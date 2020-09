Die Polizei nimmt den Verdächtigen am Tatort fest (Symbolbild).

Straftat Junge Frau in Siegen in leerstehendem Haus vergewaltigt

Siegen. Zeuge bemerkt die Tat und ruft die Siegener Polizei, die am Tatort einen Mann festnimmt. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Eine junge Frau ist am Samstagabend, 12. September, in einem leerstehenden Haus im Siegener Zentrum vergewaltigt worden. Die Polizei konnte dank eines Zeugen noch am Tatort den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Die junge Frau, die laut Polizeiangaben geistig nicht ihrem Alter entsprechend entwickelt ist, war zunächst von dem Mann angesprochen worden. Der Täter führte sie in ein leerstehendes Haus im Stadtkern und vergewaltigte sie dort. Ein couragierter Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam und rief schnell die Polizei, die so zeitnah eintraf, dass sie den 38-jährigen Verdächtigen vor Ort festnahm.

Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den Mann, am Sonntag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den Festgenommenen anordnete.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.