Das Kreisklinikum Siegen in Weidenau ist bei AOK-Versicherten das beliebteste Krankenhaus im Siegerland.

Gesundheit Krankenhäuser in Siegen: Am Essen scheiden sich die Geister

Siegen-Wittgenstein . In der Patientenbeliebtheit führt das Kreisklinikum vor dem Marienkrankenhaus und den beiden Diakonie-Kliniken. Medizinische Leistungen im Check.

Die AOK Nordwest hat ihren Gesundheitsnavigator auf den neuesten Stand gebracht. Die Patienten und ihre Angehörigen können sich informieren, welche Kliniken in ihrer Nähe bei häufig durchgeführten Eingriffen im Hinblick auf Komplikationen besonders gut abschneiden. „Wir wollen unseren Versicherten mit nachvollziehbaren und verständlichen Informationen helfen, das richtige Krankenhaus für sich auszuwählen”, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

„Es lohnt sich, vor einem anstehenden planbaren Eingriff die Ergebnisse der Kliniken in der Umgebung zu vergleichen“, sagt Schneider. Der Navigator macht die Qualitätsunterschiede zwischen Kliniken transparent, die entsprechende Behandlungen anbieten und ermöglicht interessierten Patienten, nach einem Krankenhaus zu suchen, das ihnen die optimale Behandlung bietet. „Die Daten im AOK-Navigator geben angesichts der großen Unterschiede bei den Komplikationsraten eine wichtige Orientierung“, so Schneider.

Details im Netz Nachzulesen sind die Ergebnisse des Krankenhauschecks im AOK-Navigator im Internet unter www.aok.de/gesundheitsnavigator.

Die Datenbasis

Aktuell sind Qualitätsinformationen für folgende Behandlungen und Operationen abrufbar: Einsatz eines künstlichen Knie- oder Hüftgelenkes bei Arthrose, Operation nach hüftgelenksnahen Oberschenkelbruch, Knie- oder Hüftprothesenwechsel, Gallenblasenentfernungen bei Gallensteinen, Blinddarmentfernungen, Leistenbruch-OPs, Operationen bei gutartiger Prostatavergrößerung und zur Prostataentfernung bei Prostatakrebs sowie therapeutische Herzkatheter (PCI) bei Patienten ohne Herzinfarkt.

Je nach der Gesamtqualität der Behandlung kann ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole für unterdurchschnittliche, durchschnittliche oder überdurchschnittliche Qualität erhalten. Die Daten wurden nach dem so genannten QSR-Verfahren ermittelt. Die Abkürzung QSR steht für „Qualitätssicherung mit Routinedaten“. Das Besondere an QSR ist, dass die Qualität einer Behandlung langfristig, das heißt über den Tag der Entlassung hinaus, gemessen wird. Die notwendige Datenauswertung übernimmt das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO). Basis sind die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser zu Behandlungen bei Versicherten der AOK Nordwest.

Daneben listet der Gesundheitsnavigator Qualitätsdaten zur Patientenversorgung auf, die vom Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG) vergleichend ausgewertet werden. Das IQTIG ist das zentrale Institut für die gesetzlich verankerte Qualitätssicherung im Gesundheitswesen in Deutschland.

Aufgenommen wurde außerdem das Ergebnis einer Patientenbefragung. In einem Fragebogen konnten Patienten angeben, ob sie ein Krankenhaus weiterempfehlen und wie sie ärztliche Versorgung, pflegerische Betreuung und den Service beurteilen.

Die Ergebnisse

Diakonie-Klinikum Jung-Stilling und Bethesda: 79 Prozent der befragten Patienten empfehlen das Krankenhaus weiter. 82 Prozent äußern Zufriedenheit mit der ärztlichen Versorgung, 81 Prozent mit der Pflege, 74 Prozent mit Organisation und Service - unter dieser Fragestellung beklagten 69 Prozent häufige Wartezeiten.

Für den Kniegelenkersatz bei Gelenkverschleiß (Arthrose) und den Knieprothesenwechsel bescheinigt die AOK dem Krankenhaus wegen Komplikationen oder erforderlichen Folgeoperationen nur unterdurchschnittliche Qualität.

St. Marien-Krankenhaus: 83 Prozent der Patienten würden das Krankenhaus weiterempfehlen. Zufrieden sind 84 Prozent mit der ärztlichen Versorgung, 80 Prozent mit der Pflege, 74 Prozent mit Organisation und Service. Die schlechteste Einzelbewertung bekam mit 70 Prozent die Essensversorgung.

Überdurchschnittlich gut wird die Leistenbruch-Operation beurteilt, ebenso der Hüftgelenk-Ersatz bei Arthrose; es gibt weniger Komplikationen als in anderen Krankenhäusern. Unterdurchschnittlich gut verlaufen dagegen Blinddarmoperationen; das folgert die AOK aus 150 Operationen in den Jahren 2017 bis 2019. In der IQTiG-Beurteilung werden Todesfälle nach Lungenentzündung erwähnt: „Das Ergebnis war rechnerisch auffällig, im Zuge einer Untersuchung durch neutrale Fachexperten haben sich qualitative Mängel gezeigt.“

Kreisklinikum: Mit 84 Prozent Weiterempfehlung schneidet das Kreisklinikum in der Patientenbefragung unter den Siegerländer Krankenhäusern am besten ab, die ärztliche Versorgung mit 83 Prozent, die Pflege mit 84 Prozent, der Service mit 77 Prozent. Schlechteste Einzelbewertung mit 74 Prozent bekamen die häufigen Wartezeiten.

Überdurchschnittliche Qualität ermittelt die AOK aus 103 Fällen zwischen 2017 und 2019 für die Operation bei hüftgelenknahem Oberschenkelbruch.

Kinderklinik: Wegen der zu geringen Zahl an Fragebögen gibt es keine Patientenbewertung. In das Qualitätssicherungsverfahren der AOK wurde die Blinddarmentfernung einbezogen, das Bundesinstitut hat Daten zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen ausgewertet.

