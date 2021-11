Kinderinsel Siegen wirbt mit Video um Spenden und Fachkräfte

Ein Ausschnitt aus dem YouTube-Video: Eine Pflegerin kümmert sich um ein krankes Kleinkind. Die Kinderinsel präsentiert sich in Internet und wirbt für neues Fachpersonal.

Siegen. Die Kinderinsel an der DRK-Kinderklinik Siegen stellt sich mit einem kurzen Image-Film vor. Dieser soll auch potenzielle Bewerber ansprechen.

Seit 2005 gibt es die Kinderinsel an der DRK-Kinderklinik Siegen auf dem Wellersberg – eine Intensivstation mit Wohncharakter für dauerhaft beatmete Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Doch was genau soll man darunter verstehen? Dies und andere Aspekte, aber auch die Bewohner und die dort arbeitenden Fachkräfte zeigt der rund vierminütige Imagefilm, der seit kurzem auf dem YouTube-Kanal der DRK-Kinderklinik Siegen, deren Facebook-Account sowie auf der Homepage www.kinderinsel-siegen.de zu sehen ist. Erstellt hat den Film die ortsansässige Agentur um Manuel Rueda, wobei Idee und Konzept in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Kinderinsel und der Kinderklinik entstanden sind.

Siegen: Kinderinsel an der DRK-Kinderklinik mit deutschlandweit einzigartigem Konzept

„Da sich das Konzept der einzigartigen Einrichtung in Deutschland seit mehr als 15 Jahren bewährt hat, die Zahl der Bewohner bei aktuell 17 Personen im Alter von einem Jahr bis Mitte 20 liegt und rund 60 Fachkräfte in inzwischen zwei Bereichen für die 24/7-Versorgung auf intensivmedizinischem Niveau zuständig sind, möchten wir einen neuen Schritt einleiten und beide bislang weit auseinanderliegenden Bereiche räumlich zusammenlegen. Die Räumlichkeiten, die sich im Altbau befinden, werden dem Bedarf der Bewohner nicht mehr gerecht. Dazu ist eine Aufstockung der jetzt noch einstöckigen Anlage auf zwei Etagen vorgesehen“, so Geschäftsführer Carsten Jochum zum neuen Spendenprojekt.

Wer diese Idee des Umbaus, der sich auf rund 4,5 Millionen Euro belaufen wird, mit einer Spende unterstützen möchte, der kann mit dem Spendenzweck „Erweiterung Kinderinsel“ auf das Spendenkonto IBAN: DE 4844 7615 3407 6512 3605 bei der Volksbank in Südwestfalen eG seinen Beitrag leisten.

Fachkräfte, insbesondere aus dem Bereich der Pflege, können die Kolleginnen Anne Schmidt und Stefanie Vehma unter 0271/2345-389 oder kinderinsel@drk-kinderklinik.de kontaktieren und einen unverbindlichen Termin zur Hospitation ausmachen.

