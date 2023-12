Kreuztal: 24 Stunden Warnstreik bei Thyssenkrupp Steel

Eichen Die Belegschaften machen Druck: Sie erwarten zu den Verhandlungen am Freitag ein neues Angebot für mehr Entgelt und kürzere Arbeitszeit.

Nicht nur in Eichen wurde 24 Stunden lang gestreikt, auch in Ferndorf waren die Mitarbeiter des Werkes in den Streik getreten, um für ihre Forderungen einzustehen. Die IG Metall hatte zu den 24-stündigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Am Mittwochabend um 22 Uhr wurde die Einfahrt zum Betriebsgelände mit einem Zaun und Bannern abgesperrt, Feuertonnen wurden aufgestellt und palettenweise Feuerholz herangekarrt. Ein Pavillon wurde aufgebaut, und damit die Kollegen bei Kräften blieben, wurden Würstchen gebraten und Kaffee sowie Tee aufgesetzt. Der 24-Stunden-Streik war bis Donnerstagabend um 22 Uhr angesetzt. „Wir werden am Freitagnachmittag sehen, was uns die Arbeitgeber für Vorschläge unterbreiten, ansonsten gibt es einen unbefristeten Streik“, sagte Betriebsratsvorsitzender Helmut Renk. Zu den Streikenden sprach am Donnerstagmorgen IG-Metall-Sekretär Peter Richter.

Betriebsratsvorsitzender Helmut Renk (links) und IG-Metall-Sekretär Peter Richter sprechen zu ihren Kollegen. Foto: Jürgen Schade

