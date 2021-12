Köln/Siegen: Betrüger bestellen Computer für Hunderttausende

Burbach/Köln. Zwei Männer bestellen im Namen der Stadt Köln IT-Hardware für mehrere 100.000 Euro. Die Lieferadresse in Burbach macht stutzig.

Fahnder aus Köln haben am Donnerstagmittag, 2. Dezember, bei einer fingierten Paketauslieferung einen mutmaßlichen Betrüger (24) in Burbach und am Freitagvormittag, 3. Dezember, seinen 40 Jahre alten Mittäter in Köln festgenommen.

Beiden Männern wird vorgeworfen, sich im Namen der Stadt Köln IT-Hardware im Wert von mehreren hunderttausend Euro bestellt zu haben. Die betroffenen Lieferanten schöpften aufgrund der Lieferadresse in Burbach Verdacht und kontaktierten die Stadt Köln, die sich wiederum bei der Polizei meldete.

Zivilbeamte schlagen in Burbach zu

Zivilbeamte nahmen den 24 Jahre alten Mann gegen 13 Uhr an einer Lagerhalle in Burbach fest, als dieser auf seine bestellte Ware wartete. Ermittlungen führten die Fahnder zu seinem Kölner Komplizen. Beide Männer werden dem Haftrichter vorgeführt.

