Kreuztal: 10-jähriges Mädchen von Auto erfasst

Kredenbach Das Kind ist in Höhe des Kredenbacher Einkaufszentrums auf die B 508 gelaufen. Eine Autofahrerin konnte den Unfall nicht mehr verhindern.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Marburger Straße in Kreuztal-Kredenbach auf Höhe des Einkaufszentrums ist am Mittwoch gegen 17.20 Uhr ein 10-jähriges Mädchen angefahren und leicht verletzt worden .

Nach ersten Angaben stand das Mädchen zusammen mit seiner Mutter am Straßenrand, um die Hauptstraße zu überqueren. Als das Kind plötzlich loslief, hatte es wohl einen Pkw übersehen, an dessen Steuer eine 68-Jährige saß, die in Richtung Hilchenbach unterwegs war. Das Kind lief gegen das Auto und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst wurde das Kind mit dem Rettungswagen in die Siegener Kinderklinik gefahren.

