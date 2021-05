Jugendherbergen rund um Siegen erwarten Familien-Urlauber

Siegerland . Zum Fronleichnams-Wochenende macht auch die Jugendherberge auf der Freusburg wieder auf.

Pünktlich zu den Pfingstferien freuen sich die ersten Jugendherbergen in Westfalen-Lippe wieder auf Urlaube). Sinken die Inzidenzen weiterhin, gehen zum langen Fronleichnams-Wochenende unter anderem auch die Burg Bilstein und die Freusburg an den Start, ab 11. Juni dann auch die Jugendherberge Biggesee.

Der Landesverbandes Westfalen-Lippe im Deutschen Jugendherbergswerk hofft, dass in den Sommerferien weitere der insgesamt 29 Jugendherbergen in Westfalen-Lippe öffnen können. Fest steht schon, dass zwölf Häuser, darunter die Burg Altena, mindestens bis zum Beginn der Sommerferien in NRW pausieren müssen. Hauptgrund sind die fehlenden Schulfahrten und Gruppenreisen – sie machen an diesen Standorten bis zu 80 Prozent der Belegung aus.

Coronabedingte Absage ohne Kosten möglich

Aktuell rechnet der Verband vor allem mit einer großen Nachfrage von Familien. Für sie haben die gemeinnützigen Jugendherbergen ein besonderes Angebot gestrickt: Mit der günstigen „Familienauszeit“ können Eltern oder Großeltern mit den Kids dem stressigen Alltag entfliehen.

Um Reisen auch in Corona-Zeiten so sicher wie möglich zu gestalten, haben die Jugendherbergen tragfähige Konzepte entwickelt, die sich bereits während der Öffnungsphasen 2020 sehr bewährt haben. Dazu zählen umfangreiche und praxiserprobte Hygienemaßnahmen inklusive einer Schnelltest-Strategien, die kontinuierliche Schulung aller Mitarbeitenden ebenso wie flexible Stornobedingungen, die eine kostenlose, coronabedingte Absage bis zum Tag der Anreise ermöglichen.

Um in der Jugendherberge übernachten zu können, muss laut Corona-Schutzverordnung NRW jeder Gast bei Anreise einen offiziell bestätigten negativen Corona-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen, eine offizielle Impfdokumentation oder einen Genesenennachweis vorlegen.

Einen Überblick über die Familienauszeit gibt es hier: www.djhnw.de/familienauszeit.

