Siegen. Mit einfachen Mitteln reduzieren Beschäftigte den Energieverbrauch des gesamten Klinikums um 133.000 Kilowattstunden. Viel geht über Licht.

Um in Zeiten knapper Energieressourcen einen Beitrag im Bereich des Energiesparens und Umweltschutzes zu leisten, startete das Klinikum Siegen im vergangenen November einen Energiespar-Wettbewerb in der Belegschaft: Im Lauf von sechs Monaten sollten sie so viel Energie wie möglich einsparen. Das Projekt ist ein Erfolg, der Stromverbrauch im vergangenen halben Jahr erheblich gesunken, teilt das Klinikum nun mit: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden mehr als 133.000 Kilowattstunden Strom eingespart.

Das entspricht den Angaben zufolge etwa der Hälfte dessen, was das gesamte Klinikum in einem durchschnittlichen Monat verbraucht. „Ich freue mich sehr, dass die Challenge so erfolgreich verlaufen ist und möchte mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die fleißig mitgewirkt haben“, sagt Michael Schmitt. Der Gesundheits- und Krankenpfleger hatte die Idee zur Aktion, die mit einer Auftaktveranstaltung begann. Dabei wurden im Austausch mit den Beschäftigten verschiedene Einspar-Ideen gesammelt.

Technischer Dienst des Klinikum Siegen führt LED-Beleuchtung flächendeckend ein

Viele davon – langlebige, energieeffiziente LED-Lampen mit Bewegungsmeldern oder Tageslichtsteuerungen – hat der Technische Dienst des Klinikums mittlerweile im großen Stil umgesetzt. Parallel dazu erhielten die Beschäftigten jeden Monat Energiespar-Tipps. Die reichten von „Bitte nur drucken, wenn es wirklich notwendig ist“, über „Auch mal kaltes Wasser beim Händewaschen benutzen“.

Zum Erfolg der Aktion dürften auch die relativ milden Temperaturen im Winter beigetragen haben, heißt es weiter. Deshalb werde man mit dem Energiesparen auch nicht aufhören: Die nun eingesparte Summe wird dazu verwendet, Photovoltaik-Anlagen für das Klinikum anzuschaffen, um Sonnenenergie einzuspeisen. Das hatten sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewünscht und ist ohnehin ein wichtiger Baustein im „Green Hospital“-Konzepts, mit dem das Klinikum ressourcenschonender, energieeffizienter und umweltfreundlicher werden möchte.

