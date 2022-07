Klimaschutz: Pakete ab Siegen mit der Bahn verschicken

Siegen. Wer etwas für den Klimaschutz tun woll, kann Pakete ab Siegen auch mit der Bahn verschicken. Das dauert dann aber einen Tag länger.

DHL-Privatkunden aus Siegen haben ab sofort die Möglichkeit, mit dem kostenlosen Zusatzservice „Bahntransport“ Pakete noch umweltfreundlicher in den Großraum Berlin und Brandenburg zu verschicken: Bei Buchungen in der Post & DHL App, in der DHL Online Frankierung sowie auf der Website der Deutschen Post können sie auswählen, ob ihre Paketsendung klimafreundlich auf der Schiene transportiert werden soll. Pakete aus Siegen gelangen dann über das Paketzentrum Hagen mit der direkten Langstreckenverbindung ab dem Güterterminal Bönen per Regelzug in die Zieldestination rund um den Güterterminal Großbeeren.

Kunde kann Versandoption wählen

Die Online-Buchungssysteme von DHL und Deutsche Post gleichen anhand der Postleitzahlen von Absender und Empfänger ab, ob die Sendung für einen Bahntransport infrage kommt. Nur dann wird die Versandoption angezeigt. Der Bahntransport kann für nationale Pakete und Päckchen M angeboten werden. Nach der Buchung können Kunden die Sendungen in allen Postfilialen, DHL Paketshops, DHL Packstationen oder beim Zusteller abgeben. Hat der Absender den Bahntransport gebucht, wird in der Sendungsverfolgung während des Transports ein Zug statt eines Lkw angezeigt. Die Sendung kann bis zu einem Tag länger unterwegs sein als beim herkömmlichen Straßentransport.

Bereits sechs Prozent der Pakete werden auf der Schiene transportiert

„Nach Buchung des Services ermöglichen wir unseren Kunden bis auf wenige Ausnahmen den gewünschten Transportweg per Schiene. Bei Zugverspätungen oder -ausfällen sowie an Samstagen und an Feiertagen ist allerdings teilweise eine Verlagerung auf die Straße nötig, damit wir auch unser Service-Versprechen bei den Laufzeiten einhalten können“, sagt Ole Nordhoff, Leiter Marketing und Produktmanagement im Unternehmensbereich Post & Paket der Deutsche Post DHL Group. „Mit der neuen Versandoption Bahntransport geben wir unseren Privatkunden die Möglichkeit, den CO 2 -Fußabdruck aktiv zu reduzieren.“ Aktuell werden bereits rund sechs Prozent der DHL-Paketmenge bundesweit auf den langen Transportrelationen auf der Schiene vom Abgangs- ins jeweilige Zielgebiet befördert.

