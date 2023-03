Klinikum Siegen startet neue Kampagne: Pflegekräfte gesucht

Weidenau. Das Klinikum Siegen wirbt mit E-Bike-Leasing und Frontcooking-Aktionen, um neue Pflegefachkräfte zu gewinnen.

E-Bike Leasing, Mitarbeiter-Events und flexible Arbeitszeitmodelle – das Klinikum Siegen wirbt für sich als Arbeitgeber und zeigt dies nun erneut mit einer Personalgewinnungskampagne. Die Kampagne „Da seh ich mich!“ richtet sich speziell an Pflegekräfte und stellt verschiedene Benefits für Mitarbeitende in den Fokus. Bunte, knallige Motive und die Verwendung von Begriffen aus der Jugendsprache sollen beim Betrachter ein Schmunzeln auslösen.

Genau wie bei der letzten Personalgewinnungskampagne „#siegertypen“ des Klinikums lege das Team auch bei „Da seh ich mich!“ großen Wert auf Authentizität, heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums, weshalb auch derzeitige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Motiven zu sehen sind. „Wir haben vorab den Teamleitungen der Stationen das Konzept vorgestellt und darum gebeten, in den jeweiligen Teams abzufragen, wer sich vorstellen könnte, als Model mitzuwirken“, so Lara Stockschläder, Leitung der Abteilung Marketing am Klinikum Siegen. „Uns war es wichtig, dass sich die Kolleginnen und Kollegen auch mit den Benefits identifizieren können“, erklärt Lara Stockschläder. So hat eine Kollegin, die das E-Bike- Leasing über das Klinikum Siegen nutzt, auch jenes Benefit verkörpert.

Auch Pflegedirektor Armin Heck ist stolz auf die neue Kampagne: „Wir bieten unseren Mitarbeitenden, besonders in der Pflege, viele verschiedene Benefits wie flexible Arbeitszeitmodelle und eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Kampagne transportiert dies noch mal nach außen und sorgt im besten Fall dafür, dass wir weiteres Fachpersonal für unser Haus gewinnen können“.

Mit regelmäßigen Mitarbeiter-Events, Frontcooking-Aktionen und Überraschungen zum Valentinstag, zu Ostern oder Weihnachten sorge das Klinikum für Abwechslung im stressigen Arbeitsalltag. „Warum dann nicht auch mal mit solchen Vorteilen werben?“, fragt Armin Heck.

