An Motivation und Entschlossenheit, Polizistin werden zu wollen, mangelte es Ayleen Marx nicht. „Seit der Grundschule wusste ich schon, dass ich Polizistin werden und anderen Menschen helfen möchte“, sagt die 21-jährige Kreuztalerin, die nach dem Abitur am liebsten direkt die duale Ausbildung gestartet hätte. Doch eine Sache stand ihr im Weg. Genauer gesagt, ein Zentimeter Körpergröße. 1,63 Meter müssen Polizeianwärter mindestens groß sein.

Für Ayleen Marx eine Hürde, die mit Hilfe der Zeit überwunden wurde. „Ich habe noch ein Jahr einen Bundesfreiwilligendienst in der Behindertenpflege geleistet. Danach hat es dann gepasst.“ Heute ist Ayleen Marx in ihrem dritten und letzten Ausbildungsjahr zu ihrem Traumberuf.

Von der Schulbank auf die Straße

Zunächst hat sich Ayleen Marx auf dem Online-Portal der Polizei informiert und ihre Unterlagen eingereicht. Sie wurde zum Einstellungstest und später zum Assessment-Center eingeladen, absolvierte unterschiedliche Prüfungen zur Reaktionsschnelligkeit, zu logischem Denken, wurde auf Hör- und Sehvermögen getestet und hielt einen Vortrag zu einem ausgewählten Thema – mit Erfolg. Kurze Zeit später bekam sie den Einstellungsbescheid, der sie zunächst wieder auf die Schulbank schickte.

Das duale Studium sieht vor, dass die Anwärter im Wechsel im Blocksystem an zwei Standorten in die theoretische Lehre gehen. An der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW) in Hagen belegt Ayleen Marx mit ihren Anwärterkollegen Fächer wie Verkehrsrecht, Kriminalistik, Einsatzlehre, Strafrecht, Staatsrecht und Psychologie. Für die weitere Ausbildung ist das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (kurz LAFP NRW) in Selm-Bork vorgesehen. Im Dezember dann der Wechsel raus aus der Uni und rein in das erste von mehreren Praktika, rein in den Streifenwagen.

Immer neue Herausforderungen

Auf der Wache in Kreuztal begleitet sie zwei Kollegen beim Dienst auf der Straße, bei allgemeinen Verkehrskontrollen, aber auch bei Einsätzen in häuslichen Angelegenheiten. „Ich erinnere mich an einen Einsatz gleich zu Beginn, bei dem ein psychisch kranker Mann mit suizidalen Absichten eingewiesen werden musste. Da ging der Puls schon hoch“, erinnert sich Ayleen Marx, die sich jedoch von den praktischen Phasen der Ausbildung begeistert zeigt. Zumal jeder Einsatz eine neue Herausforderung darstelle. „Man hat immer mit neuen Menschen zu tun, die wiederum unterschiedlich reagieren.“

Siegen und Umland Online bewerben Die Polizei in NRW informiert potenzielle Bewerberinnen und Bewerber über mehrere Internetseiten. Auf genau-mein-fall.de gibt es eine Fülle an grundlegenden Informationen zu Voraussetzungen und Abläufen. Auf polizeibewerbung.nrw.de besteht überdies die Möglichkeit zur Online-Bewerbung – und das ganzjährig.

Routine sei in dem Beruf daher etwas Negatives, da sie sich schlecht auf die Eigensicherung auswirken würde. Und ja, Ayleen Marx hat auch schon Erfahrungen in Situationen gesammelt, in der sie plötzlich zur Zielscheibe von Aggressionen wurde. In ihrem ersten Praktikum wurde sie auf einer Großveranstaltung in Siegen eingesetzt. „Da habe ich zum ersten mal gemerkt, wie stark Aggressionen gegen einen selbst gerichtet werden können.“ Plötzlich sei man die Zielscheibe von Personen, die man gar nicht kennen würde, was diese jedoch nicht davon abhalten würde, aggressiv zu werden und zu beleidigen. „Ich versuche schon, das nicht persönlich zu nehmen, denn die Aggressionen gehen in erster Linie gegen die Uniform, nicht gegen die Person“, sagt Ayleen Marx, die bei Einsätzen, die sie auch nach Dienstschluss beschäftigen, auf die Unterstützung ihrer Kollegen zählen kann.

Besondere Form der Kollegialität

„Meine Kollegen sind Freunde geworden“, sagt sie. „Wenn ich mich im Streifendienst auf jemanden verlassen muss, möchte ich diese Person auch gerne kennen.“ Diese spezielle Kollegialität der „Gefahrengemeinschaft“ würde den Polizeiberuf besonders prägen, ähnlich wie bei Feuerwehrleuten. Damit einher geht eine Arbeit, bei der die eigene Gesundheit stets einem Risiko ausgesetzt wird.

Für Ayleen Marx kein Grund, ihre Meinung zu revidieren. Sie habe ihren Traumberuf gefunden – und möchte nach der Ausbildung im September am liebsten auch in Kreuztal weiter auf Streife gehen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.