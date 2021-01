Kreuztal: 560 Tablets fürs Distanzlernen im Lockdown

Kreuztal. Zum Homeschooling im verlängerten Corona-Lockdown gibt die Stadt Kreuztal 400 Tablets an Schüler und 160 an Lehrer aus.

Die Stadt Kreuztal kann laut eigenen Angaben mithilfe von Mitteln aus Landes- und Bundesförderungen bis 12. Januar Kinder und Jugendliche auf allen weiterführenden Schulen ausstatten, die zu Hause auf kein geeignetes Gerät zugreifen können.

Im Anschluss werden die Tablets für die Grundschulen mit der benötigten und gewünschten Software ausgestattet und ab dem 18. Januar an die Schulen ausgehändigt. „Ich bin froh, dass wir mit der Ausgabe der iPads einen ganz

praktischen und wichtigen Teil dazu beitragen können, dass hoffentlich alle Schülerinnen und Schüler in Kreuztal am Homeschooling während des Lockdowns teilnehmen können“. sagt Bürgermeister Walter Kiß.

Kreuztal: Windows-Endgeräte lassen auf sich warten

Um die Ausstattung mit digitalen Geräten zu gewährleisten waren im Vorfeld intensive Absprachen mit den Schulleitungen notwendig. Dabei wurde erarbeitet und geprüft, wie viele Geräte benötigt werden und welche Software geeignet ist. Die Geräte wurden umgehend nach Eingang der Förderzusage bestellt, ließen zum Teil aber einige Zeit auf sich warten.

„Die aktuell verständlicherweise sehr hohe Nachfrage sorgt für Lieferschwierigkeiten bei allen Herstellern. Aus diesem Grund können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die ebenfalls bestellten Windows-Endgeräte für einige Lehrkräfte zur Verfügung stellen. Hier warten wir noch auf die Lieferung“, erklärt Frank Bäcker, Amtsleiter Personal/Organisation/IT, der die Bereitstellung der Geräte koordiniert.

Insgesamt werden 333 Lehrer und Lehrerinnen an Kreuztaler Schulen ausgestattet.

Die Geräte sind an eine zentrale Managementsoftware angebunden. So können zum Beispiel Updates zentral gesteuert werden oder auch notfalls bei einer Verlustmeldung das Gerät gesperrt werden. Nach einem Diebstahl wären die Geräte damit für Dritte unbrauchbar.

Gesamtkosten in Kreuztal liegen bei 424.000 Euro

Die Gesamtkosten für Hard- und Software beläuft sich auf rund 424.000 Euro. Der städtische Anteil liegt bei etwa 44.000 Euro, die restlichen Kosten werden über Förderzuschüsse aus dem „Sofortausstattungsprogramm“ des Bundes und aus dem Programm zur „Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW“ des Landes gedeckt.

