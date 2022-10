Klinikum Siegen: Was die neue Kardiologie Patienten bietet

Die Dimensionen

Die Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin im Klinikum Siegen wurde am 1. Oktober 2013 gegründet. Das etwa 90-köpfige Team „behandelt dort jährlich 6000 Patienten mit Erkrankungen des Herzens, des Kreislauf- und Gefäßsystems sowie intensiv- und überwachungspflichtige Patienten“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den kardiologischen und kardiochirurgischen Zentren der Universitätskliniken Bonn und Gießen, der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim und den niedergelassenen Ärzten der Region.

Die Herzkatheteruntersuchung an sich ist in aller Regel nicht schmerzhaft, wie Chefarzt Dr. Hans-Peter Hobbach erklärt: In den Gefäßen gebe es nämlich keine Schmerzfasern. Der notwendige Einstich von außen ins Gefäß könnte zwar im üblichen Rahmen ein wenig weh tun – die Bewegung des Katheters zum Herz hingegen ist vom Empfinden her unproblematisch.