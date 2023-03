Karstadt-Schließung: SPD will Betroffenen zur Seite stehen

Siegen. Der SPD-Ortsverein drückt den Karstadt-Beschäftigten Solidarität aus und fordert ein „zukunftsorientiertes und gesellschaftliches Zentrum“.

„Der SPD-Ortsverein Siegen-Mitte bedauert zutiefst, dass Karstadt in der Oberstadt schließen muss.“ Mit diesen Satz beginnt eine Erklärung des Ortsvereins zur aktuellen Entwicklung in der Kölner Straße: Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten dort sehr lange gearbeitet und das Stadtbild mitgeprägt. Die Schließung sei „ein schwerer Schlag für die betroffenen Beschäftigten und ihre Familien. Wir möchten den Beschäftigten des Karstadts und ihren Familien unsere Solidarität ausdrücken und stehen ihnen in dieser schwierigen Zeit zur Seite.“

Einkaufen, Kultur und Gesellschaft

Seit Jahrzehnten sei Karstadt ein wichtiger Teil der Siegener Innenstadt und habe einen hohen Stellenwert in der Region. Der Verlust des Kaufhauses werde sich nicht nur auf die Beschäftigten auswirken, sondern auch auf die gesamte Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Der Ortsverein Siegen-Mitte hoffe jedoch, dass sich an der Stelle von Karstadt dort ein „zukunftsorientiertes und gesellschaftliches Zentrum“ entwickeln werde, „ein Ort, der die Bedürfnisse der Menschen in Siegen und Umgebung erfüllt und ihnen ein breites Angebot an Möglichkeiten bietet“.

Ein solches Zentrum könne ein neues Einkaufserlebnis schaffen, indem es lokale Geschäfte und Händler unterstützt und gleichzeitig ein modernes und vielfältiges Angebot an Waren und Dienstleistungen bietet. Es könnte auch eine Anlaufstelle für kulturelle und gesellschaftliche Aktivitäten sein, die das Leben in der Stadt bereichern. „Wir fordern die Verantwortlichen auf, sich für die Schaffung eines solchen Zentrums einzusetzen, das die Bedürfnisse der Menschen in Siegen und Umgebung erfüllt und gleichzeitig die ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit berücksichtigt.“

