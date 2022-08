Kreuztal: Äpfel zu Saft machen, bevor sie verfaulen

In großen Säcken liefert die Kundschaft die Augustäpfel dieses Jahres an.

Ferndorf. Die Mosterei in Ferndorf startet mit viel Vorfreude in die diesjährige Frühmostsaison. Trotz Trockenzeit ist die Ernte gut – nur wie lange noch?

Mit einem Kofferraum voll Augustäpfel parken am Montagmorgen viele Menschen vor der Mosterei am Aherhammer 11a in Ferndorf. Wie in den vergangenen Jahren beginnen die Gartenfreunde Kreuztal am 1. August mit der Frühmostsaison. Das Team rund um Reinhard Hillnhütter hat an diesem Tag alle Hände voll zu tun – mit der Saftproduktion geht es aber erst im September weiter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nachdem Reinhard Stahlschmidt die Äpfel der Kunden gewogen hat, werden sie in ein Wasserbad geworfen. Trotzdem sollten die Äpfel vor der Lieferung vom Kunden gewaschen und auf Fäulnis untersucht werden. Hört sich simpel an, ist aber laut Reinhard Stahlschmidt nicht immer leicht zu erkennen: „Von Außen war der Apfel einwandfrei, in der Mitte aber komplett faul“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Äpfel können schon während der Blütezeit von Insekten infizieren worden sein. Alle Äpfel von innen zu kontrollieren sei aber nicht möglich. So kann es sein, dass die faulen Stellen den „Saft kaputt machen“. Auch Fallobst ist für für die Herstellung von gesundem Saft ungeeignet. Besonders Augustäpfel sind sehr empfindlich und erleiden schnell Druckstellen. „Sie sind wie rohe Eier“, sagt Reinhard Stahlschmidt.

Reinhard Hillnhütter legt das in der Rätzmühle zerkleinerte Obst, die Maische, in mehrere Lagen Mosttücher.

So wird aus Äpfeln Saft

Die Äpfel aus dem Wasserbad werden nun mittels einer „Schnecke“ in die Rätzemühle befördert. Bei der Verarbeitung ist es möglich, verschiedene Apfelsorten zu kombinieren. Das wie von einer handelsüblichen Küchenreibe zerkleinerte Obst fällt dann in mehrere Lagen Mosttücher, die Reinhard Hillnhütter parat hält. Mit mehreren Zwischenbrettern stapelt er die Mosttücher zu einem Turm, der dann von Heinz Gies mithilfe einer Presse mit einem Druck von etwa 300 bar gepresst wird. Der Rohmost fließt danach über einen Vorfilter in eine Wanne und wird von dort in den Feinfilter gepumpt.

+++ Lesen Sie auch: Gartenfreunde machen in Kreuztal aus Äpfeln Saft +++

Die Saftausbeute liege dabei bei 70 bis 75 Prozent, sagt Reinhard Stahlschmidt. Die groben und weniger groben Mostbestandteile werden dabei rausgefiltert. Es bleiben dennoch gewollt Fruchtrückstände übrig, die den Geschmack verbessern. Der gefilterte Saft wird dann in zwei Kundentanks transportiert, die kontinuierlich gefüllt werden. Nun durchläuft der Rohmost den Pasteur, der den Saft auf eine Temperatur zwischen 78 und 82 Grad Celsius für eine Weile erwärmt. So wird er für die Kunden haltbar gemacht.

Termine Am Samstag, 13. August, um 14 Uhr findet ein Obstbaumschnittlehrgang für den Sommerschnitt im Garten der Familie Wahl, Heesstraße 58, 57223 Kreuztal statt. Am Montag, 12. September beginnt die Hauptmostsaison. Anmeldungen telefonisch unter 0176/57194731 oder per Email an gartenfreunde-kreuztal@web.de

Derselbe Ablauf gilt auch für Birnen und Quitten. Wie in den vergangen Jahren, plant die Mosterei mit separaten Tagen, an denen nur Saft aus Quitten gewonnen werden soll. Hintergrund sei, dass die Quitte ein „besonderes Obst“ ist. Dieser „Quittentag“ soll dieses Jahr voraussichtlich am 15. Oktober stattfinden. Die Hauptmostsaison beginnt aber schon am 12. September.

Heinz Gies steht an der Presse, die den Turm aus mehreren Lagen Mosttüchern mit etwa 300 bar presst.

Trotz vieler Trockentage ist „die Ernte dieses Jahr gut“, sagt Reinhard Stahlschmidt. Dennoch leiden die Bäume unter Trockenstress, was zur Folge hat, dass „viele Äpfel zu früh vom Baum fallen“. Es sei so extrem wie noch nie. Die Erde habe viel zu wenig Feuchtigkeit, an manchen Stellen sei sie selbst in drei Metern Tiefe trocken, erklärt der Mostereimitarbeiter.

Anke Trapp und Reinhard Stahlschmidt füllen die Beutel mit dem fertigem Saft.

So kommt der Saft zu den Kunden

Der fertige Saft aus dem Pasteur ist nun erhitzt und kann von Anke Trapp abgefüllt werden. Die Kunden haben zwei Möglichkeiten, wie sie ihr Getränk mitnehmen können. Entweder erfolgt die Abfüllung in selbst mitgebrachte Ein-Liter-Kundenflaschen oder in von der Mosterei bereitgestellte Drei-Liter-Beutel mit Zapffunktion. Die Beutel sind luftdicht verschlossen, sodass der Saft selbst nach Anbruch noch etwa vier Wochen haltbar ist. Die Flaschen müssen nach Öffnung direkt in die Kühlung und halten sich so lange wie herkömmlicher Saft aus dem Supermarkt. Manche kaufen auch fertigen Saft, ohne Äpfel zu liefern. Weil andere ihre Äpfel nach Ferndorf bringen, aber gar keinen Saft haben möchten.

+++ Kreuztal: Mit Bio-Burgern erfolgreich durch die Coronakrise +++

Der erste Mostereitag dieses Jahres geht zu Ende. Reinhard Stahlschmidt ist seit 2013 Mitglied der Gartenfreunde. Er hat besonders Freude an dem Kontakt mit seinen Mitstreitern und -mitstreiterinnen und mit der Kundschaft. Sein Job, Obst zu verarbeiten und in Saft zu wandel, ist für ihn von großer Bedeutung: „Es ist schön, dass das Obst verarbeitet wird,und nicht an den Bäumen vergammelt.“

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland