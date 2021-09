Junge Menschen planen das „Neunkirchen von morgen“

Neunkirchen. Vom Wunschbrunnen und dem Kletterpark bis zur Busverbindung und dem WLAN-Netz: Jugendliche entwickeln Ideen für ihre Gemeinde.

Als großen Erfolg und wegweisenden Auftakt der Bürgerbeteiligungsgespräche bezeichnet Organisatorin Sylvia P. Heinz die Jugendkonferenz, zu sich jetzt rund 100 junge Menschen in der Turnhalle der Grundschule Neunkirchen eingefunden haben. Bereits im Vorfeld hatten die 12- bis 18-Jährigen im Rahmen einer Jugendumfrage Wünsche und Kritik äußern können. Die Konferenz bot nun die Möglichkeit, konkrete Ideen zu äußern und mit Verwaltung und Planungsbüro zu diskutieren.

An vier Thementischen konnten die Jugendlichen ihr „Neunkirchen von morgen“ entwickeln. Mehr Fahrradwege, ein „Wunschbrunnen“, gemeindeweite Treffpunkte zum Chillen, ein Kletterpark, gutes WLAN und ein Angebotshaus mit Kino, Sport- und Kreativangeboten – so lauteten einige der Ideen, die vorgeschlagen wurden.

Longboardfahren und WLAN

Zu den Teilnehmern gehörten auch Samuel, Stina und Mohammed, die mit ganz unterschiedlichen Ansätzen zu der Veranstaltung gekommen waren. Auf Samuels To-Do-Liste für die Gemeinde standen eine gute Bus- und eine gute Internetverbindung. Für den jungen Salchendorfer soll bei der Umgestaltung der Ortsmitte außerdem ein Treffpunkt für Jugendliche mitgedacht werden. Einen Ort, um sich mit ihren Freunden und Freundinnen zu treffen, wünscht sich auch Stina. Die 14-Jährige aus Wiederstein würde außerdem gern einen Parcours zum Fahrrad- oder Longboardfahren haben. Sie wählt im Workshop den Tisch mit den „Angeboten für Jugendliche“. Mohammed hat sich für den Themenschwerpunkt „Heimat“ entschieden. Seit zwei Jahren ist der junge Syrer in Deutschland und besucht dank seiner hervorragenden Deutschkenntnisse das Gymnasium. Der 15-Jährige steckt voller Visionen für die Zukunft Neunkirchens, aber auch für seine eigene Zukunft.

Ortsmitte-Entwicklung Der Workshop „Planen für die Zukunft“ wurde von den StadtKindern aus Dortmund begleitet. Dieses Planungsbüro hat als Quartiersmanagement die Entwicklung der Ortsmitte im Fokus. Der Workshop wurde finanziert vom Zukunftsnetz Mobilität NRW und vom Heimatministerium und der Sparkasse unterstützt.

Nächstes Planungsgespräch im November

Eine breite Bestandsaufnahme und viele umsetzbare Ideen konnten im Laufe des Nachmittags gesammelt werden. „Die erarbeiteten Vorstellungen basieren in Teilen auf den Ergebnissen der Jugendumfrage, gehen aber schon sehr viel mehr ins Detail“, berichtet Jugendpfleger Thilo Edelmann, der die Kernaussagen der Umfrage für die Jugendlichen zusammenfasste. „Die Jugendlichen haben viele tolle und zukunftsweisende Ideen. Man merkt, dass sich einige von ihnen bereits intensiv mit Themen wie Ortsmitte oder Freizeit auseinandergesetzt und dabei ihr Leben in Neunkirchen vor Augen haben“, stellt Organisatorin Sylvia P. Heinz fest.

Zufrieden waren am Ende auch Samuel, Stina und Mohammed, die der Gestaltung ihrer „Wunschheimat“ ein wenig nähergekommen waren. Stina konnte sich zudem noch über ein Ipad freuen. Das gab es als ersten Preis für die Teilnahme an der gemeindeweiten Umfrage. Der Nachmittag endete mit einem Snack, Musik von der Band LSD! und der Zusage vieler Teilnehmender, sich auch künftig an dem Entwicklungsprozess zu beteiligen. Beim nächsten Planungsgespräch am 9. November ist also wieder mit denjenigen Mädchen und Jungen zu rechnen, die sich als „Zukunft der Gemeinde“ bezeichnen.

Das gute Wetter lockte auf den Schulhof der Grundschule. Hier ließen sich die relevanten Themen bei einem kühlen Slushie ganz „gechillt“ diskutieren. Foto: Gemeinde Neunkirchen

Vorschläge im Dezember

Das Büro Stadt.Menschen.Berlin, das die Jugendkonferenz mit Akteuren aus der Gemeindeverwaltung ausgearbeitet und durchgeführt hat, wird auf Basis der Ergebnisse der Konferenz nun gemeinsam mit Jugendpfleger Thilo Edelmann eine Dokumentation erarbeiten. In diesem Rahmen wird überprüft, welche Ideen umgesetzt und in die Gestaltung der Ortsmitte integriert werden können. Offiziell vorgestellt wird die Umfrage in der Ratssitzung am 16. Dezember.

