Siegen-Wittgenstein Der Winter gibt in Siegen-Wittgenstein alles: Deutliche Minusgrade, dabei klar und sonnig. Bizarrerweise wird es in Tälern kälter als auf Bergen.

„Der Winter gibt aktuell alles“: Bei Dauerfrost und Sonnenschein fühlt es sich durch den unangenehmen Wind noch einmal kälter an, so Carsten Beyer, Betreiber von Meteo Siegerland. Montag, 8. Januar, wurden am Lahnhof -8 Grad gemessen, durch den Wind habe es sich wie -15 Grad angefühlt. „Der ‚Windchill‘ bzw. die Windkühle (auch Windfrösteln) beschreibt den Unterschied zwischen der gemessenen Lufttemperatur in zwei Metern Höhe und der gefühlten Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit“, erläutert der Wettexperte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Ab der Nacht zu Dienstag wird es ruhiger, die kältere Luft sammelt sich in den Tälern und somit werde es sehr wahrscheinlich die kälteste Nacht dieses Winters: mit unter -10 bis -16 Grad. Tagsüber stellt sich dann eine Inversionswetterlage (auch Umkehrwetterlage genannt) ein: Die ist geprägt durch eine Umkehr der üblichen vertikalen Temperaturschichten in der Atmosphäre, erklärt Beyer. Die oberen Luftschichten sind hierbei wärmer als die unteren. Der Bereich, in dem diese Inversion auftritt, wird als Inversionsschicht bezeichnet. Konkret: Auf den Bergen wird es mild und in den Tälern bleibt es frostig kalt. Besonders am Donnerstag wird es mit bis zu +2 / +3 Grad am Lahnhof auf den Bergen milder als in tieferen Regionen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Freitag nimmt dann der Tiefdruckeinfluss wieder zu und es wird oft grau. Am Wochenende dann nasskalt in tieferen Lagen und im Bergland gibt es Schnee mit leichten Frost. „Nächste Woche geht es dann erstmal so weiter.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland