Siegen-Wittgenstein. Die Kreisvolkshochschule stellt das Programm bis Juni vor. Insgesamt sind 753 Kurse, Vorträge und Exkursionen vorgesehen.

Kreisvolkshochschule stellt Programm bis Juni 2020 vor

Mit 753 Angeboten geht die Kreisvolkshochschule ins 1. Semester 2020. Das 128-seitige Programm hält wie immer Premieren bereit – diesmal unter anderem die Kurse „Fitness für Sportmuffel“ und „Spanisch für den Beruf“ sowie ein Bewerbertraining für zugewanderte Menschen.

Familie

Im Familienbildungsbereich können Kinder einen Tag lang einen Bauernhof erkunden und dort zum Beispiel Tiere pflegen, Säfte herstellen „und erfahren, wo der Rosenkohl wächst“, wie die Ankündigung verspricht. Außerdem ist eine Veranstaltung mit dem Thema „Warum ,schwänzen’ Kinder die Schule?“ geplant, bei der Eltern und Lehrer mit einer Psychologin sprechen können.

Gesellschaft und Politik

Zwei Online-Angebote befassen sich mit den umweltpolitischen Fragen, „wie wir die Welt gestalten wollen, in der wir leben“ und ob sich „mit Messer und Gabel das Klima retten“ lässt. Über eine Online-Plattform können die Teilnehmer dabei Fragen an die Moderatoren stellen und mitdiskutieren. Im Vortrag „Zero Wa ste“ werden zwei Referentinnen Alternativen zum gängigen Konsumverhalten aufzeigen und Tipps zum Handeln gegen Vermüllung geben. Außerdem gibt es Angebote zu Themen wie Arbeitsrecht, Arbeitsgesundheit, Trennung und Scheidung, Vermögensbildung, Altersrenten und Patientenverfügung. Zudem wird Uwe Gelkermann der Frage nachgehen, ob „Digitalisierung und künstliche Intelligenz mehr Chancen als Risiken bergen“.

Siegerland Exemplare liegen aus Das Programmbuch liegt in Banken, Sparkassen und den Rathäusern der Städte und Gemeinden aus. Es steht außerdem zum Download auf siegen-wittgenstein.de/vhs. Für alle Kursangebote ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich, die auch über siegen-wittgenstein.de/vhs vorgenommen werden kann. Kreis-VHS-Leiter Winfried Hofmann weist besonders darauf hin, dass Bezieher von Arbeitslosengeld l oder von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB ll oder SGB Xll eine beziehungsweise zwei Veranstaltungen pro Semester kostenfrei (außer Sachkosten) besuchen können. Besitzer einer Ehrenamtskarte oder Jugendgruppenleiter-Card (JuLeiCa) erhalten je Semester für eine Veranstaltung eine Ermäßigung von 30 Prozent. Schichtarbeiter zahlen nur für die Veranstaltungstage, an denen sie aufgrund ihres Schichtrhythmus teilnehmen können.

Alphabetisierung

„Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland können keine oder nur wenige kurze Textpassagen lesen und schreiben“, heißt es in der Programmankündigung. Die VHS eröffnet Jugendlichen und Erwachsenen „die Möglichkeit, in kleinen Gruppen und entspannter Atmosphäre das Lesen und Schreiben neu zu erlernen oder noch nicht ausreichende Kenntnisse zu vertiefen“ – und bittet darum, Betroffene auf dieses Angebot hinzuweisen.

Umwelt und Naturwissenschaft

Ein Schwerpunkt im Bereich Umwelt und Naturwissenschaften ist diesmal der Klimaschutz, betont die VHS. Themen sind etwa Reduktion von Energie- und Heizkosten sowie die private Nutzung von Solarenergie. Mit Dr. Peter Zinn wird ein renommierter Dozent über „100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie“ referieren – „anschaulich“, wie die VHS hervorhebt.

Sprachen

Kurse in 20 Sprachen – einschließlich Deutsch als Zweitsprache – stehen zur Auswahl. Die Palette reicht vom Einsteiger-, Fortgeschrittenen-, Auffrisch-, Konversations- und Lektürekurs bis zu berufsbezogenen Sprachkursen. Neu im Programm ist der Kurs „Spanisch für den Beruf – Stufe A2“. Neben gängigen Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch werden beispielsweise auch Chinesisch, Finnisch, Japanisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch und Türkisch angeboten. Es gibt außerdem einen Online-Isländisch-Kurs für Einsteiger.

Arbeit und Beruf

Mit den EDV-Kursen möchte die VHS vor dem Hintergrund der Digitalisierung „sowohl grundständige als auch weiterführende Kenntnisse“ vermitteln, „um den veränderten Anforderungen der Zeit entsprechen zu können“. Auf dem Unterrichtsplan stehen natürlich auch klassische Themen wie Excel oder Word, Datensicherheit, Web-Design oder Digitalfotografie. Und es gibt einen Online-Kurs für Zehn-Finger-Tastschreiben. Erstmals ist neben dem bereits erfolgreich gelaufenen Bewerbertraining ein Bewerbertraining für neu zugewanderte Menschen mit guten Deutschkenntnissen ab Sprachniveau B2 geplant.

Gesundheit

Das Gesundheitsprogramm umfasst sowohl Entspannungsangebote als auch Kurse für Beweglichkeit oder Fitness bis ins hohe Alter. Ferner dabei: Pilgern auf dem Jakobsweg, Waldbaden, Tai-Chi-Chuan, Yoga und Pilates. Neu im Programm ist „Fitness für Sportmuffel“, zum zweiten Mal „Buggy-Sport – ein Fitnesserlebnis unter professioneller Anleitung für Mütter mit Kind in der Natur“. Die Palette der Kochthemen wird um mexikanische und afrikanische Küche erweitert.

Kreativität

Der Kreativbereich bietet neben den bekannten Themen in den Bereichen Musik, Tanz, Fotografie, Malerei, Handwerk und Stilberatung einen Kurs, „in dem das Improvisieren am eigenen Musikinstrument erlernt werden kann“. Als Höhepunkt im Bereich Digitalfotografie ist der Besuch der Luminale in Frankfurt angekündigt. Zudem ist eine ganze Bandbreite an Handarbeitskursen für alle Altersgruppen im Programm.

