher feiern 31. KulturPur auf dem Giller bei herrlichem Sommerwetter.

31. Mai: Rotmilan-Mutter im Wald bei Neunkirchen mutmaßlich vergiftet; Leerstände in Siegens Fußgängerzone Kölner Straße gehen weiter zurück.

Juni

1. Juni: Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt lässt auf sich warten.

2. Juni: Hohe Energiepreise verunsichern laut IHK-Umfrage viele heimische Unternehmen; 312 Teams haben beim Stadtradeln im Kreis insgesamt 121.000 Kilometer absolviert.

3. Juni: Geplantes Laufhaus im Burbacher Gewerbepark auf ehemaligem Kasernengelände gescheitert.

5. Juni: Zwischen Siegen und Geisweid soll eine Umweltspur eingerichtet werden; Richtfest für Hightech-Forschungsgebäude der Uni auf dem Adolf-Reichwein-Campus.

6. Juni: Hauptschule Eichen entlässt letzten Abschlussjahrgang und wird geschlossen,

7. Juni: Abriss des ehemaligen Postgebäudes in Netphen vorerst gestoppt.

8. Juni: 34-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der Schränke; Fünfköpfige Familie aus Buschhütten verliert Wohnung nach Feuer.

10. Juni: Über 3000 Besucher beim zehnten Freak-Valley-Festival auf AWO-Gelände in Deuz.

12. Juni: Zwei Fachwerkhäuser in Holzhausen durch Feuer zerstört; Freilichtbühne Freudenberg startet mit „Robin Hood“ in die 69. Saison.

13. Juni: Kreuztaler Gesamtschulleiter Christian Scheerer geht nach 17 Jahren in den Ruhestand; Freudenberger Premiere mit „Biene Maja“.

14. Juni: Siegener Versorgungsbetriebe wollen bald in Gosenbach Feld mit Photovoltaik bestücken; Für interkommunalen Windpark Hilchenbach/Kirchhundem wurde Vorbescheid erlassen.

15. Juni: Künstlerduo wegen Baumfällung an Siegufer zu Geldstrafe verurteilt; Baustelle sorgt für Verkehrschaos in Hilchenbacher Innenstadt.

16. Juni: Kreuztaler SPD will Stadthalle am alten Standort wiederaufbauen; Mann mit 3 Promille schläft mitten in Siegen am Steuer ein.

17. Juni: Chinesischer Investor übernimmt Kreuztaler Firma Eisenbau Krämer; Letzter Tag bei Karstadt erfüllt Mitarbeiter und Kunden mit Wehmut.

19. Juni: Motorradfahrer aus Wilnsdorf in Haiger tödlich verunglückt.

20. Juni: Bedeutet Zukunft des ÖPNV nur noch Fahrten auf Bestellung?

21. Juni: Sanierung des Freibads Buschhütten im nächsten Sommer wird mit 8,5 Millionen Euro noch teurer.

22. Juni: Gefährliche Radwegelücke zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach; Uni Siegen übernimmt große Teile des Karstadt-Gebäudes.

23. Juni: Starkregen lässt im Siegerland viele Keller volllaufen; Aldi zieht es nach Hilchenbach zurück.

24. Juni: Dreis-Tiefenbacher Lebensmittelretter von „Mit Laib & Seele“ gehen im Streit auseinander; Philharmonie zieht von Hilchenbach in neues „Haus der Musik“ in Siegen um.

26. Juni: Kripo meldet 13 Geschäftseinbrüche innerhalb weniger Tage in Siegen; Apollo-Theater braucht nach „Bariton“-Schließung neue Gastronomie.

27. Juni: Berüchtigte Nosferatu-Spinne erstmals im Kreisgebiet nachgewiesen.

28. Juni: Siegener Kitas geht das Personal aus; In Kreuztal fehlen 50 Betreuungsplätze an Grundschulen.

29. Juni: Eintracht-Rampe in Siegen nach fünfjähriger Bauzeit wieder offen; Zoll hebt illegale Shisha-Tabak-Produktion in Kreuztal aus.

