Blutspenden Kaputte A-45-Brücke: Rotes Kreuz sucht sich Bleibe in Siegen

Siegen. Statt im Stau zu stehen, zieht der DRK-Blutspendedienst lieber direkt um: Das Rote Kreuz hat einen neuen Standort in der Kinderklinik Siegen.

Das Rote Kreuz weihte Ende Mai einen neuen Standort für seine Entnahme-Teams in Siegen ein: Dank einer Kooperation mit der DRK-Kinderklink Siegen kann der DRK-Blutspendedienst nun in der Kinderklinik Lagerräume und einen Lkw-Stellplatz nutzen. „Wir sind damit noch näher an den Menschen im Siegerland und froh, dass uns diese Lösung kurze Wege ermöglicht“, betont Heinz-Wilhelm Uphoff, Vizepräsident des DRK-Landesverbands Westfalen-Lippe.

Das Siegerland als ländliche Region zeichnet sich aus Sicht des Roten Kreuzes durch eine zuverlässige Blutspendebereitschaft und viele treue Blutspenderinnen und Blutspender aus. Seit Jahrzehnten organisiert das Zentrum für Transfusionsmedizin Hagen des DRK-Blutspendedienstes West die Blutspendetermine rund um Siegen. Das wird auch so bleiben. Aber ab sofort kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Blutspendetermine im Siegerland betreuen, nicht mehr aus Hagen, sondern direkt aus Siegen und Umgebung.

Vom Standort in der Kinderklinik aus werden sie zu den Blutspendeterminen in der Region fahren. Da der Weg von Hagen nach Siegen durch die Sperrung und dann folgende Sprengung der A45-Autobahnbrücke über das Rahmedetal sehr umständlich und langwierig geworden war, bringt die neue Lösung eine deutliche Verbesserung. Und nicht zuletzt sind neue Arbeitsplätze entstanden: Für den Standort Siegen hat der Blutspendedienst neue Kolleginnen und Kollegen gesucht und gefunden, die in Siegen und Umgebung wohnen.

