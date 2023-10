Kaufland in Siegen schließt – Gespräche mit Beschäftigten

Siegen. Mitte 2024 soll Schluss sein mit der Kaufland-Filiale in der Siegener Fludersbach. Das Unternehmen informierte am Morgen die Mitarbeiter.

Die Kaufland-Filiale in der Siegener Fludersbach soll im Juni kommenden Jahres geschlossen werden. Die Geschäftsführung hat die Beschäftigten am Donnerstag, 19. Oktober, über die Pläne informiert, heißt es dazu seitens des Unternehmens.

Demnach erhalte jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, in einem persönlichen Gespräch über Wege zur Weiterbeschäftigung bei Kaufland zu sprechen, „um gemeinsam eine individuell passende Lösung zu finden“. Um die im August 2003 eröffneten Filiale langfristig wirtschaftlich betreiben zu können, betont der Einzelhändler weiter, wären umfangreiche Investitionen notwendig.

Weitere Filialen in Siegen, Kirchen und Kreuztal

Die indes könnten wirtschaftlich nicht dargestellt werden. Die Kunden verweist Kaufland auf die Niederlassungen an der Hagener Straße in Siegen, an der Siegstraße in Kirchen sowie an der Marburger Straße in Kreuztal.