30. Juni: Unternehmen zahlen in Wilnsdorf die kreisweit höchsten Gewerbesteuern; Flüchtende Ladendiebe laufen in Weidenau dem Polizeichef in die Arme.

Juli

1. Juli: Dometic-Belegschaft in Kaan-Marienborn trägt letzten produzierten Kühlschrank zu Grabe; Arbeitslosenquote im Juni auf 5,8 Prozent gestiegen; Ärger in Netphen um Bauarbeiten für Glasfaser.

3. Juli: 25. Mal „Siegtal Pur“ wieder ein Fest für Radfahrer, Skater und Jogger auf der HTS; IHK-Kammerbezirk einer der stärksten Wirtschaftsstandorte in Deutschland.

4. Juli: Untere Naturschutzbehörde warnt Imker vor Asiatischer Hornisse.

5. Juli: Zahl der Naturdenkmäler im Kreis soll von 267 auf 154 sinken; Kirchenkreis kann nicht mehr pro Kirchturm eine Pfarrstelle ermöglichen

6. Juli: Siegener vertrieben verbotene Cannabisprodukte über Automaten; Freilichtbühne freut sich über bereits 14.000 Besucher.

7. Juli: Investor will Hauptschulgebäude in Deuz zu Wohnungen umbauen.

8. Juli: Kitas im Kreisgebiet schlagen immer öfter Alarm wegen Personalmangels; Streit über Standort für Kreuztaler Stadthalle setzt sich auch in der Sommerpause fort.

10. Juli: Feuerwehr muss in Weidenau brennendes Elektrofahrzeug in Container kühlen; Technikmuseum bekommt 319.000 Euro für Ausstellung über Freudenberger Wirtschaftsgeschichte.

11. Juli: Aachener Professorin einzige Kandidatin für Rektorposten an der Uni Siegen.

12. Juli: Belegschaft der Edelstahlwerke soll auf Lohnanteile verzichten; Initiative gegen Ampriontrasse im Heestal geht gegen Bezirksregierung vor.

13. Juli: In den Freibädern des Siegerlandes herrscht Personalnot; 14-Jähriger verursacht am Steuer eines Autos folgenschweren Unfall in Krombach.

14. Juli: Regionalforstamt warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr; Fotograf und Musiker Klaus Sahm inszeniert Requiem für ertrunkenen Bruder in Burbach.

15. Juli: Im Kampf gegen Gewalt an Kindern investiert der Kreis in Präventionsarbeit.

17. Juli: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen im Fall Luise ein.

18. Juli: Sechs Mitglieder der Familie Büdenbender aus Freudenberg auf der Freilichtbühne aktiv; Forscher der Uni Siegen entwickeln Implantate aus dem 3D-Drucker.

19. Juli: 19-Jähriger bei Betriebsunfall in Kaan-Marienborner Röhrenwerk tödlich verunglückt.

20. Juli: Hallenbad am Löhrtor wird nach Rohrbruch von 900.000 Liter Wasser geflutet; Kreuztaler Firma Heinrich Georg feiert 75-Jähriges.

21. Juli: In Gosenbach errichten SVB eine Photovoltaik-Großanlage; Missbrauchsopfer aus Netphen will bei Liborifest in Paderborn gegen Unrecht protestieren.

22. Juli: Handwerk und Industrie beklagen Mangel an Auszubildenden; Vermisster 35-Jähriger in Kreuztal tot aufgefunden.24. Juli: Knochenmarkspender aus Netphen rettet Vierjähriger das Leben.

25. Juli: 81-Jährige als Geisterfahrerin auf der HTS unterwegs; ADFC findet auf Siegerländer Radwegen noch viele Gefahrenstellen.

26. Juli: CDU-Abgeordneter Volkmar Klein will 2025 nicht wieder für Bundestag kandidieren; Gemeinde Burbach richtet in jedem Ortsteil einen Wickeltisch ein

27. Juli: Ehemaliges Café Dörner in Freudenberg eröffnet bald als „Flecker Hotel“.

28. Juli: Siegen hat landesweit höchste Mietsteigerung seit 2022 zu verzeichnen; Unbekannter fährt mit E-Bike aus Geschäft und verschwindet.

