Siegen Nach Streit in einer Siegener Bar: Der Täter reißt der Bedienung Bargeld aus der Hand und benimmt sich furchtbar daneben. Er haut in Mercedes ab.

Bereits am vergangenen Donnerstag, 2. November, ist es gegen 2.30 Uhr in einer Bar an der Hagener Straße in Siegen zu einem Raub und einer Sachbeschädigung gekommen. Das teilt die Kreispolizeibehörde am Mittwoch mit, die nach dem bislang unbekannten Täter sucht.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nach einem Streit riss der Täter den Angaben zufolge einer Angestellten Bargeld aus der Hand und stieß sie zur Seite. Anschließend habe der Mann versucht, die gesamte Kasse mitzunehmen. Das gelang ihm aber nicht. Als er bemerkte, dass die Mitarbeiterin die Polizei verständigen wollte, schleuderte er das Telefon zu Boden und beschädigte es. Anschließend verließ er die Bar mit einem weiteren Mann und flüchtete mit einem dunklen Mercedes in Richtung Sieghütter Hauptweg.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der Mann kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: Etwa 27 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, Vollbart, Brille. Bekleidet war er mit dunkler Jacke, heller Jeans und weißen Schuhen. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Mann machen kann, wendet sich an die Ermittler unter 0271/7099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland