Jugendfeuerwehr im Zeltlager: Spaß und Spiel ohne Grenzen

Rund 600 Kinder und Jugendliche aus den Jugendfeuerwehren in Siegen-Wittgenstein machen Zeltlager in Neunkirchen.

Neunkirchen. Rund 600 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Kreisgebiet verbringen die ersten Ferientage zusammen in Neunkirchen.

„Achtung Heiss!!!“ steht auf einem DIN-A4-Blatt an der Wasserleitung eines großen Waschbeckens aus Metall. Rundherum stehen einige Kinder, Jugendliche und Betreuer. Teilweise sind sie bewaffnet mit Spülmittel und Spülschwamm. Die farbigen Schüsseln, Messer und Gabeln und Teller aus Plastik und Porzellan müssen noch gespült werden. Zu Hause bei den Eltern hätten Kids da sicherlich keinen Bock drauf. Doch im Rahmen des Kreiszeltlagers und mit vielen Gleichgesinnten der Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein schrubben die Kinder und Jugendlichen offensichtlich gerne am Montagmorgen auf dem Schulgelände in Neunkirchen.

Dorfrallye und Schwimmabzeichen

Seit Samstag findet dort das Kreiszeltlager statt. In diesem Jahr mit 600 Kindern aus allen elf Kommunen. In Schach gehalten werden sie in diesem Jahr von rund 180 ehrenamtlichen Betreuern. „Das klappt bisher aber sehr gut. Bisher ist die Stimmung gut. Das Wetter passt und auch sonst gucke ich den ganzen Tag in lachende Gesichter“, erklärt Verena Reinsch, stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin. Spaß haben, sich kennenlernen, untereinander austauschen – das sind nur einige der Punkte, die Verena Reinsch aufzählt.

Am Samstag war Anreise in dem Schulzentrum. Die Zelte wurden größtenteils schon am Freitag aufgebaut. Nach dem Einzug gab es abends noch eine Nachtwache. Am Sonntag stand ein Spiel ohne Grenzen auf dem Programm. Ausgerichtet wird diese Aktion jeweils von der Feuerwehr, bei der im nächsten Jahr das Kreiszeltlager stattfindet. Diesmal waren es die Burbacher, die sich verschiedene Stationen ausgedacht hatten. Allesamt hatten die Aufgaben etwas mit dem Thema Feuerwehr zu tun. Eimer mit Wasser befüllen, Memory, den richtigen Umfang mit Feuerwehrwerkzeugen und vieles mehr machten den Mädchen und Jungen viel Spaß. Zudem gab es eine Dorfrallye in Neunkirchen.

Bei den heißen Temperaturen hatten sich einige Gruppen aber auch für einen Freibadbesuch entschieden. Doch nur Chillen war bei vielen wohl nicht möglich. So machten sie ihr Schwimmabzeichen in Silber. Alle Aktionen sind komplett freiwillig, betont Verena Reinsch. Besonders gefragt war das aufblasbare Flugfeldlöschfahrzeug im Original-Maßstab. Für die Abkühlung gab es gelegentliche Wasser aus dem Gartenschlauch, die nicht nur für die Haut, sondern auch das heiße Material ein wenig abkühlte.

240 Liter Kartoffelgulasch, 170 Liter Spaghetti Bolognese

Für die Verpflegung hatte sich die 1. Einsatzeinheit des Deutschen Roten Kreuzes bereiterklärt. Die setzt sich zusammen aus den Ortsvereinen Eiserfeld, Obersdorf, Neunkirchen und Burbach. Rund 30 Helfer, die zum Teil auch in dem Camp übernachteten. Morgens gab es Brötchen und Brot und verschiedene Sorten Wurst und Käse, mittags wurden mal eben am Sonntag rund 240 Liter Kartoffelgulasch zubereitet. Neben der Feldküche stand den ehrenamtlichen Helfern auch das neue Verpflegungsmodul NRW zur Verfügung. In der konnten am Montag auch rund 170 Liter Spaghetti und Bolognese-Soße zubereitet werden. Noch bis Mittwoch sind die Kinder und Jugendlichen auf dem Gelände des Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Neunkirchen.