29. Juli: Stadt Siegen kontert hämische Werbung der Hamburger Verkehrsbetriebe; Physiker der Uni überraschen im Apollo als Musiker und Akrobaten.

31. Juli: Achtjährige aus Siegen bei Unfall in Bergneustadt tödlich verletzt; Pride Day in Siegen unter starker Beteiligung der Öffentlichkeit.

August

1. August: Kreisverwaltung will bei Beantragung von Leistungen nach Teilhabegesetz unterstützen; Für Apollo-Parkhaus vier Monate nach Fahrzeugbrand Wiedereröffnung absehbar.

2. August: Arbeitslosigkeit im Kreis ist im Juli auf 5,6 Prozent gestiegen; Talbrücke Büschergrund wird nun doch neu gebaut und nicht saniert.

3. August: Burbach und Neunkirchen planen interkommunales Radwegekonzept; Fahrrad-Repair-Laden in Siegen vor dem Aus.

4. August: DRK-Kreisverband bildet Geflüchtete in Erster Hilfe aus; Mediziner befürchten zunehmenden Mangel an Hausärzten in nächsten Jahren

5. August: Viele öffentliche Gebäude in Siegen sind sanierungsbedürftig; An Eichener Grundschule wird Hol- und Bringzone für Elterntaxis eingerichtet.

7. August: Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer feiern 50-jährige Partnerschaft; Grabungen bei Oberschelden bringen Grubenmeiler zum Vorschein.

8. August: Freudenberger Unternehmen beklagt Probleme bei Schwertransporten zu Nordseehäfen; Pläne für neuen Eisenbahntunnel in Rudersdorf offengelegt.

9. August: 52-Jähriger aus Müsen tötet seinen Vater (71) mit Messer; Große Mehrheit stimmt für Stefanie Riese aus Aachen als neue Uni-Rektorin.

10. August: Burbach muss über 7 Millionen Euro an Gewerbesteuern zurückzahlen; Marco Schneider als neuer Leiter der Kreuztaler Gesamtschule eingeführt.

11. August: Trendwende macht Immobilien im Kreisgebiet billiger.

12. August: Zwei Netphener haben das Schicksal der von Nazis verfolgten Sinti erforscht.

14. August: Siegen verzeichnet neuen Höchststand an Einbürgerungen von Geflüchteten.

15. August: 23-Jähriger unter Verdacht der Tötung einer 23-jährigen Frau festgenommen; 34-jähriger Siegener stirbt bei Sturz in den Berchtesgadener Alpen.

16. August: Wilnsdorf hat keinen Platz mehr für weitere Flüchtlinge.

17. August: Kreishandwerkerschaft zieht von Siegen nach Kreuztal um; Sparkassenchef Wilfried Groos geht nach 19 Jahren an der Spitze in den Ruhestand.

18. August: Händler sind laut IHK-Umfrage die Mieten in Siegen und Kreuztal zu teuer.

19. August: Nachfrage nach Feuerbestattungen im Siegerland stark gestiegen; SMS group blickt auf 152-jähriges Bestehen zurück.

21. August: Unfallserie in Freudenberg mit Verletzten und hohem Sachschaden.

22. August: Großbaustellen zwischen Kreuztal und Hilchenbach erschweren für zwei Jahre den Verkehr; Bahnreisende stranden wiederholt auf freier Strecke.

23. August: Ev. Kirchengemeinde Neunkirchen diskutiert Schließung von zwei ihrer drei Kirchen; Überlange Brücke für Rostock geht von Buschhütten auf die Reise.

24. August: 42 Straftaten im Kreis geschahen 2022 durch „Clan“-Kriminalität,

25. August: Verbände wehren sich gegen Aufhebung des Naturschutzes für 70 Bäume im Kreis.

26. August: Erdrutsch blockiert auf Monate die Bahnstrecke zwischen Siegen und Köln; Rätsel um zentnerweise abgeladene Kartoffeln und Zwiebeln im Netpherland.

