Siegerland Die Kinder spielen Topfschlagen, während Mia (6) dabeisitzt? Nicht mit Mama Lisa Mareile Stücher! Es wurde eine besondere, ganz normale Party.

In diesem Blog schreibt Lisa Mareile Stücher über ihren Alltag – zwei Absätze weiter unten. Ihre Tochter Mia Cécilia, inzwischen 6 Jahre alt, ist behindert: sie hat das Angelman-Syndrom, einen sehr seltenen Gendefekt. Lange hatten sich die Stüchers ein Kind gewünscht; als Mia da war, stellten sie irgendwann Entwicklungsverzögerungen fest. Mia hatte zum Beispiel Probleme, ihren Kopf zu heben. Die Stüchers gingen mit ihr zur Physiotherapie, trotzdem stellten sie keine Verbesserung fest. Auch mit der Lautsprache tat und tut sich Mia schwer. Die Stüchers hatten einen Kinderarzt, der Mia gut kannte, sich sehr für die Familie einsetzte – als der Mediziner die Stelle wechselte, zogen die Stüchers sogar hinterher. Schließlich, nach einem Gentest, erhielt Mia Cécilia Stücher kurz vor ihrem dritten Geburtstag die Diagnose Angelman-Syndrom. „Wir merkten: Vom Kopf her bleibt sie auf diesem Stand stehen. Sie wächst aber“, erklärt Papa Niclas Stücher.

Sie kennen es nur so. Ihre Normalität ist herausfordernder als der Alltag anderer Eltern. „Man muss immer noch zehn Schritte weiterdenken“, sagt er. An Dinge, an die die allermeisten Eltern niemals einen Gedanken verschwenden müssen – auch, weil es mit der Inklusion an vielen Stellen dann doch nicht so weit her ist. Das Leben der Stüchers ist anders – und nur anders. Nicht besser oder schlechter, anders eben, aber am Ende ganz normal. Davon erzählen sie hier: Vom Alltag mit ihren beiden Kindern. Inzwischen geht Mia in die Schule; alle bisherigen Blog-Beiträge gibt es hier:

Unsere Mia wird 6 – ein wundervoller Geburtstag!

Unsere Mia wird 6. Das ist schon was Besonderes. Wir haben uns also entschlossen, mutig zu sein und ihren Geburtstag nicht nur mit der Familie zu feiern, sondern ihr ebenfalls einen Kindergeburtstag auszurichten. All die Jahre bisher waren wir mit der Idee eines Kindergeburtstages überfordert. Ich hatte keine Idee, was wir mit den Kindern machen sollten. Die typischen Sachen wie Schnitzeljagd, Topfschlagen oder Mehlschneiden sind kognitiv nichts für Mia. Und ganz sicher mache ich so etwas nicht, wenn sie nur daneben sitzt und den anderen nicht beeinträchtigten Kindern dabei zu sieht. Es geht schließlich um ihren Geburtstag. Wir feiern sie!

Mia fährt mit Papa Niclas und ihren anderen Gästen in den US-Boliden mit. Foto: Familie Stücher / Privat

Dieses Jahr hatten wir viele Kontakte zu anderen Kindern mit Angelman Syndrom. Die Kinder verstanden sich auf Anhieb, wir Eltern hatten eine unsichtbare, innige Verbindung. Auf einmal war uns klar, dass wir mit diesen Familien Mia einen tollen Geburtstag gestalten konnten.

Als der große Tag endlich kam, regnete es wider Erwarten mehr oder weniger den ganzen Tag. Doch unsere Stimmung war grandios! Kein Regentropfen konnte uns von Spaß und Ausgelassenheit abhalten. Die Angelman-Kinder hatten so viel Spaß! Die Geschwisterkinder, die Eltern. Wir alle haben die Zeit genossen. Wir haben gut gegessen, viel geredet, gelacht, getobt und Freude erlebt. Mia war so glücklich, es war ein Fest.

Mia feiert ganz normal Geburtstag - und das ist irgendwie auch etwas Besonderes. Foto: Familie Stücher / Privat

Unser Special Guest waren die bekannten US Einsatzfahrzeuge aus Altenkirchen, die sofort zusagten, unserer Mia und ihren kleinen Gästen die Geburtstagssause zu versüßen und kamen mit ihrem dicken Autos und blinkten vor der Haustür um die Wette. Es war ein leichter Tag. Voll Freude, voll Zuversicht, voll Genuss. Herrlich normal. Ein besonderer und wunderbarer Kindergeburtstag.

Eine Angelman-Mama, die diesen Tag mit uns verbrachte, sagte mir im Nachhinein, dass sie sich sehr wohl gefühlt hat. Das erste Mal auf einer solchen Veranstaltung, wo sie sich insgeheim nicht gefragt hat: „Was mach ich eigentlich hier?“ oder „Wann können wir endlich nach Hause?“ Das war ein unsagbares Lob für uns; für einen ersten wundervollen Kindergeburtstag unseres Kindes mit Behinderung. Mia wir feiern dich!

Und in 365 Tagen werden wir ganz sicher wieder einen so tollen Tag gemeinsam erleben.

