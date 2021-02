Der Schwabe Eugen Bareis und der Sauerländer Unternehmer Bernd Hesse (links) sind Seelenverwandte, wenn es darum geht, originelle Ideen in die Tat umzusetzen. Der Prototyp für einen Katamaran aus Aluminium, der auch noch einklappbar ist, kann in der Hesse-Firmenhalle in Stachelau bewundert werden. Und das ist erst der Anfang.