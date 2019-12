Kirschen und Hainbuchen für Netphens Kreuzberg

Der Kreuzberg hat seinen Kahlschlag hinter sich. „In zehn Jahren kann man dann schon was sehen“, sagt der Mitarbeiter der Firma, den der katholische Pastoralverband Netpherland mit der Bepflanzung beauftragt hat. „Damit aus Baumsetzlingen wieder ein dichter hoher Wald wird, braucht es halt das eine und andere Jahrzehnt“, stellt die Kirche fest, „das Fällen der Bäume ging da schon schneller.“

Der Wald

Immer wieder sei es in den vergangenen Jahren durch umfallende Fichten zu gefährlichen Situationen für Anwohner und Besucher gekommen, berichtete die katholische Kirchengemeinde St. Martin in Netphen, der der Kreuzberg gehört. Sie hatte schon Anfang 2018 ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Lösungsmöglichkeiten herausarbeiten sollte. Das Ergebnis: Bedingt durch Sturmschäden und auch durch starken Befall mit Borkenkäfern war der Fichtenbestand auf dem Kreuzberg nicht mehr zu halten.

Blick von der Bahnhofstraße: Der kahle Kreuzberg in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts. Foto: Heimatverein Netpherland

Mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragte der Kirchenvorstand Eberhard Vitt, der als Außendienstmitarbeiter des katholischen Gemeindeverbandes in Olpe vor Ort in Netphen tätig ist. In Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Netphen wurden Angebote bei Forstbetrieben und Baumschulen eingeholt und der Auftrag vergeben. Ende Juli wurden hundert Fichten gefällt. Jetzt erfolgte nun die Aufforstung mit neuen Bäumen, die den klimatischen Bedingungen besser gewachsen sein sollen. Insgesamt wurden 3350 neue Bäume, unter anderem Kirschen und Hainbuchen, gepflanzt.

Die Kreuzwege

Zwei Kreuzwege führen auf den Kreuzberg hinauf: Der alte von 1866, der an der Kreuzbergstraße beginnt, und der neue von 1972, der oben vom Friedhof herunterkommt und ein ganzes Stück kürzer ist. 70 bis 80 Jahre wurde der Fichtenwald, den katholische Kirchengemeinde, Reichsarbeitsdienst und SGV vor dem Krieg aufgeforstet haben.

Die Kapelle

Die Kapelle auf dem Kreuzberg ist Netphens erster Kirchenneubau nach der Reformation, am 24. August 1869 wurde sie eingeweiht, in diesem Sommer wurde die 150. Wiederkehr dieses Jahrestages mit einem Festgottesdienst gefeiert. 1866 hatte der Kirchenvorstand einen Ausschuss gebildet, der zunächst mit der Planung eines Kreuzweges beauftragt wurde. 183 Taler musste die Gemeinde für den Rohbau der Kapelle bezahlen, die Glocke stiftete eine Familie aus Eckmannshausen. In die neue Kapelle wurde in einer feierlichen Prozession ein Kreuzpartikel gebracht, das Papst Pius IX den Netphenern geschenkt hat – heute wird die Reliquie in der 1895 errichteten St.Martin-Kirche aufbewahrt, die den Katholiken den Auszug aus der fortan nur noch evangelischen Martinikirche erlaubte.

Der Berg

Der Kreuzberg mitten in Netphen hat eine zentrale Lage zwischen Obernau- und Netphetal, die ihm nicht immer gut bekam. Sechs Mal wechselten Kapelle und Berg in den letzten Kriegstagen 30. März und 5. April 1945 die Besitzer und Besatzer, am Ende behielten die amerikanischen Truppen die Übermacht auf dem Kreuzberg. Einschusslöcher sind heute noch zu sehen.

In sieben bis acht Jahrzehnten ist der Wald auf dem Kreuzberg gewachsen. Foto: Hans Blossey

Die Netphener kennen den Kreuzberg mit und ohne Wald – je nachdem als romantischen Rückzugsort oder als Aussichtsplattform. An ein ganz anderes Kapitel der Kreuzberg-Geschichte erinnert nur noch sein zweiter Name: Der Kreuzberg wird auch „Schömel“ genannt. Das heißt „Schindmahl“. Hier wurden verurteilte Straftäter hingerichtet. Der ehemalige Galgen ist noch da.

