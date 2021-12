Kreuztal: Adventskranz brennt – Rauchvergiftung beim Löschen

Krombach. Bei dem Versuch, den brennenden Adventskranz zu löschen, erleiden Vater und Tochter Rauchvergiftungen. 30 Einsatzkräfte rücken nach Krombach aus.

Zwei Personen sind bei einem Feuer im Kirchweg in Kreuztal-Krombach verletzt worden. Der Vater sowie seine Tochter kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei ihnen besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung – sie hatten versucht, einen brennenden Adventskranz zu löschen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Kirchweg in Krombach gesperrt

Zu diesem Einsatz wurde die Feuerwehr aus Krombach, Eichen und Kreuztal am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 15.15 Uhr gerufen. In einem Zimmer im zweiten Obergeschoss, so die Feuerwehr, hatte ein Adventskranz angefangen zu brennen. Beim Eintreffen der rund 30 Einsatzkräfte war das Feuer schon so gut wie gelöscht. Mit kleinem Löschwerkzeug ging die Feuerwehr noch einmal vor. Außerdem brachte sie den Kranz aus dem Haus.

Aufgrund der leichten Verrauchung musste das Wohnhaus gelüftet werden. Der Rettungsdienst der DRK-Rettungswache Kreuztal sowie der DRK-Ortsverein Kreuztal waren ebenfalls mit an die Einsatzstelle gerufen worden, ebenso die Polizei. Für die Dauer des Einsatzes war der Kirchweg gesperrt worden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland