Kreuztal: 500-Tonnen-Schwertransport erreicht sein Ziel

Kreuztal. In Kreuztal setzt sich ein 500-Tonnen-Schwertransport nach Altenkleusheim in Bewegung. An Bord: Ein neuer Transformator für die Umspannanlage.

Die „Rückrunde“ des Schwertransports zwischen Altenkleusheim und Kreuztal lockte in der Nacht zu Sonntag rund 200 Neugierige an. Am Wochenende zuvor war bei strömendem Regen ein 226 Tonnen schwerer Transformator von der Umspannanlage Altenkleusheim aus zur Firma KAF Falkenhahn nach Kreuztal gebracht worden; nun wurde bei gutem Wetter der neue Transformator auf den umgekehrten Weg geschickt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Zuschauer konnten das Schauspiel diesmal verfolgen, ohne nass zu werden: Immerhin setzte sich ein rund 75 Meter langes Gefährt mit 502 Tonnen Gesamtgewicht in Bewegung. Ursprünglich sollte der Transport erst gegen 24 Uhr anrollen, aber die Arbeiten für den temporären Überbau der Ferndorfbrücke gingen schneller als geplant voran. Die Monteure hatten dort mit zwei Kränen die 28 Meter langen Überbauten installiert. Erforderlich war dies, weil die Brücke der enormen Belastung sonst womöglich nicht standgehalten hätte.

Kreuztal: Schwertransport meistert Ferndorfbrücke und Bahnübergang in Eichen

Der Schwertransport setzte sich schließlich schon gegen 23 Uhr in Bewegung. Zunächst rollten die Begleitfahrzeuge über die Brücke, um sich in Position zu stellen. Zentimetergenau und im Zeitlupentempo folgte dann das Hauptfahrzeug.

+++ Lesen Sie hier: Siegen: Klimaaktivisten halten Route 57 für überflüssig+++

Ein weiteres Hindernis war der Bahnübergang in Eichen – aber auch dieses wurde gemeistert: Im Schneckentempo wurde der Transport bis zur Krombacher Höhe gezogen und geschoben, bis er in Altenkleusheim beim Umspannwerk angekommen war. Insgesamt dauerte es vom Startpunkt bis zum Zielort mehr als drei Stunden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland