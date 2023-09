Kreuztal: A4-Auffahrt wird in mehreren Nächten gesperrt

Die Auffahrt an der A4- Anschlussstelle Krombach in Fahrtrichtung Köln und Kreuztal wird gesperrt.

Kreuztal. Die Auffahrt an der A4- Anschlussstelle Krombach in Fahrtrichtung Köln und Kreuztal wird mehrmals gesperrt. Eine Umleitung ist markiert.

Die Auffahrt an der A4- Anschlussstelle Krombach in Fahrtrichtung Köln und Kreuztal ist in den kommenden Tagen in mehreren Nächten gesperrt. Darauf weist die Autobahn Westfalen in einer Mitteilung hin. Grund ist die Sanierung der Fahrbahn, wie es weiter heißt.

Die Sperrungen gelten jeweils von 19 bis 6 Uhr. Los geht es in der Nacht zu Donnerstag, 21. September. Außerdem gilt die Regelung nach derzeitigem Stand in den Nächten zu Freitag, 22. September, Mittwoch, 27. September, Donnerstag, 28. September und dann noch einmal in der Nacht zu Donnerstag, 5. Oktober.

Eine Umleitung ist markiert. Sie erfolgt mit Rotem Punkt über die HTS-Anschlussstelle Kreuztal. „Rettungsdienste können im Einsatzfall die Baustelle passieren“, wie den Ausführungen weiter zu entnehmen ist.

