„Klinikum Siegen“ mit neuem Logo: Was sie sonst noch ändert

Weidenau. Das Kreisklinikum Siegen hat einen neuen Namen, ein neues Logo und einen neuen Claim. Der veränderte Außenauftritt soll einigen Nutzen bringen.

Aus dem „Kreisklinikum Siegen“ wird das „Klinikum Siegen“ – inklusive neuen Logos. Der „Außenauftritt wird moderner und frischer“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisklinikum Siegen GmbH: „Um sich zukünftig noch ansprechender für Patienten, Mitarbeitende sowie potentielle Bewerber aufzustellen.“ Verbunden damit sind der neue Claim „Weil Gesundheit mehr ist“, eine neue Webseite (klinikum-siegen.de) und die Etablierung der Marke „Klinikum Siegen“.

„Der neue Außenauftritt rückt die gelebte Professionalität und Modernität unsers Hauses in den Fokus und repräsentiert unsere Rolle als Innovationsführer“, sagt Geschäftsführer Ingo Fölsing. Auch Andreas Müller, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein und als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung maßgeblich an der Entscheidung für die neue Außendarstellung beteiligt, freut sich über das neue Design: „Die optische Erneuerung sowie auch die Auswahl des Claims sind aus meiner Sicht hervorragend gelungen und vermitteln einen frischen und modernen Eindruck, der sehr gut zu den Werten des Hauses passt und dessen Bedeutung für die Region angemessen repräsentiert.“

Klinikum Siegen: Neuer Außenauftritt mit Beteiligung der Belegschaft erarbeitet

Besonders wichtig war es den Beteiligten bei der Neugestaltung, „auch die Mitarbeitenden des Klinikums mit ins Boot zu holen“, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist. So sei das neue Design auf Grundlage eines Workshops mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen sowie einer Umfrage, an der sich alle Kolleginnen und Kollegen im Haus beteiligen konnten, erstellt worden. Herausgekommen sei „ein modernes und zeitloses Design, das statt den vorherigen eher blassen Beige- und Blau-Tönen nun mit einem kräftigen Petrol und Orange überzeugt“.

Die Bezeichnung „Kreisklinikum Siegen“ wird in der Kommunikation durch „Klinikum Siegen“ abgelöst, „um die Größe und Modernität des Hauses entsprechend zu repräsentieren“, wie es in den Ausführungen heißt. Dabei hätte das Team besonders viel Wert darauf gelegt, „dass der Kreis und damit auch die Zugehörigkeit zum Kreis Siegen-Wittgenstein im Logo weiterhin symbolisch erhalten bleiben“. Auch der neue Claim „Weil Gesundheit mehr ist“, wurde auf Grundlage von Ergebnissen eines Wettbewerbs für Mitarbeitende erstellt „und rückt sowohl den sinnstiftenden Aspekt der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Haus als auch die verantwortungsbewusste und ganzheitliche Versorgung der Patientinnen und Patienten im Klinikum in den Fokus“.

Klinikum Siegen: Umfassende Veränderungen in vielen Bereichen

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir bereits mit viel Kreativität und Leidenschaft daran gearbeitet, die Wahrnehmung unseres Hauses in der Region zu stärken und uns unter anderem mit der Kampagne #siegertypen als innovativen, transparenten und nachhaltigen Arbeitgeber zu präsentieren“, erläutert Lara Stockschläder, Leitung Marketing und Unternehmenssprecherin. „Als weiterer sehr wichtiger Baustein der Modernisierung unseres Außenauftritts haben wir uns nun an die ‚Grundlagen‘ unserer Außendarstellung herangewagt und uns für ein komplettes Redesign inklusive neuer Homepage entschieden.“

Auch in vielen anderen Bereichen standen im Klinikum Siegen in letzter Zeit umfassende Modernisierungsprozesse an. So wurde unter anderem außer der Digitalisierung der Patientenaufklärung auch die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) für das gesamte Klinikum umgesetzt. Baulich konnten ein weiteres Herzkatheterlabor geschaffen sowie eine neue Weaningstation etabliert werden. Auch die neurologische Schlaganfall-Spezialstation (Überregionale Stroke Unit) konnte zu Beginn des Jahres aufgestockt werden. Für November steht zudem die Eröffnung einer Tagesklinik des „Zentrums für seelische Gesundheit“ (ZSG) an. Ein weiterer Bereich, auf den sich das Klinikum Siegen zukünftig nach eigenen Angaben noch stärker fokussieren möchte, ist das Thema Nachhaltigkeit: „Hierbei geht es sowohl um das Thema Umweltschutz als auch soziale Verantwortung und Vielfalt im Klinikum.“