28. August: 100.000 Gäste feiern in Siegen Stadtfest; 85-Jähriger bricht im Freibad Kaan zusammen und stirbt.

29. August: Obduktion bestätigt Tod der 23-jährigen Mutter durch Messerstiche.

30. August: Diebstähle aus Krankenhäusern in Siegen nehmen zu; Bürgermeisterkonferenz steht Hilchenbacher Kollegen im Konflikt mit den Neonazis zur Seite.

31. August: Rat Siegen muss wegen AfD-Querelen Ausschüsse zum dritten Mal neu ordnen; Sanierung der Salchendorfer Johannlandhalle wird sich wegen hoher Kosten hinauszögern.

September

1. September: Arbeitslosenquote im Kreis ist im August auf 5,6 Prozent gestiegen.

2. September: Kreis braucht 2024 von den klammen Kommunen weitere 30 Millionen Euro.

4. September: 300 Menschen aus der Region Region demonstrieren gegen Neonazis in Hilchenbach; Siegen will ehemaliges Muscheid-Gelände erschließen.

5. September: Identität von verunglücktem Radfahrer aus Kreuztal nach Tagen geklärt; In Siegen sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen.6. September: Netphen will keine Fördermittel für Glasfaserausbau beim Bund beantragen; Siegener Oberstadt startet eigene Marketingkampagne.

7. September: Langner statt Luckner - neue Straßennamen für Siegen in Kraft; Siegener AfD-Ratsmitglieder treten aus der Partei aus.

8. September: Landesumweltamt untersucht Ursache für Gestankwolke über Siegen; Hauptzollamt ermittelte 2022 gegen 143 Unternehmen im Kreis wegen Verstößen gegen Mindestlohngesetz.

9. September: Mutige Studentinnen machen Autoknacker in Kaan-Marienborn dingfest; 22-Jähriger in Siegener Stadtmitte bei Streit niedergestochen.

11. September: Tausende feiern Altstadtfest in Siegen bei schönstem Spätsommerwetter.

12. September: KEG beklagt Vandalismus im Siegener Apollo-Parkhaus.

13. September: Nach heftigen Gewittern müssen Feuerwehren in Netphen und Wilnsdorf zahlreiche Keller auspumpen; Netpher Sirenen haben zum landesweiten Warntag keinen Strom.

14. September: Wohlfahrtsverbände gründen Projekt zur Unterstützung von Wohnungslosen.

15. September: Zehnjähriges Mädchen erliegt Infektion mit A-Streptokokken; Bewohner bedauern das Ende des Versuchs der autofreien Altstadt von Freudenberg.

16. September: Im Achenbach-Skandal wird jetzt gegen frühere Zeugin ermittelt.

18. September: 120 Häuser in Hilchenbach nach Beschädigung durch Bagger von Gasleitung getrennt.

19. September: Ausgediente Orgel aus Kreuztal steht jetzt in einer Kirche auf Taiwan.

20. September: Streit um Bewerbung für Nationalpark Rothaarkamm.

21. September: Krankenhaus-Bedienstete nehmen an Protestaktion für bessere Finanzierung in Düsseldorf teil.

22. September: Vermisster 68-Jähriger aus Wilnsdorf tot im Wald aufgefunden; Netpher Landärzte schließen sich zu Gemeinschaftspraxis zusammen.

23. September: Volksbanken sichern Geldautomaten gegen Sprengungen ab.

25. September: Feuerwehreinsatz in Siegen-Kaan zur Rettung eines in Kamin feststeckenden Waschbären.

26. September: Neue Gesamtschule am Rosterberg feiert offiziell Eröffnung.

27. September: „Systemsprenger“ sollen in Containern an der Leimbachstraße unterkommen.

28. September: Baustopp für Florenburgschul-Anbau wegen offener Brandschutzfragen.

29. September: Missbrauchsopfer aus Netphen will Erzbistum Paderborn verklagen.

30. September: Arbeitslosenquote im Kreis sinkt im

Oktober

2. Oktober: Schulministerin besucht nach Tod von Luise die Freudenberger Gesamtschule; Frauen stellen Mehrheit unter 27 gleichgeschlechtlichen Ehen 2022.

