Jobs bei der Sparkasse: Selbst hier geht’s nicht nur um Geld

Siegen. Marisa Lang und Tobias Filipzik arbeiten bei der Sparkasse Siegen. Der Weg in den Beruf war für die beiden 24-Jährigen sehr unterschiedlich.

Bei einem sind sich Marisa Lang und Tobias Filipzik einig: „Uns erwartet jeden Tag etwas Neues auf der Arbeit.“ Die beiden 24-Jährigen arbeiten bei der Sparkasse Siegen – Marisa Lang als Social Media Managerin und Tobias Filipzik als individueller Kundenberater. Der Weg ins Unternehmen lief für die zwei jedoch sehr unterschiedlich ab.

Der Arbeitstag als Social-Media-Managerin

Marisa Lang kommt meist zwischen 7.30 und 8 Uhr ins Büro. Sie ist für die Repräsentation der Sparkasse Siegen über Social Media zuständig. Über Kanäle wie Instagram, Facebook und inzwischen auch LinkedIn gibt sie Einblicke hinter die Kulissen. „Ich stelle Projekte vor, das Unternehmen an sich, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jeder Arbeitstag ist dabei sehr vielfältig gestaltet“, erklärt die 24-Jährige. In ihrem Job kommt es vor allem auf Marketing, Benchmarking, Planung und Produktion von Content an. Sie muss jeden Tag ausklügeln, wie sie ihre Reichweite erweitern kann – und vor allem, wen sie genau ansprechen möchte. Das erfordert viel Kreativität und analytisches Denken. „Die sozialen Medien verändern sich konstant. Man muss immer am Ball bleiben und sich täglich neuen Herausforderungen und Trends stellen“, sagt Marisa Lang. „Und gleichzeitig muss immer alles so gestaltet sein, dass sich das Unternehmen damit identifizieren kann.“

Mit der Serie „Mitarbeiter-Mittwoch“ gibt sie den Social-Media-Followern die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Siegen besser kennenzulernen. „Damit möchten wir unseren Kunden zeigen, wer hinter den Gesichtern steckt und was diese Leute privat gerne machen.“ Auch Spendenaktionen wie das „Wunschengel Projekt“, bei dem die Sparkasse Siegen sechs Vereinen, unter anderem „VergissMeinNicht“ in Netphen oder der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach, je 2000 Euro spendet, um Projekte ans Laufen zu bringen. Mit einer letzten 2000 Euro Spende an den Imkerverein Kreuztal-Ferndorf ist die Serie nun abgerundet. „Wir wollen alles abwechslungsreich gestalten. Somit veröffentlichen wir manchmal Fotos, drehen aber auch gerne mal Videos.“

Marisa Lang absolvierte nach dem Abitur ein duales BWL-Studium an einer privaten Universität in Bonn. Die praktische Erfahrung sammelte sie in verschiedenen internen Abteilungen der Deutschen Telekom AG „Während dieser Zeit habe ich meine Stärken in den Bereichen Marketing und Kommunikation erkannt und mich auch in meinem Studium stärker auf die Themenbereiche fokussiert.“ Sie arbeitete zwei bis drei Monate im Unternehmen, bis es danach wieder für die gleiche Zeit an die Uni ging. Nach ihrem Bachelor-Abschluss in Bonn wollte sie aber wieder zurück in die Heimat. „Dann bewarb ich mich für die Stelle in einem Trainee-Programm der Sparkasse Siegen.“ Während dieser Fortbildung konnte sie viele Einblicke in verschiedene Bereiche des Unternehmens werfen. In einem Zeitraum von anderthalb Jahren, begonnen im Januar 2021, übte sie sich im Kundenservice, im Marketing, in der Personalabteilung und im Vertrieb. Am Ende blieb sie aber eben im Bereich Marketing. „Es ist schön, dass ich hier immer meine eigenen Ideen einbringen und meine Leidenschaft – Instagram – verfolgen kann. Ich fühle mich durch meinen Job sehr erfüllt.“ Denn auch privat ist die 24-Jährige gerne auf der Social-Media-Plattform unterwegs.

Der Arbeitstag des Kundenberaters

Tobias Filipzik fand ins Unternehmen auf andere Art und Weise – und dazu auch deutlich früher. Vor etwa sechs Jahren begann der 24-Jährige mit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann. „Ich war mir damals auch noch nicht 100-prozentig sicher, was ich nach dem Abitur machen soll. Das Praktikum bei der Sparkasse hat mich dann aber überzeugt, Bankkaufmann zu werden”, sagt Tobias Filipzik. Während seiner Ausbildung war er in verschiedenen Bereichen beschäftigt. Sei es nun am Serviceschalter, in Kundengespräche oder in internen Abteilungen – er lernte das Unternehmen von allen Seiten kennen. „Das schöne ist eben auch, dass man das gelernte Wissen direkt anwenden kann.” Wie seine Kollegin Marisa Lang absolvierte auch er ein Trainee-Programm bei der Sparkasse – jedoch begann er seine Fortbildung im Januar 2020. Gleichzeitig machte er noch den Sparkassen-Betriebswirt. „Ich habe mich in den Bereichen Vertriebsmanagement, Private Banking und in der individuellen Vermögensverwaltung weitergebildet“, sagt Tobias Filipzik. Den Sparkassen-Betriebswirt konnte er während seines Trainee-Programms über ein Fernstudium an einer Hochschule in Dortmund abschließen. „Dort lernte ich noch mal viel über Finanzen, gepaart mit Themen aus VWL und BWL.“

Im September 2022 entschied er sich, zusammen mit zwei Kollegen, auch noch den Bachelor in „Finance“ in Bonn zu beginnen. „Das Studium geht über zwei Jahre und vertieft noch mal die Themen, die man im Sparkassen-Betriebswirt gelernt hat. Es baut alles aufeinander auf“, erklärt der 24-Jährige. Derzeit arbeitet Tobias Filipzik als individueller Kundenberater und stellvertretende Führungskraft in der Geisweider Sparkassen-Filiale. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Arbeit mit den Kunden macht mir eine Menge Spaß. Es bringt sehr viel Abwechslung in den Tag.“ Gegen 8.30 Uhr kommt er ins Büro – wann der Tag dann endet, ist unterschiedlich. Meist jedoch um circa 17 Uhr. Jedes Kundengespräch muss der 24-Jährige vor- und nachbereiten. Die Anliegen der Kundinnen und Kunden sind eben auch immer andere: „Manchmal geht es um Kredite, dann aber auch mal ums Einrichten von Online-Banking oder Finanzanlagen. Es ist immer was anderes – die Menschen stecken auch alle in verschiedenen Lebenssituationen.“

Die unterschiedliche Ausgangslage der beiden Mitarbeiter hat vielleicht auch ihre Vorteile. „Ich bin ein Quereinsteiger und habe deswegen vielleicht auch andere Blicke auf das Unternehmen. Das hilft mir natürlich dabei, die Sparkasse nach außen gut darzustellen“, sagt Marisa Lang. Auf der anderen Seite ist Tobias Filipzik bereits vertrauter mit dem Umfeld und bringt mehr Erfahrung mit – das erleichtert unter anderem die Führungsaufgaben im Vertrieb.

Unternehmenspass

Sparkasse Siegen

ca. 750 Mitarbeiter, 40 Standorte,

Tarif: TVöD, Sonderzahlungen, betriebliche Altersvorsorge

Arbeitszeit: 39 Stunden/Woche, flexible Arbeitszeit

Arbeitsplatz: moderne, klimatisierte Büros, Barrierefreiheit, Ruheraum, Homeoffice

Kooperationen: Fitnessstudios, Bike-LeasingBenefits: Betriebs-KiTa, Ferienbetreuung, Jobticket, Mitarbeiterrabatte

Weiterbildung: individuelle Karriereförderung, ständige Fortbildungen, Betreuung durch Mitarbeiter der Personalentwicklung

Weitere Besonderheiten: Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterevents

Sparkasse Siegen, Morleystraße 2, 57072 Siegen, sparkasse-siegen.de

