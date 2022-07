Kreuztal: 78-Jährige bei Spaziergang durch Hund verletzt

Kreuztal. Eine 78-Jährige ist in Kreuztal verletzt worden, als ihr ein Hund zwischen die Beine lief. Nun sucht die Kriminalpolizei die Hundebesitzerin.

Eine 78-jährige Frau ist in Ferndorf aufgrund eines Hundes gestürzt. Das teilt die Polizei Siegen-Wittgenstein mit.

Am Samstag, 9. Juli, war die 78-Jährige Frau gegen 15 Uhr im Waldgebiet oberhalb des Nußbaumwegs in Ferndorf spazieren gegangen. In Höhe des Naturfreibads Zitzenbach traf die Seniorin auf eine Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war. Der Hund der Unbekannten war nicht angeleint und lief der älteren Dame in die Beine. Sie fiel daraufhin und verletzte sich. Am nächsten Tag musste sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal sucht nun nach der unbekannten Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war. Sie kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35-40 Jahre alt- schlank- mittelblondes, schulterlanges Haar.

Hinweise nimmt die Kripo unter der 02732/909-0 entgegen.

