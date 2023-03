Kreuztal: 17-Jähriger wird unter seinem Dreirad eingeklemmt

Kreuztal. Schwer verletzt wurde ein Jugendlicher am Montagmorgen bei einem Unfall in der Kreuztaler Innenstadt. Der Berufsverkehr kam zum Erliegen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Marburger Straße in Kreuztal ist am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr ein 17-jähriger Fahrer einer Ape schwer verletzt worden.

Er war mit seinem dreirädrigen Rollermobil des italienischen Herstellers Piaggio aus Richtung Ferndorf gekommen und wollte an der Kreuzung „Zum Erbstollen“ nach Informationen der Polizei nach links auf die Marburger Straße in Richtung Einkaufszentrum abbiegen. Aus noch unbekannter Ursache kam es auf dem Fahrstreifen in Richtung Hilchenbach zu einer Kollision mit einem Seat Ibiza, an dessen Steuer ein 60-jähriger Freudenberger saß. Durch die Wucht es Aufpralls kippte die Ape um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Feuerwehr muss Schwerverletzten befreien

Der 17-jährige Fahrer wurde durch die starke Verformung in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Neben der technischen Rettung sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kreuztal und Ferndorf die Unfallstelle, klemmten die Autobatterien ab, stellten den Brandschutz sicher und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die Marburger Straße wurde in der ersten Phase komplett gesperrt, wodurch der Berufsverkehr komplett zum Erliegen kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