3. Oktober: Neunjähriger auf Quad fahrend in Eiserfelder Wohngebiet erwischt; Netpher Personalrat nach Streit mit Bürgermeister geschlossen zurückgetreten; Entsichertes Jagdgewehr verletzt 60-Jährigen in Holzhausen.

5. Oktober: kreistagsfraktionen gegen gemeinsamen Antrag mit AfD für Weiterführung des Wisent-Projekts; Dreis-Tiefenbacher erfand vor 30 Jahren automatisiertes Car-Sharing.

6. Oktober: Landgericht Siegen hat einen neuen Präsidenten; Studie der Ebert-Stiftung sieht Siegen-Wittgenstein in der „soliden Mitte“.

7. Oktober: Anwohner der Leimbachstraße erwägen Klage gegen Aufstellung von Containern für Obdachlose; Siegener Ex-Sparkassenchef übernimmt Vorstandsposten in Burbach.

9. Oktober: Neuer Hangar auf dem Siegerland-Flughafen nach Flugpionier Walter Eichhorn benannt; Mehr Auszubildende mit Abitur im IHK-Bezirk.

10. Oktober: Zahl der Studierenden an der Uni Siegen sinkt unter 15.000; IHK fordert Beibehaltung der verminderten Mehrwertsteuer für Gastronomie.

11. Oktober: Freudenberger Haushalt für 2024 weist 5,7 Mio. Euro Defizit aus:

12. Oktober: Zoll stellt bei Paketdienstleistern im Kreis zahlreiche Verstöße gegen Mindestlohngesetz fest:

13. Oktober: Verdacht auf Weltkriegsbombe am Hauptbahnhof Siegen; 66-jähriger Radfahrer in Wilden tot auf Wirtschaftsweg aufgefunden.

14. Oktober: Pro-Palästina-Demonstration legt Siegen lahm; Landrätin von Emek Hefer dankt für Solidaritätsbekundungen aus Partnerkreis Siegen-Wittgenstein.

16. Oktober: Über 350 Menschen bekunden in Siegen ihre Solidarität mit Israel; Wissenschaftler der Uni Siegen erforschen strukturelle Veränderungen im gekochten Frühstücksei.

17. Oktober: Im Kreis laufen Genehmigungsverfahren für 98 weitere Windräder; Unterm Hauptbahnhof liegt doch keine Weltkriegsbombe.

18. Oktober: Gnadenhof für Tiere in der Siegener Numbach vor ungewisser Zukunft; Regionalforstamt setzt auf freigewordenen Flächen auf neue Baumarten.

19. Oktober: Hilchenbach altert besonders schnell; Gemeinde Wilnsdorf verzichtet auf Bau einer Wasserstoff-Tankstelle.

20. Oktober: Unbekannte reißen in Netphen Fahnenmast mit israelischer Flagge aus; Kaufland kündigt Schließung der Filiale Fludersbach für Juni 2024 an.

21. Oktober: Anwohner der Leimbachstraße wollen gegen Wohncontainer am Stadion klagen; Für Elterntaxis in Hilchenbach wird ehemaliger Friedhof genutzt

23. Oktober: Tibor Zachar aus Kreuztal von FDP als Europakandidat nominiert; Hilchenbachs neuer Marktplatz mit Mondscheinmarkt eröffnet.

24. Oktober: Bauanträge für Eigenheime im Kreis um 40 Prozent gesunken; Hochhaus in Kreuztaler Erler-Siedlung nach Baggerunfall geräumt.

25. Oktober: Netpher Gartenmärkte besorgt über Pläne für Konkurrenz auf Siegener Heidenberg:

26. Oktober: Zahl der schulpflichtigen Kinder steigt und erhöht auch den Bedarf an Grundschulen; Autobahnchefin zu A-45-Brücken: „Mit dem Rücken an der Wand.“

27. Oktober: Eltern sollen über Zukunft der katholischen Hammerhütter Schule entscheiden; Geburtshaus in Siegen geht an den Start.

28. Oktober: Frauendenkmal in Siegen findet im Kulturausschuss keine Mehrheit.

30. Oktober: Bürgerinitiative legt Beschwerde gegen Container am Leimbachstadion ein; Siegen hat zu wenige öffentliche Toiletten.

31. Oktober: Cyber-Attacke legt sämtliche Kommunen im Kreis lahm; VWS suchen verzweifelt nach Busfahrern.

November

1. November: Experten rechnen noch mit wochenlangen Störungen durch Hackerangriff auf kommunale IT:

3. November: Diakonie übernimmt Hilchenbacher Seniorenresidenz; Orkantief sorgt auch im Siegerland für Dauereinsätze; Arbeitslosenquote im Oktober auf 5,6 Prozent gestiegen.

4. November: Kreis und Kommunen finden nach Hacker-Angriff Lösungen für Dienstleistungen.

6. November: Siegener Kultur-Sommer 2024 wohl erst im September; Radfahrer bei Kollison mit anderem Radfahrer in Kreuztal schwer verletzt

7. November: Beschäftigte im Kreis leisteten 2022 über 1,6 Millionen unbezahlte Überstunden; Polizei lässt Drogenbande im Siegerland auffliegen.

8. November: Netpher Missbrauchsopfer gibt Kampf um Entschädigung durch Kirche auf.

9. November: Viktoria-Kino in Dahlbruch gehört zu den Spitzenkinos in NRW; Rohrbruch beschert Florenburgschule in Hilchenbach freien Tag.

10. November: Land- und Forstwirte gegen Nationalpark im Rothaargebirge.

11. November: Haincher protestieren erfolgreich gegen weitere Flüchtlingsunterkunft.

13. November: Nach Cyberangriff richtet Kreis Büros in Gummersbach und Gemeinde Kirchen ein; Schüler des „Evau“ verhüllen antisemitische Schmierereien am Schulgebäude.

14. November: Früherer Kreuztaler Bürgermeister Rudolf Biermann mit 81 Jahren verstorben.

15. November: Fraktionsspitze der CDU in Netphen tritt geschlossen zurück.16. November: NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur überbringt Förderbescheide im Campus Buschhütten; Windkraft-Investoren bieten Kommunen und Bürgern Beteiligung an.

17. November: Mariengesellschaft Siegen fusioniert mit Olper Franziskaner-Gesellschaft; Fahrzeuganmeldungen nach Cyberattacke jetzt in Herborn und Hachenburg.

18. November: Gericht untersagt „3. Weg“ Zweckentfremdung seines Hauses in Hilchenbach; Polizei durchsucht mit großem Aufwand zwei Wohnungen in Kaan und Birlenbach.

20. November: Rat Wilnsdorf entscheidet in Wochenend-Sondersitzung über Standort für Flüchtlingsunterkünfte; Parteien in Kreuztal streiten über künftige Stadthalle.

21. November: In Geisweid sprengen zwei Frauen einen Zigarettenautomaten; Im Siegerland schaffen es weniger Autos durch den TÜV.

22. November: Nach Cyber-Angriff fährt Südwestfalen-IT Systeme wieder hoch; Razzia bei Siegener Solarfirma wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern.

23. November: Kreis will Kommunen 2024 um 15 Millionen Euro entlasten; Dr. Thilo Pahl soll neuer IHK-Hauptgeschäftsführer werden.

24. November: Pläne für Gewerbegebiet Seelbach-Oberschelden werden aufgegeben; Streit um Parteizentrale des „3. Wegs“ in Hilchenbach geht in die nächste Runde.

25. November: Waldbauern und Landwirte positionieren sich gegen Naturparkpläne; Kreuztal hat zu wenig Platz für nächsten Grundschuljahrgang.

27. November: Wintereinbruch bringt starken Schneefall und Verkehrsbehinderungen; CDU uneins über Gewerbegebiet Oberschelden.

28. November: Neubau des Polzeigebäudes in Geisweid lässt noch lange auf sich warten; Tote Frau in der Sieg bei Niederschelden geborgen.

29. November: Schnee bremst Verkehr im gesamten Siegerland aus; SMS in Hilchenbach heizt künftig mit riesiger Wärmepumpe.

30. November: Synode des Kirchenkreises steht zu Kurschus; Tote Frau aus der Sieg als 51-jährige Serbin identifiziert; Traditionsgasthof Pampeses in Hilch

