Immobilie Karstadt Siegen: Gastro, Shoppen, Kultur – was kommt rein?

Siegen Das Karstadt-Gebäude in der Siegener Innenstadt steht leer. Fest steht: Die Uni zieht ein. Was noch alles, fragen Eigentümer nun die Bevölkerung

Mit der Schließung der Filiale in der Siegener Innenstadt endete im Sommer 2023 die Siegener Kaufhaus-Geschichte. Mit einem neuen Konzept soll der seither leerstehende Komplex wieder mit Leben gefüllt werden: In dem rund 10.000 m² großen Gebäude soll es neben der Uni Siegen Angebote in Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Bildung geben. Die Mischung aus Einkauf, Genuss, Kultur und Bildung soll ganzjährig und jeweils über den ganzen Tag hinweg für eine hohe Frequenz sorgen, teilt nun die Hochschule mit.

Hinter dem Konzept stehen Universität und Stadt, die Siegberg Immobilien GmbH als Gebäudeeigentümerin und die Interessensgemeinschaft (ISG) Oberstadt. Nun folgt der nächste Schritt: Alle Menschen in Siegen und in der Region sind eingeladen, in einer Umfrage ihre Wünsche zum zukünftigen Einzelhandels- und Gastro-Angebot zu äußern. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger bei der Neugestaltung des Karstadt-Gebäudes von Anfang an mitnehmen. Von dieser Umfrage erhoffen wir uns ein Stimmungsbild, das wichtige Hinweise für die zukünftige Nutzung liefern kann“, so Reinhard Quast (Siegberg Immobilien) und Uni-Rektor Prof. Dr. Holger Burckhart.

Karstadt Siegen in der Zukunft: Café oder Restaurant, modern oder traditonell,...

Der Online-Fragebogen ist ab sofort und noch bis 22. Dezember freigeschaltet und umfasst Fragen zum Angebot an Geschäften in Unter- und Oberstadt bisher und zu den möglichen künftigen Läden im ehemaligen Karstadt-Gebäude. Soll es eher modern oder traditionell sein? Werden eher Kleidung und Schuhe oder Outdoorbedarf, Zeitschriften und Bücher oder Spielzeugläden gewünscht, eher inhabergeführte Geschäfte oder Second-Hand-Handel?

Auch die gastronomischen Vorlieben der Bürgerinnen und Bürger werden abgefragt – sollen im Gebäude eher Cafés einziehen oder Restaurants? Soll es eher nachhaltig sein und/oder besonders kindgerecht? Von welchen Läden und welchen gastronomischen Einrichtungen versprechen sich die Siegenerinnen und Siegener einen Mehrwert? Und welche Vorlieben gibt es bei der Erreichbarkeit des Gebäudes? Das Ausfüllen dauert nach Uni-Angaben etwa 10 Minuten.

