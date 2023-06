Kein Atommüll: Leerer Castor rollt nachts durch Siegen

Kaan-Marienborn. Die Spezialbehälter für radioaktives Material werden bei Gontermann-Peipers in Siegen gegossen.

Wäre der Castorbehälter schon mit radioaktiven Brennstäben beladen gewesen, hätte das Szenario anders ausgesehen – so war es nur ein normaler Schwertransport: Bei Gontermann-Peipers in Siegen war der 125 Tonnen schwere Behälter, der einmal strahlenden Atommüll aufnehmen soll, gegossen worden. Im Werk in Kaan-Marienborn wird er weiter behandelt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Weiterverarbeitung in Kaan-Marienborn

Die Marienborner Straße wird am Freitagabend kurzzeitig gesperrt, als der Lastzug auf die Fahrbahn einbiegt. Insgesamt mehr als 160 Tonnen einschließlich Ladung kommen auf die Straße. 14 Achsen mit je sechs Reifen hat der Auflieger, hinzu kommt eine dreiachsige Zugmaschine.

+++ Lesen Sie auch: Düstere Aussichten: Schwerindustrie braucht dringend bezahlbare Energie +++

„In ganz Europa gibt nur sehr wenige Gießereien, die solchen Castorbehälter bauen dürfen, und eine davon ist unsere Firma Gontermann-Peipers“, sagt Gery Hofmann, Logistik-Leiter des Unternehmens. Der Behälter mit der 40 Zentimeter dicken Wand wird noch innen und außen gedreht, um das Metall auf Hochglanz zu bringen. Alles muss auf den Tausendstel Millimeter genau stimmen.

+++ Lesen Sie auch: Azubis bei Gontermann & Peipers: „Gießen fühlt sich gut an“ +++

Castor-Behälter sind massive Metallkonstruktionen, die in Tests nachgewiesen haben, dass sie unter extremen Bedingungen sicher sind. Nur so haben sie die behördliche Zulassung für ihren Einsatz als Transport- und Lagerbehälter erhalten. Die Sicherheit der Transporte wurde bereits im Wesentlichen durch die verwendeten Castor-Behälter gewährleistet. Sie sind für jede Art von Transport – egal ob auf dem Wasser, der Straße oder der Schiene – zugelassen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland