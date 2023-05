Jugendhilfe Kinderhilfswerk: „Garten der Zukunft“ in Siegen ist Vorbild

Weidenau. Sechs Jungen einer Wohngruppe in Weidenau gärtnern gemeinsam. Das ist nicht nur gut für die Natur, sondern hilft ihnen auch selbst.

Das Kinderrechte-Projekt „Garten der Zukunft“ aus Siegen ist vom Deutschen Kinderhilfswerk als Förderprojekt des Monats Mai 2023 ausgezeichnet worden. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Kinderrechtsorganisation seit diesem Jahr jeden Monat ein Projekt, das eine Förderung des Deutschen Kinderhilfswerkes erhalten hat und in besonderer Weise für Kinder und Jugendliche wirkt.

Die ausgezeichneten Projekte sollen beispielsweise mit einem besonders kreativen Konzept oder ihrer nachhaltigen Wirkung für Kinder und Jugendliche überzeugen. Außerdem wird ein besonderes Augenmerk auf die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen im Projekt gelegt. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro dotiert.

Wildwiese, Kräuterschnecke, Obst- und Genüsebeete

Kinder brauchen Orte zum Spielen, Lernen und Entdecken. Die Jetzt Jugendhilfe aus Netphen verfolgt mit dem Projekt „Garten der Zukunft“ das Ziel, einen solchen Ort für die Kinder und Jugendlichen aus ihrer Intensivwohngruppe im Siegener Stadtteil Weidenau zu erschaffen. Für die sechs Jungen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können, bietet die Planung und Gestaltung des Gartens der Wohngruppe viel Raum für Entspannung, Kreativität und Partizipation. Beim Pflanzen einer Wildwiese, dem Anlegen von Obst- und Gemüsebeeten oder der Pflege einer Kräuterschnecke lernen die Jungen, Selbstwirksamkeit und Verantwortung zu übernehmen.

Das Projekt trägt darüber hinaus zum Erhalt der Biodiversität bei und fördert nachhaltige Handlungsweisen. „Mit dem Projekt ‚Garten der Zukunft‘ werden gleich zwei Ziele erreicht. Zum einen werden die jungen Menschen in der Intensivwohngruppe wie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die aktuellen ökologischen Herausforderungen unserer Gesellschaft sensibilisiert. Und zum anderen sind die Kinder und Jugendlichen aktiv am Projekt beteiligt. Auch deshalb ist das Projekt Vorbild für andere stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Für faire Bildungschancen

Das Deutsche Kinderhilfswerk hat in den letzten fünf Jahren durch seine Förderfonds 2.125 Projekte mit insgesamt rund 11.971.000 Euro unterstützt. Durch die Fonds erhalten Projekte, Einrichtungen und Initiativen finanzielle Unterstützung, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren Herkunft oder Aufenthaltsstatus, zum Grundsatz ihrer Arbeit gemacht haben. Dabei geht es vor allem um Beteiligung in Bereichen demokratischer Partizipation, um Chancengerechtigkeit und faire Bildungschancen für benachteiligte Kinder, gesunde Ernährung oder kinder- und jugendfreundliche Veränderungen in Stadt und Dorf, auf Schulhöfen, Kita-Außengeländen oder Spielplätzen.

