Kinderklinik Siegen: Drei neue Fachärzte versorgen Patienten

Siegen. Rund 70.000 Patienten werden jährlich auf dem Wellersberg versorgt. Nun gibt es Verstärkung für die DRK-Kinderklinik und das MVZ Wellersberg.

Über drei neue Fachärzte mit ganz besonderen Spezialisierungen im pädiatrischen Bereich kann sich das inzwischen rund 70 Köpfe zählende Ärzteteam der DRK-Kinderklinik Siegen sowie des MVZ Wellersberg freuen.

Mit Oberärztin Andrea Kessel, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzbezeichnung Kinder- und Jugendpneumologie, ist nun im Bereich der Allgemeinpädiatrie wieder eine Spezialistin für Atemwegserkrankungen vor Ort als Ansprechpartnerin mit eigener Fachambulanz anzutreffen. Die junge Medizinerin hat nach ihrer Ausbildung zur Kinder- und Jugendmedizinerin am Wellersberg die Fortbildung zur pädiatrischen Pneumologin am Universitätsklinikum Marburg-Gießen absolviert und steht nun im Team von Chefarzt Dr. Gebhard Buchal seit Beginn des Jahres zur Verfügung.

Dr. Blanca Tro-Baumann, neue Oberärztin in der Abteilung Neuropädiatrie von Chefarzt Dr. Burkhard Stüve, ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neuropädiatrie und verfügt zudem über das Zertifikat Epileptologie. Die Expertin für Patienten mit neurologischen Beschwerden kommt vom Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) der Kliniken Köln und wird sich in Siegen vor allem um junge Patienten mit Epilepsien kümmern. Das Team der Neuropädiatrie auf dem Wellersberg hat sich damit in den vergangenen zwei Jahren nahezu komplett neu aufgestellt.

Im MVZ Wellersberg, dem ambulanten Versorgungsbereich der DRK-Kinderklinik Siegen, ergänzt seit kurzem Feras Aldmour, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, das Team der Orthopädie und Kinderorthopädie von Dr. Christian Sippel. Feras Aldmour war zuvor als niedergelassener Orthopäde in einer Facharztpraxis in Wuppertal tätig und wird am MVZ sowohl den Bereich der Erwachsenenorthopädie deutlich ausbauen, als auch die Kinderorthopädie ambulant und stationär unterstützen.

„Dass wir drei junge, spezialisierte Fachkräfte aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen in Zeiten des Fachkräftemangels in unserem Team begrüßen können, freut mich als Geschäftsführer sehr. Dank vieler Experten in nahezu allen relevanten pädiatrischen Gebieten der Medizin können wir weiterhin als die Experten für die rund 120.000 Kinder und Jugendlichen in unserem großen Einzugsgebiet in Südwestfalen agieren“, so Klinik- und MVZ-Geschäftsführer Carsten Jochum. Der Ärztliche Direktor und Chefarzt Markus Pingel ergänzt: „Mit den neuen Kolleginnen in der Klinik und dem Kollegen im ambulanten Bereich sind wir nun noch breiter aufgestellt. Das hilft uns, aber auch den rund 70.000 Patienten, die wir jährlich hier auf dem Wellersberg versorgen.“

