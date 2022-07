Kautschuk-Handschuhe aus Siegen – und nicht aus Asien

Weidenau. Konrad Henkel war einer der Ersten, der Corona-Schutzmasken herstellte – jetzt ist er mit einem neuen Produkt von Netphen nach Weidenau umgezogen.

22,5 Meter lang ist der Behälter mit einem Durchmesser von 4,30 Metern, den jetzt ein Schwertransport in die Breite Straße gebracht hat. 320 Kubikmeter Wasser passen dort hinein. Ein 75- Tonnen-Schwerlastkran der Firma Dornseiff setzt den Behälter auf das Gelände der Firma ITS Medical GmbH.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Das Wasser brauchen wird zum Kühlen bei der Herstellung einiger Produkte in unserer Produktionsstätte, danach fließt es wieder in den Tank zurück und soll auch der Feuerwehr als Löschwassertank dienen, falls mal etwas in unserer Firma passiert,“ erklärt Geschäftsführer Konrad Henkel. Bei Kleve nahe der holländischen Grenze hat er den Brauereitank schon vor einiger Zeit gekauft. Der Schwertransport war, vor allem wegen gesperrter Brücken, nicht einfach. „Die Streckenvorbereitungen dauerten über vier Monate.“

+++ Lesen Sie auch: Netphen: Maskenhersteller arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb +++

Schnelle Reaktion auf die Corona-Pandemie

Seit September 2021 ist die Firma ITS Medical in der Breiten Straße in Weidenau angesiedelt, nachdem die Firma Rubix aus den großen Hallen ausgezogen war. 6.700 Quadratmeter Produktionsfläche sowie 950 Quadratmeter Büroflächen konnte die Firma ITS anmieten. Hier sollen nicht nur medizinischen Masken angefertigt werden. Neuerdings produziert die Firma auch medizinische Handschuhe, nach eigenem Bekunden als einzige Firma im europäischen Raum.

Bekannt wurde die Vorgängerfirma ITS Industriebedarf, als sie 2020 nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Dreis-Tiefenbach Corona-Schutzmasken herstellte und verkaufte – die waren damals knapp, die auf dem Markt befindlichen Produkte oft von zweifelhafter Qualität. „Wir bieten unseren Kunden hochwertige und sichere Masken an. Dieser Anspruch an Qualität ist unser höchstes Gut und das wird so bleiben“, sagt Geschäftsführer Konrad Henkel.

+++ Lesen Sie auch: Masken aus Netphen von ITS Medical sind ein Verkaufsschlager +++

Medizinische Handschuhe ohne langen Lieferweg

Das neue Unternehmen wurde 2021 durch Claudius Brökelmann und Konrad Henkel gegründet. Mit rund 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen produziert ITS Medical nun auch hochwertige Einmalhandschuhe aus Nitril, die unter anderem im medizinischen Bereich, in der Pflege, bei körpernahen Dienstleistungen oder in der Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz kommen.

320 Kubikmeter Wasser werden im Tank sein. Dies wird zum Kühlen im Betrieb gebraucht und auch als Löschwasser für die Feuerwehr. Foto: Jürgen Schade

„Bis dato sind wir der erste und einzige Hersteller, der in Europa gefertigte Handschuhe aus Nitrilkautschuk auf dem Markt vertreibt", sagt Konrad Henkel. „Das hat mehrere entscheidende Vorteile für unsere Kunden: Sie profitieren nicht nur von der erstklassigen Qualität , sondern auch von schnellen Lieferzeiten, kurzen Transportwegen und zuverlässigen Lieferketten.“ Im automatischen Hochregallager mit 3.000 Stellplätzen seien die Handschuhe immer vorrätig. Liefern könne die Firma flexibel. Auf den vier modernen Anlagen produziert sie täglich bis zu 700.000 Handschuhe, was 7.000 Packungen am Tag und etwa 200.000 Packungen im Monat entspricht. Alle Modellreihen sind uneingeschränkt als medizinische Produkte sowie für die Verwendung im Lebensmittelbereich zugelassen.

Die Unternehmer wollen nachhaltig arbeiten: Dank der kurzen Lieferwege werden rund 80 bis 85 Prozent CO 2 eingespart im Vergleich mit aus Asien importierten Produkten. Auch die Rohstoffe stammen aus dem europäischen Umland. Mit einem Aufforstungsprojekt für den heimischen Wald setzt sich die Firma darüber hinaus aktiv für die Umwelt ein. Und mit einer Wärmerückgewinnungsanlage im Firmengebäude, die den CO 2 -Abdruck bei der Handschuherstellung weiter verkleinert.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland