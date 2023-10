Kneipenfestival Siegen– überall Musik: Hier sind die Bilder

Siegen. Der Weg zur nächsten Theke ist nicht weit in Siegen – und überall gibt es Live-Musik in dieser Samstagnacht.

Das vielzitierte Kneipensterben muss ein Fremdwort sein, wenn man am Samstagabend durch die Innenstadt Siegens geht. 15 Kneipen an einem Abend und überall ein spezielles Musikangebot. Das Schöne daran ist, dass alle Stationen im Umkreis von gerade einmal einem Kilometer liegen. Das heißt, das Auto zu Hause zu lassen und zu Fuß zu gehen.

Zwei Typen von Festivalbesuchern gibt es: Die einen setzen sich von Anfang an dort fest, wo ihre Lieblingsband spielt. Die anderen wollen möglichst viele Kneipen und damit viele Musikstile und auch Kaltgetränke genießen, gehen aber das Risiko ein, zumal zu späterer Abendstunde bei einem Wechsel des Lokals keine Chance mehr auf einen Sitzplatz zu haben. Ganz zu schweigen davon, dass selbst geübte Biertrinker schwerlich in allen 15 Kneipen mehr als ein Getränk vertragen können.

Hochbetrieb in der Alten Poststraße

Mal gemütlich, mal Partystimmung Wer es ganz gemütlich mag, ist in Laternchens „Weinliebe“ am besten aufgehoben, gleichzeitig die älteste Kneipe im Reigen der 15. Man wird freundlich bedient, findet einen Sitzplatz und lauscht den Liedern der drei „Neighbours“, einer Mischung aus Oldies, Rock und Pop. Diese Nachbarn vom Rosterberg haben hörbar auch noch andere Nachbarn mitgebracht. Dass einer aus dem Trio leicht erkältet ist, was soll’s: „Dann müssen wir halt ein Bierchen mehr trinken“, sagt er.

Am meisten Betrieb ist in der Alten Poststraße, wo sich die Besucher verschiedener Kultkneipen mit den Gästen der anderen Lokalitäten mischen. Denn der Abend mit seinen lauen Frühherbstlüftchen lädt zum Draußensitzen ein. Auch vor dem „Erzi“ in der Kölner Straße drängen sich die Gäste, die in der Schankwirtschaft keinen Platz mehr gefunden haben. Schade eigentlich, denn drinnen spielt das Duo „Rusty Buds“ Hand gemachte Musik aus eigener Feder in angenehmer Lautstärke.

„Kölsch Gedäh“ lockt auch die Mädels aus dem Sauerland

Mit Abstand am vollsten und damit auch am lautesten ist es im „Von Früh bis spät“ in der Unterstadt. Dort tritt „Kölsch Gedäh“ auf, ein Quintett von Musikern aus dem Siegerland, das Kölsches Musik-„Jeföhl“ mitten nach Siegen transportiert. Wegen dieser fünf gestandenen Burschen sind Mädelsgruppen sogar aus dem tiefsten Sauerland nach Siegen gekommen. Und die erweisen sich vom ersten Ton an als äußerst textsicher. Bei „Hey Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht“ hätten die Fünf auf der Bühne eigentlich gar nicht singen müssen.

„Staunen, lachen, singen, rocken, tanzen“ haben die Veranstalter des 8. Siegener Kneipenfestivals versprochen und dieses in vollem Umfang gehalten. Die Freude auf das nächste Kneipenfestival im Jahr des 800. Geburtstages der Stadt Siegen beginnt schon heute.

