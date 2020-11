Kreuztal: 34-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Bei einem Betriebsunfall an der Brücke über die Bahnschienen an der Hagener Straße in Kreuztal-Eichen ist am Montag, 30. November, ein Arbeiter verletzt worden. Die Feuerwehr aus Kreuztal und Eichen nahm zusammen mit dem Rettungsdienst eine patientenschonende Rettung per Drehleiter vor.

Laut Polizeiangaben stand ein 34-jähriger Arbeiter bei Betonarbeiten auf einem Gerüst. Er war gerade dabei, ein Anbauteil an einen Behälter mit frischem Beton zu montieren, als sich der Baggerarm, an dem der schwere mit Beton beladene Kübel hing, plötzlich senkte.

Unfallopfer in Siegener Klinik eingeliefert

Der Arbeiter wurde dadurch kurzzeitig eingeklemmt. Schnell hob der Baggerfahrer aber den Kübel aber wieder an. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Arbeiter schon befreit. Er war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst untersucht. Um den Verletzten möglichst patientenschonend von dem Gerüst zu bringen, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Kreuztal hinzugezogen.

An den Korb wurde eine Trage montiert und darüber wurde der 34-Jährige hinabgelassen. Mit dem Notarztwagen kam er in ein Siegener Krankenhaus. Da der Baggerfahrer durch den Unfall einen Schock erlitten hatte, wurde auch er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Neben der Polizei hat auch das Amt für Arbeitsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

