Bei einer Klimastreik-Demo im Zuge der Fridays for Future ziehen Menschen aller Altersgruppen wieder vom Weidenauer Bismarckplatz in die Siegener Innenstadt.

Demonstration Klimastreik: So will Fridays for Future die Ziele erreichen

Siegen. Am Freitag fand wieder eine Fridays-for-Future-Demo in Siegen statt. Wie die Demo lief und wie die Aktivisten ihre Ziele erreichen wollen.

Rund 200 Menschen versammelten sich am Freitag auf dem Bismarckplatz in Weidenau, um sich an der Fridays-for-Future-Demo zu beteiligen. Von dort aus begaben sie sich zum Kornmarkt. Mit dabei waren auch Vertreter verschiedener Organisationen, wie Verdi, „Omas gegen Rechts Siegen“, „Omas 4 Future Siegen“, „Natur 57“ sowie das offene Klimabündnis Siegen-Wittgenstein. Die Aktion war Teil eines globalen Klimastreiks: Deutschlandweit liefen an über 180 Orten Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Straßen.

Demozug

„Klimaschutz ist unser gemeinsames Hauptziel. Um den umsetzen zu können, müssen aber viele andere Themen berücksichtigt werden. Darum vernetzen wir uns mit anderen Organisationen, um gemeinsam eine Veränderung zu erreichen“, sagt Natalie Gierse, Pressesprecherin von Fridays for Future (FFF), als sie sich mit dem Demozug in Bewegung gesetzt hat. So unterstütze man insbesondere Verdi bei der Schaffung sozialverträglicher Bedingungen, sowie das Bündnis „Natur 57“, das sich dem geplanten Bau der „Route 57“ entgegenstellt.

Bei 5 Grad und Sonnenschein läuft der Demozug über die Hagener Straße und die Sandstraße bis zum Kölner Tor. Links und rechts der Strecke werden Richtung Innenstadt immer mehr Passanten aufmerksam, sie filmen und fotografieren die Demonstrantinnen und Demonstranten. Der Verkehr staut sich auch an den größeren Kreuzungen nur leicht. Die Polizei hat die Lage gut im Griff.

Beim Aufstieg vom Kölner Tor zu Kornmarkt werden die Demonstranten weder langsamer noch leiser. Sie fordern die Einhaltung der 1,5-Grad-Marke bei der Klimaerwärmung und den Kohleausstieg sowie den Ausbau erneuerbarer Energien. Zudem werden Rufe nach mehr sozialer Gerechtigkeit und effizienterem Umweltschutz laut. Roland Wiegel von „Fridays For Future“ und Katrin Greiner vom AStA der Uni Siegen halten, am Kornmarkt angekommen, Reden.

Demo-Moderator Roland Wiegel machte bereits zu Beginn der Demo klar, wo FFF politisch steht: Er solidarisierte sich mit den Opfern der Krisengebiete in der Ukraine, wo der russische Angriffskrieg tobt, sowie mit Syrien und der Türkei, wo unlängst zehntausende Menschen bei einem Erdbeben getötet wurden sowie Opfern des Nahost-Konflikts.

Bei der Fridays-for-Future-Demo am ersten Freitag im März 2023 ziehen Menschen aller Altersgruppen vom Weidenauer Bismarckplatz zum Markt in Siegen. Foto: Anne Boulkaboul

Forderungen

Die Forderungen der Klimabewegung sind klar und eindeutig: Das international vereinbarte Klimaabkommen der UN-Klimakonferenz in Paris aus dem Jahr 2015 muss unbedingt eingehalten werden und Maßstab sein für alle politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen.

Die Aktivisten appellieren darüber hinaus an die Verantwortung des globalen Nordens gegenüber dem globalen Süden, der im Gegensatz zum globalen Norden schon heute drastische Folgen des Klimawandels bewältigen muss. „Ein Paradox, wenn man sich anschaut, dass die größten Emissionen unter anderem von Ländern wie Deutschland verursacht werden“, so Natalie Gierse.

Klimaschutz müsse außerdem sozial verträglich sein und dürfe nicht allein auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden. „Dekarbonisierung heißt für uns auch, eine sozialgerechte Mobilitätswende zu fordern“, fordern die Aktivistinnen und Aktivisten. Und Natalie Gierse betont: „Genauso wie die Verkehrswende muss die Energiewende erfolgen. Bis 2030 fordern wir eine hundertprozentige Versorgung durch erneuerbare Energien.“

