Kleine Kinder sehr traurig: Ihre neue Schaukel wurde geklaut

Dahlbruch. Nach sechs Tagen war der Schaukel-Spaß in der HIlchenbacher Kita Wicki schon wieder vorbei: Dreiste Diebe wollten wohl selber schaukeln.

Dreiste Diebe haben auf dem geschlossenen Kita Wicki-Gelände den Kindern unter 3 Jahren die Nestschaukel geklaut. Auf das Schaukelelement hatten sie sechs Monate gewartet, hatten 6 Tage Spaß daran, bis sich irgendwer dachte, dass er die Nestschaukel selbst haben will, so die Alternative Lebensräume als Trägerin der Einrichtung: „Das ist keine Kleinigkeit. So ein Teil kostet 1500 Euro, da es ja auch besondere Sicherheitstandards erfüllen muss.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Kinder, die Kita und die Trägerin hoffen nun, dass sich vielleicht Zeugen meldet oder, noch besser, dass der oder die Diebe ihr Gewissen zufällig wiederfinden und die Nestschaukel wieder zurückbringen. „Den Weg kennt er ja – und das passende Werkzeug auch, denn das hat er ja schon mal selbst mitgebracht.“

Entsetzen: „Wer macht sowas? Kindern einer Kita ihre Schaukel stehlen?“

Die Alternative Lebensräume eröffnete im Sommer 2019 die Kita Wicki in Hilchenbach-Dahlbruch in Modulbauweise, zog 2021 in feste Räumlichkeiten um und ist aktuell entrüstet über den dreisten Diebstahl, der sich am Wochenende, zwischen dem 13. und 16. Mai ereignet hat. Pädagogische Leiterin Susanne Engel: „Als wir heute Morgen in die Kita kamen, waren wir schockiert über den Diebstahl unserer Nestschaukel im besonders geschützten Außenbereich der Kita für unsere U3-Gruppe und konnten es kaum begreifen, wer sowas macht: Kindern einer Kita ihre Schaukel stehlen!“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Kleinen, berichtet die Kita-Leitung, standen mit traurigen Gesichtern um das leere Gestell. Um sich Zutritt zur Kita Wicki zu verschaffen, die bis zu 55 Kinder auch integrativ betreut, mussten der oder die Täter den 1,60 Meter hohen Zaun überwinden, entsprechendes Werkzeug dabei haben, um die Nestschaukel mitsamt der Befestigungsvorrichtung zu stehlen. „Was sie vermutlich nicht dabei hatten, war ihr Gewissen. Noch wissen wir nicht, wie das Eindringen in den mit Sorgfalt gesicherten Spielbereich und der Diebstahl auf die Kinder wirken wird, die jetzt natürlich sehr traurig sind und es kaum verstehen können“, ergänzt Ines Fietze, die derzeit zusammen mit Susanne Engel die Kita Wicki leitet.

Kita Wicki zeigt Schaukelklau bei Kreuztaler Kriminalpolizei an – und hofft auf eine neue

Die Kita Wicki hat den Diebstahl beim Kriminalkommissariat Kreuztal zur Anzeige gebracht und hofft, dass die Sache aufgeklärt werden kann. Die runde Nestschaukel hat einen Durchmesser von etwa einem Meter, einen beigefarbenen gepolsterten Seilring, eine schwarze gewebte Sitzfläche und schwarze Aufhängeseile. Ebenso erhofft man sich, dass zum Sommerfest am 1. Juli in der Kita Wicki auch die Kinder unter 3 wieder schaukeln können. „Das hängt stark von der Lieferzeit ab und auch, ob wir genügend Menschen motivieren können, für die ungeplante Wiederbeschaffung Spenden zu bekommen“, sagen Susanne Engel und Ines Fietze und verweisen auf ihre Webseite www.alf-siegen.de/kita-wicki.html.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland