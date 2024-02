Kreistag Siegen: SPD will Rücklage nicht ganz aufgeben

Siegen-Wittgenstein Gut die Hälfte der letzten fünf Millionen Ausgleichsrücklage will die SPD-Fraktion retten. Der Kreistag verabschiedet am Freitag den Haushalt.

Die SPD-Fraktion wirft eine neue Zahl in den Ring: Auf 36,7 Prozent soll der Hebesatz für die Kreisumlage festgesetzt werden. Das sind weniger als die 37,77 Prozent, auf die Kämmerer Thomas Damm in seiner neuen Vorlage für die Sitzung des Kreistags am Freitag, 9. Februar, von ursprünglich 38,03 Prozent zurückgegangen ist. Aber immer noch mehr als die 36,35 Prozent, die Landrat Andreas Müller im Dezember ins Spiel gebracht hatte. Dafür hätte der Kreistag allerdings seinem 15-Millionen-Euro-Entlastungspaket folgen müssen.

Diese 15 Millionen sollten durch eine „globale Minderausgabe“ (5 Millionen Euro), durch Einsparungen (5 Millionen) und den Verzicht auf den bisher als unantastbar geltenden „Sockel“ der Ausgleichsrücklage (5 Millionen Euro) zusammenkommen. In dem Haushalt, über den der Kreistag am Freitag berät, sind fünf Millionen Euro Einsparungen bereits nachträglich eingeplant. Beim völligen Abschmelzen der Ausgleichsrücklage geht die SPD-Fraktion allerdings nicht mit. 2,35 Millionen Euro sollen verwendet werden, 2,65 Millionen Euro sollen drin bleiben. Einverständnis gibt es zu dem Vorschlag, ein Prozent des Haushalts als „globalen Minderaufwand“ einzusparen. Fraktionschef Julian Maletz: „

Die SPD-Fraktion rechnet allerdings nicht mit einer Mehrheit für ihren Vorschlag.: „Wir wissen, dass es einen Gegenvorschlag von sechs Fraktionen geben wird. Ich bedauere aber, dass der uns 72 Stunden vor der Haushaltssitzung noch nicht vorliegt“, wird Fraktionschef Julian Maletz in einer Pressemitteilung zitiert. „Für ein konstruktives, demokratisches Miteinander im Kreistag würde ich mir wünschen, dass alle Fraktionen sich frühzeitig mit den Vorschlägen der voraussichtlichen Haushaltsmehrheit beschäftigen dürfen. Immerhin hatten die Fraktionen zwei Monate Zeit, um ihre Anträge zu erarbeiten.“

Die anderen Fraktionen schienen mit den Vorschlägen des Landrats schlichtweg überfordert zu sein. Julian Maletz, SPD

Bereits seit Dezember sei die SPD-Kreistagsfraktion bereit, ihren Antrag zum Haushalt 2024 zu diskutieren. Vorschläge sowohl von Seiten der Bürgermeister als auch des Landrats seien dabei berücksichtigt worden, um die Kommunen zu entlasten. Die sich als „bürgerliche Mehrheit“ einführenden Fraktionen von CDU, Grünen, FDP, SWM, UWG und Wir Bürger hatten die Abstimmung des Haushaltes und des Stellenplans in der Dezember-Sitzung von der Tagesordnung des Kreistages absetzen lassen. „Warum, das erschließt sich uns bis heute nicht“, sagt Julian Maletz, „die anderen Fraktionen schienen mit den Vorschlägen des Landrats schlichtweg überfordert zu sein.“

Der SPD-Fraktionschef erinnert daran, dass schon im Dezember 2022 die Etatberatung im Kreistag geplatzt sei; in der Folge hatte die CDU-Fraktion ihre Kooperationsgemeinschaft mit der SPD aufgekündigt. In der Kreistagssitzung im Februar 2023 sei dann verabredet worden, dass sich alle Fraktionen mit Einsparmöglichkeiten beschäftigen. „Doch tatsächliche Vorschläge machten am Ende nur die SPD und Landrat Andreas Müller, die dann aber auch nicht richtig waren“, heißt es in der SPD-Mitteilung. Was zuvor lautstark eingefordert worden sei, werde plötzlich zum Vorwurf: Der Landrat habe das Zahlenwerk manipuliert. „Eine Anschuldigung, den wir nach wie vor aufs Schärfste zurückweisen. Eine Entschuldigung haben wir von den Verantwortlichen bis heute nicht gehört“, so Julian Maletz.

Die SPD-Kreistagsfraktion legt in dieser Woche einen Antrag zum Haushalt vor, der sich aufgrund aktualisierter Zahlen nur leicht von der Version im Dezember unterscheidet. Demnach soll der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 auf 36,7 Prozent festgelegt werden. Ferner schlägt die SPD vor, die vom Landrat vorgeschlagenen Sparmaßnahmen umzusetzen und dafür – wenn nötig – Beschlüsse aufzuheben.

