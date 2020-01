Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kamera auf der Bühne

Das Orchester wolle mit der Zeit gehen und die neuen Medien nutzen, erklärt Chefdirigent Nabil Shehata , warum auf der Bühne und auch auf den Treppen des Zuschauerraums Kameras aufgebaut sind.

Es werde eine Aufzeichnung des Konzertes geben, „die später auch verwendet werden soll“, schmunzelt der 39-Jährige. „Und sollte der sehr unwahrscheinliche Fall eintreten, dass wir evakuieren müssen, räumt der Mann an der Kamera diese auch ganz schnell zur Seite“, versichert Nabil Shehata und löst damit ein fröhliches Echo im bestens gefüllten Auditorium aus.

Der Sohn deutsch-ägyptischer Eltern ist seit 2006 Dirigent. Sein Amt bei der Philharmonie Südwestfalen. die von Hilchenbach nach Siegen umziehen will, trat er am 1. September 2019 an.