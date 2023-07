Tierrettung Kreuztal: 5 Wochen altes Kätzchen in Not – im Abflussrohr

Kreuztal. Ein kleiner Kater verirrt sich in einer Kreuztaler Kleingartenanlage in ein Lehrrohr und findet nicht mehr raus. Die Feuerwehr geht behutsam vor

Erfolgreich ging am Mittwochabend, 26. Juli, eine Katzenrettung in Kreuztal zu Ende: Um 17.55 Uhr war die Feuerwehr Kreuztal mit dem Einsatzstichwort „TH 1 – Tier in Not“ alarmiert worden. Von Seiten der Polizei, die gut eine halbe Stunde vorher von Mitgliedern der Kleingartenanlage „Am Höhberg“ verständigt worden war, gab es den zusätzlichen Hinweis, dass eine Katze in einem Abflussrohr sei. Das bewahrheitete sich vor Ort dann auch.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zwei Polizeibeamte hatten schnell erkannt, dass ohne weitere Hilfe das Katzenbaby nicht aus dem Rohr zu bekommen war. Die Feuerwehr war wenig später vor Ort. Sie stellte fest, dass das Kunststoffrohr in der Bodenplatte einer der Holzhütten auf dem Kleingartengelände endete und in einem Schacht unter der Erde, wo sich der Trinkwasseranschluss und die Wasseruhr befinden. Über den Schacht war keine Hilfe möglich, denn die Katze saß am anderen Ende des Kunststoffrohrs und miaute kläglich.

Geschafft: Das Kätzchen wird aus dem Rohr geholt. Foto: Kai Osthoff

Kätzchen klettert ein Stück höher – und damit in die Reichweite der Feuerwehr

Vorarbeit hatten Vereinsmitglieder bereits geleistet: Mit Schaufel und Muskelkraft war ein rund 80 Zentimeter tiefes Loch gebuddelt worden. So konnte das orangene Leerrohr gekürzt und somit überhaupt eine Möglichkeit geschaffen werden, die Katze zu retten. Durch Klopfen und Anlocken motiviert kletterte das kleine Tier dann doch ein Stücken höher, konnte von einer Feuerwehrfrau gepackt und aus dem Rohr geholt werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Um weiteren Jungkatzen eine solche Tortur zu ersparen, wurde das Leerrohr notdürftig verschlossen. Das rund fünf Wochen junge Katzenbaby wurde von Julia Kirchgessler in Empfang genommen. Die junge Frau betreut mit ihrem Mann in der Kleingartenanlage eine Parzelle und hat neben einem Herz für Katzen einen guten Draht zur Katzenhilfe „Pfötchenclub Olpe“. Dort kam der kleine Kater erst einmal unter. Mit einem Fläschchen nach so viel Aufregung gab es dort eine Stärkung.

Erst mal geht es für den kleinen Kater zur Katzenhilfe Pfötchenclub Olpe. Foto: Kai Osthoff

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland